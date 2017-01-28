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Преображение скромной кухни

Перла Вереника Перла Вереника
homify Кухня в стиле модерн Дерево Белый
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Эта маленькая кухня площадью 12 квадратных метров в парижской квартире была до ремонта скучной и неудобной. Из-за плохого освещения и неудачной планировки не было возможности использовать все резервы пространства, не говоря уже о том, что находится здесь было просто неуютно.

Более чем скромный интерьер

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Как видите, в первоначальном варианте кухни пространство под рабочей поверхностью практически не использовалось, что очень неудобно в ограниченных размерах помещения. Нет возможности оборудовать системы хранения, разместить встроенную технику. 

Недостаточный уровень освещения

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homify

homify
homify
homify

Еще одной проблемой этого помещения было плохое освещение: маленькое окно, тусклый светильник и бежевые тона интерьера делали эту небольшую комнату больше похожей на склад, чем на кухню.

План реконструкции

homify
homify

homify
homify
homify

Как видите, в ходе разработки проекта новой кухни были детально проработаны такие вопросы, как значительное увеличение мест для хранения – за счет пространства под столешницей и использования стен, эргономичное размещение всех необходимых бытовых приборов и мебели.

Результат ремонта – светлая кухня

homify Кухня в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Как видите, кухня после ремонта буквально преобразилась. Теперь здесь намного больше солнечного света, который отражается от белых, глянцевых поверхностей и расширяет границы этого небольшого пространства. Контраста и теплоты интерьеру кухни придает деревянная дверь и напольное покрытие из дерева. 

Практичная планировка

homify Кухня в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Если сравнить эту фотографию с первоначальным видом кухни, вы заметите что вертикального большого шкафа со встроенным духовым шкафом и микроволновой печью раньше здесь не было. Чтобы сделать использование пространства более эффективным, был создан этот уголок с черной встроенной техникой, добавляющей контраста интерьеру. 

Лаконичный дизайн

homify Кухня в стиле модерн Дерево Серый
homify

homify
homify
homify

Часть кухни напротив входной двери также изменилась кардинальным образом. Теперь под мойкой установлена посудомоечная машина, а за дверцами скрываются вместительные шкафы. 

После просмотра этих 17 гостиных вы точно решите изменить и свой интерьер!

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