Преображение скромной кухни

Эта маленькая кухня площадью 12 квадратных метров в парижской квартире была до ремонта скучной и неудобной. Из-за плохого освещения и неудачной планировки не было возможности использовать все резервы пространства, не говоря уже о том, что находится здесь было просто неуютно.
Как видите, в первоначальном варианте кухни пространство под рабочей поверхностью практически не использовалось, что очень неудобно в ограниченных размерах помещения. Нет возможности оборудовать системы хранения, разместить встроенную технику.
Еще одной проблемой этого помещения было плохое освещение: маленькое окно, тусклый светильник и бежевые тона интерьера делали эту небольшую комнату больше похожей на склад, чем на кухню.
Как видите, в ходе разработки проекта новой кухни были детально проработаны такие вопросы, как значительное увеличение мест для хранения – за счет пространства под столешницей и использования стен, эргономичное размещение всех необходимых бытовых приборов и мебели.
Как видите, кухня после ремонта буквально преобразилась. Теперь здесь намного больше солнечного света, который отражается от белых, глянцевых поверхностей и расширяет границы этого небольшого пространства. Контраста и теплоты интерьеру кухни придает деревянная дверь и напольное покрытие из дерева.
Если сравнить эту фотографию с первоначальным видом кухни, вы заметите что вертикального большого шкафа со встроенным духовым шкафом и микроволновой печью раньше здесь не было. Чтобы сделать использование пространства более эффективным, был создан этот уголок с черной встроенной техникой, добавляющей контраста интерьеру.