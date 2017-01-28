Преображение скромной кухни

Эта маленькая кухня площадью 12 квадратных метров в парижской квартире была до ремонта скучной и неудобной. Из-за плохого освещения и неудачной планировки не было возможности использовать все резервы пространства, не говоря уже о том, что находится здесь было просто неуютно.