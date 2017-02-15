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​50+ фото дизайна ванных комнат 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в эклектичном стиле
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Дизайн ванной комнаты – пожалуй, один из основополагающих моментов ремонта. Ничто так не радует и не повышает тонус жизни, как современная, практичная и исключительно чистая ванная комната.

Дизайн ванной комнаты в стиле модерн и минимализм занимает самые топовые позиции, так как является наиболее удобным вариантом для столь маленькой комнаты. В нашей Книге Идей мы собрали модные приемы этого сезона в дизайне ванной комнаты и расскажем вам о том, что в тренде в 2017 году.

Среди цветовых палитр очень популярны серо-каменные, глянцево-белоснежные, бежевые, а также их контраст на фоне древесины, которая обычно в ванной комнате является керамическим паркетом или плиткой с таким рисунком.

Модно использовать натуральный камень и его имитации. Черный и белый мрамор, известняк и сланец, оникс, травертин и многие другие украшают наши ванные комнаты самыми различными способами. Обычно они используются в дизайне ванных комнат в нейтральных цветовых гаммах без особых ярких акцентов.

Самым популярным материалом для отделки была и остается керамическая плитка. Правда, к ней добавляются 3D-панели из акрила, мозаика, имитация камня и декоративный искусственный камень для акцентных стен.

Среди важных технологичных новинок – слив в душе прямо в пол, встроенные сливы и изливы для раковины, унитаза и биде, подвесной унитаз, отдельное или встроенное в унитаз биде, встроенные в мебель стиральные машины. Также появились красивые напольные раковины, которые напоминают по форме баклажаны, настольные раковины, что монтируются прямо на столешницу, подвесные тумбы для раковин и двойные раковины для супружеской или детской ванной комнаты с несколькими однополыми детьми.

Весьма актуальна точечная подсветка с разных сторон, декор в виде ниш с подсветкой, фоторамок, красивых аксессуаров и ваз. Глянцевый и блестящий декор очень популярен в светлых ванных комнатах, колоритный этнический – в цветных.

Панорамное остекление начинает играть одну из важнейших ролей в дизайне интерьера и ванной комнаты, особенно в загородном доме. А еще огромное распространение получили мансардные ванные комнаты, которые выглядят гораздо более современно и стильно, чем раньше.

w drewnie, bieli i szarościach, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

W beżach i brązach na Bemowie., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Сливки общества в ЖК Золотые ключи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Ванная в классическом стиле Бежевый
Дизайн бюро Оксаны Моссур

Сливки общества в ЖК Золотые ключи

Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайн бюро Оксаны Моссур

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Ванная комната в стиле модерн Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

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Villa GD, DFG Architetti Associati DFG Architetti Associati Ванная комната в стиле модерн
DFG Architetti Associati

DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati
DFG Architetti Associati

Apartament na pięknej Ochocie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

IpoHouse-Costruire sotto, SANTACROCEARCHITETTI SANTACROCEARCHITETTI Ванная комната в стиле модерн
SANTACROCEARCHITETTI

SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Ванная комната в эклектичном стиле Камень Многоцветный
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

viola, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Ванная комната в стиле минимализм
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Эклектика в белом, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Ванная комната в эклектичном стиле
Dots&amp;points interior design studio

Эклектика в белом

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

Pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Ванная в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Ванная комната в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Appartamento Parioli - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo Ванная комната в стиле модерн
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Ванная комната в стиле минимализм
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Appartamento a Monteverde, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura Ванная комната в стиле модерн
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

homify Ванная комната в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Ванная комната в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

CASA DE RIGGI, yesHome yesHome Ванная комната в стиле модерн
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Ristrutturazione appartamento di vacanza , Archidé SA interior design Archidé SA interior design Ванная комната в стиле минимализм
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

PASSIONE PER IL BIANCO, StudioG StudioG Ванная комната в стиле минимализм
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванная комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Apartamento Menino Deus, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Ванная комната в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Przytulna kawalerka, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Ванная комната в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

AAL Ambient Assisted Living - barrierefreie & altersgerechte Wohnung, AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG

AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH &amp; Co. KG
AAB Die Raumkultur GmbH & Co. KG

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Łazienka , Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Penthouse im Stadthafen, Baustudio Rostock Baustudio Rostock Ванная комната в стиле модерн
Baustudio Rostock

Baustudio Rostock
Baustudio Rostock
Baustudio Rostock

Haus K, Markus Gentner Architekten Markus Gentner Architekten Ванная комната в стиле модерн
Markus Gentner Architekten

Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten
Markus Gentner Architekten

Einfamilienhaus in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Ванная комната в стиле модерн
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Chalet Nr 10, gehret design gmbh gehret design gmbh Ванная комната в стиле кантри
gehret design gmbh

gehret design gmbh
gehret design gmbh
gehret design gmbh

Einfamilienhaus , schulz.rooms schulz.rooms Ванная комната в стиле модерн
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная комната в стиле модерн
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Ванная в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

ÁTICO CON VISTAS, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Ванная комната в стиле минимализм
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal Ванная в средиземноморском стиле
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Ванная комната в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Battersea, LEIVARS LEIVARS Ванная комната в эклектичном стиле
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Ванная комната в стиле модерн
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Дома в стиле модерн
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Ванная комната в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects Ванная комната в стиле модерн
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

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