10 идей для сада, которые вас не разорят

Роскошные клумбы, живописные пруды, оригинальные мостики и чудесные беседки – все это прекрасно! Однако каждый из нас понимает, что создание подобного оазиса требует должного ухода и средств для поддержания. Порой до работы над ландшафтным дизайном банально не доходят руки, а кому-то просто не хватает вдохновения. Специалисты homify решили поделиться небольшими секретами с нашими читателями, которые помогут облагородить любой загородный участок и, главное, не потребуют серьезных финансовых вложений.
Газон – это фон любого сада. Сам по себе, без дополнительных решений, он становится отличным украшением дачного участка. Не забывайте ухаживать за ним. Пара ровно постриженных кустиков добавят гармонии в пейзаж.
Японский сад представляет собой планомерное расположение объектов, используемое для организации ландшафтов и архитектурных пространств. Он имеет свои правила и тонкости организации. Однако если вы не увлекаетесь дзен буддизмом, вы можете просто найти вдохновение в работах профессионалов и создать собственное видение сада камней.
Для создания закрытого сада используется несколько видов цветов и растений. Самое главное правило в оформлении – пересадить более высокие цветы ближе к стенам помещения, а меньшие по размеру разместить возле визуального центра. В иных случаях вы можете просто красиво расставить горшечные растения.
Так называемый галечный сад не требователен в уходе, а плетущиеся растения для стен и забора словно специально созданы природой для того, чтобы стать достойным украшением. Для слишком занятых людей, предпочитающих минималистичный дизайн – это самое разумное решение, связанное с обустройством пространства возле дома.
Сделать каменный сад интересным можно при помощи двух контрастирующих оттенков камней. Обогатят его «островки» с растениями.
Если на участке уже растут деревья и цветы, добавьте немного освещения, которое эффектно будет смотреться вечером и ночью. Ваши гости останутся в восторге.
Деревянные ящики с рассадой с большим удовольствием перекочуют с ваших подоконников под открытое небо. Зелень ли будет в них расти, клубника или горошек – смотреться это будет со вкусом.
На фоне белоснежного ограждения любая рассада (или ее отсутствие) смотрится весьма эффектно.
Даже на самом небольшом участке земли можно создать оазис зелени и цветов.Г алька на поверхности почвы поможет забыть о сорняках.
Палисадник в привычном понимании – это небольшая часть территории непосредственно перед домом, что-то среднее между цветником, двором и садом. Он огражден от тротуара или дороги красивым забором – палисадом. Создать такое цветущее чудо своими руками отнюдь не сложно. Творческие натуры выбирают для него ярко цветущие растения и пышные кусты наподобие розового шиповника.
Если у вас возникли вопросы относительно выбора цветов, проконсультируйтесь с нашими садовниками или ландшафтными архитекторами.
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