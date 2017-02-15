​50+ фото дизайна ванных комнат 2017

Дизайн ванной комнаты – пожалуй, один из основополагающих моментов ремонта. Ничто так не радует и не повышает тонус жизни, как современная, практичная и исключительно чистая ванная комната.

Дизайн ванной комнаты в стиле модерн и минимализм занимает самые топовые позиции, так как является наиболее удобным вариантом для столь маленькой комнаты. В нашей Книге Идей мы собрали модные приемы этого сезона в дизайне ванной комнаты и расскажем вам о том, что в тренде в 2017 году.

Среди цветовых палитр очень популярны серо-каменные, глянцево-белоснежные, бежевые, а также их контраст на фоне древесины, которая обычно в ванной комнате является керамическим паркетом или плиткой с таким рисунком.

Модно использовать натуральный камень и его имитации. Черный и белый мрамор, известняк и сланец, оникс, травертин и многие другие украшают наши ванные комнаты самыми различными способами. Обычно они используются в дизайне ванных комнат в нейтральных цветовых гаммах без особых ярких акцентов.

Самым популярным материалом для отделки была и остается керамическая плитка. Правда, к ней добавляются 3D-панели из акрила, мозаика, имитация камня и декоративный искусственный камень для акцентных стен.

Среди важных технологичных новинок – слив в душе прямо в пол, встроенные сливы и изливы для раковины, унитаза и биде, подвесной унитаз, отдельное или встроенное в унитаз биде, встроенные в мебель стиральные машины. Также появились красивые напольные раковины, которые напоминают по форме баклажаны, настольные раковины, что монтируются прямо на столешницу, подвесные тумбы для раковин и двойные раковины для супружеской или детской ванной комнаты с несколькими однополыми детьми.

Весьма актуальна точечная подсветка с разных сторон, декор в виде ниш с подсветкой, фоторамок, красивых аксессуаров и ваз. Глянцевый и блестящий декор очень популярен в светлых ванных комнатах, колоритный этнический – в цветных.

Панорамное остекление начинает играть одну из важнейших ролей в дизайне интерьера и ванной комнаты, особенно в загородном доме. А еще огромное распространение получили мансардные ванные комнаты, которые выглядят гораздо более современно и стильно, чем раньше.