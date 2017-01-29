10 идей для сада, которые вас не разорят

Палисадник в привычном понимании – это небольшая часть территории непосредственно перед домом, что-то среднее между цветником, двором и садом. Он огражден от тротуара или дороги красивым забором – палисадом. Создать такое цветущее чудо своими руками отнюдь не сложно. Творческие натуры выбирают для него ярко цветущие растения и пышные кусты наподобие розового шиповника.

Если у вас возникли вопросы относительно выбора цветов, проконсультируйтесь с нашими садовниками или ландшафтными архитекторами.

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