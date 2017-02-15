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13 современных домов в стиле модерн до 3 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
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Дом по цене квартиры? Давайте посмотрим, каким он будет! Мы собрали для вас 13 проектов домов с реализацией своими руками (без учета работы строителей) по цене от 2  до 3,5 млн рублей. Выглядят они достаточно презентабельно, хоть и просто.

Как оптимальный вариант с таким бюджетом мы советуем вам начать строительство дома площадью 120 кв. метров в два этажа, где второй является мансардным. Данный вариант будет максимально бюджетным из возможных при формате с 3 спальнями на втором этаже. В этом доме можно организовать либо еще одну спальню на первом этаже, либо кабинет (8-9 метров).

Таким образом, такой дом будет стоить примерно 2,2-2,8 млн рублей с отделкой при самостоятельном строительстве, но заливкой фундамента профессионалами. Такой вариант будет и удобным, и достаточно бюджетным. Добавив 50-100 тысяч рублей на улучшенное остекление, можно получить пару блоков-дверей слайдеров и пару окон в пол (а не стандартных) для спален.

Стоит отметить, что из-за дороговизны фундамента стоимость такого двухэтажного мансардного 120-метрового дома примерно равняется стоимости 90-100-метрового дома в один этаж. Поэтому гораздо оптимальнее строить мансардный дом со вторым этажом под кровлей.

Кроме того, стоит заметить, что расценки даны на минимальную отделку простыми ламинатом и обоями (или покраской стен в один тон) и т.п., без мебели, но с отоплением и инженерными системами.

Реально ли в действительности построить дом за такую цену? Конечно же, да! Правда, для этого нужно не совершать ошибок, которые обычно преследуют новичков и тех, кто строит дом сам в первый раз, то есть безо всякого опыта (мастер-классы в интернете – не в счет). Если вы не уверены в своих силах, мы советуем лучше подождать лишние 3-5 лет, накопить деньги и построить дом не за 2,5 млн рублей самим, а за 3,5 млн рублей с бригадой. Стоит учесть, что цена одной ошибки в строительстве – 50-500 тысяч рублей, потому, скорее всего, со специалистами построить дом вам будет даже выгоднее.

Итак, ниже мы представляем вам проекты домов в стилях модерн и минимализм, а также с легким уклоном в кантри или английский стиль. Если вам понравится один из них или даже несколько, не постесняйтесь сказать нам об этом или же сделать перепост в FB, ведь мы их очень любим!

Этот домик меньше, чем кажется на первый взгляд!

House Basson, Orton Architects Orton Architects
Orton Architects

Orton Architects
Orton Architects
Orton Architects

Традиционный польский дом по всей красе!

Projekt Katrina (mała) G1 - nowoczesny dom z poddaszem i garażem , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Отличное решение жилищной проблемы!

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
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Одноэтажный дом и сразу с гаражом!

homify Дома в стиле модерн
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homify
homify
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Очень компактный и при этом такой элегантный

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Одноэтажный дом с террасой, как у ранчо

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

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Скандинавский дом с красивым угловым модулем окон

homify Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый
homify

homify
homify
homify

Шикарный дом в одну комнату с люксовой отделкой

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Дом с интересной кровлей

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES Дома в стиле модерн
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

Проект немецкого дома в стиле модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
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Испанская вилла с бассейном

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Домик с английским очарованием

New-build, J.J.Mullane Ltd J.J.Mullane Ltd Дома в классическом стиле
J.J.Mullane Ltd

New-build

J.J.Mullane Ltd
J.J.Mullane Ltd
J.J.Mullane Ltd

Немного средиземноморского шарма

Terrace Mayer & Selders Arquitectura Дома в стиле минимализм Камень Красный Terraçe,corner window,outdoor space,basalt
Mayer &amp; Selders Arquitectura

Terrace

Mayer & Selders Arquitectura
Mayer &amp; Selders Arquitectura
Mayer & Selders Arquitectura

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