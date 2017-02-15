13 современных домов в стиле модерн до 3 млн

Дом по цене квартиры? Давайте посмотрим, каким он будет! Мы собрали для вас 13 проектов домов с реализацией своими руками (без учета работы строителей) по цене от 2 до 3,5 млн рублей. Выглядят они достаточно презентабельно, хоть и просто.

Как оптимальный вариант с таким бюджетом мы советуем вам начать строительство дома площадью 120 кв. метров в два этажа, где второй является мансардным. Данный вариант будет максимально бюджетным из возможных при формате с 3 спальнями на втором этаже. В этом доме можно организовать либо еще одну спальню на первом этаже, либо кабинет (8-9 метров).

Таким образом, такой дом будет стоить примерно 2,2-2,8 млн рублей с отделкой при самостоятельном строительстве, но заливкой фундамента профессионалами. Такой вариант будет и удобным, и достаточно бюджетным. Добавив 50-100 тысяч рублей на улучшенное остекление, можно получить пару блоков-дверей слайдеров и пару окон в пол (а не стандартных) для спален.

Стоит отметить, что из-за дороговизны фундамента стоимость такого двухэтажного мансардного 120-метрового дома примерно равняется стоимости 90-100-метрового дома в один этаж. Поэтому гораздо оптимальнее строить мансардный дом со вторым этажом под кровлей.

Кроме того, стоит заметить, что расценки даны на минимальную отделку простыми ламинатом и обоями (или покраской стен в один тон) и т.п., без мебели, но с отоплением и инженерными системами.

Реально ли в действительности построить дом за такую цену? Конечно же, да! Правда, для этого нужно не совершать ошибок, которые обычно преследуют новичков и тех, кто строит дом сам в первый раз, то есть безо всякого опыта (мастер-классы в интернете – не в счет). Если вы не уверены в своих силах, мы советуем лучше подождать лишние 3-5 лет, накопить деньги и построить дом не за 2,5 млн рублей самим, а за 3,5 млн рублей с бригадой. Стоит учесть, что цена одной ошибки в строительстве – 50-500 тысяч рублей, потому, скорее всего, со специалистами построить дом вам будет даже выгоднее.

Итак, ниже мы представляем вам проекты домов в стилях модерн и минимализм, а также с легким уклоном в кантри или английский стиль. Если вам понравится один из них или даже несколько, не постесняйтесь сказать нам об этом или же сделать перепост в FB, ведь мы их очень любим!