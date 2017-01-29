Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 идей для сада, которые вас не разорят

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Сад в стиле модерн Камень Зеленый
Loading admin actions …

Роскошные клумбы, живописные пруды, оригинальные мостики и чудесные беседки – все это прекрасно! Однако каждый из нас понимает, что создание подобного оазиса требует должного ухода и средств для поддержания. Порой до работы над ландшафтным дизайном банально не доходят руки, а кому-то просто не хватает вдохновения. Специалисты homify решили поделиться небольшими секретами с нашими читателями, которые помогут облагородить любой загородный участок и, главное, не потребуют серьезных финансовых вложений. 

Идеальный газон

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Сад в стиле модерн
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

Газон – это фон любого сада. Сам по себе, без дополнительных решений, он становится отличным украшением дачного участка. Не забывайте ухаживать за ним. Пара ровно постриженных кустиков добавят гармонии в пейзаж.

Сад камней для души

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM Сад в стиле минимализм
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

Японский сад представляет собой планомерное расположение объектов, используемое для организации ландшафтов и архитектурных пространств. Он имеет свои правила и тонкости организации. Однако если вы не увлекаетесь дзен буддизмом, вы можете просто найти вдохновение в работах профессионалов и создать собственное видение сада камней.

Закрытый сад

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia Сад в стиле модерн
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

Для создания закрытого сада используется несколько видов цветов и растений. Самое главное правило в оформлении – пересадить более высокие цветы ближе к стенам помещения, а меньшие по размеру разместить возле визуального центра. В иных случаях вы можете просто красиво расставить горшечные растения. 

Галька и два дизайнерских кресла

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Сад в стиле модерн Камень Зеленый
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Так называемый галечный сад не требователен в уходе, а плетущиеся растения для стен и забора словно специально созданы природой для того, чтобы стать достойным украшением. Для слишком занятых людей, предпочитающих минималистичный дизайн – это самое разумное решение, связанное с обустройством пространства возле дома.

Черное и белое

Galileo 350, PHia PHia Сад в стиле модерн
PHia

PHia
PHia
PHia

Сделать каменный сад интересным можно при помощи двух контрастирующих оттенков камней. Обогатят его «островки» с растениями. 

Иллюминация

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад в стиле модерн
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Если на участке уже растут деревья и цветы, добавьте немного освещения, которое эффектно будет смотреться вечером и ночью. Ваши гости останутся в восторге.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Деревенский шик

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior Сад в эклектичном стиле
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

Деревянные ящики с рассадой с большим удовольствием перекочуют с ваших подоконников под открытое небо. Зелень ли будет в них расти, клубника или горошек – смотреться это будет со вкусом.

Правильный фон

MIS TRABAJOS, SERVICIOS MULTIFUNCIONALES SERVICIOS MULTIFUNCIONALES Сад в стиле модерн Плитка Белый
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

На фоне белоснежного ограждения любая рассада (или ее отсутствие) смотрится весьма эффектно.

Живая стена

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura Сад в стиле модерн
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

Даже на самом небольшом участке земли можно создать оазис зелени и цветов.Г алька на поверхности почвы поможет забыть о сорняках. 

Палисадник вместо сада

Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia Сад в средиземноморском стиле
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

Палисадник в привычном понимании – это небольшая часть территории непосредственно перед домом, что-то среднее между цветником, двором и садом. Он огражден от тротуара или дороги красивым забором – палисадом. Создать такое цветущее чудо своими руками отнюдь не сложно. Творческие натуры выбирают для него ярко цветущие растения и пышные кусты наподобие розового шиповника. 

Если у вас возникли вопросы относительно выбора цветов, проконсультируйтесь с нашими садовниками или ландшафтными архитекторами

Далее на homify:

5 садовых метаморфоз

- 9 идей для прекрасного сада

До и После: Ремонт маленькой «гостинки»
Появились вопросы? homify ответит на них!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо