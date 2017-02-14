Как правильно выбрать размер вашего нового дома

Будет обидно, если при строительстве нового дома вы последуете традициям квартирной планировки. Это вполне объяснимо, именно к этому мы все и привыкли. Но новый дом дает возможность выйти за границы стереотипов тотальной нехватки и получить не просто условные квадратные метры, а новый образ жизни для нас и наших детей.
В идеале, для каждого члена семьи должна быть своя спальня и ванная комната. Исключение составляют супруги, дети-близнецы, однополые дети с разницей менее, чем в 3 года.
Так, детские могут быть площадью 10 кв. метров с ванной 3 кв. метра, спальни для старших детей и родителей – 14 кв. метров и 5 кв. метров.
Да, придется планировать так надолго! Если через пару лет ваш старший ребенок уезжает учиться в университет, а за ним – еще двое в течение 5 лет, вам точно не стоит строить просторный коттедж с двумя гостиными, огромной столовой и четырьмя спальнями!
Площадь дома – это не только функциональность, но и общее ощущение простора. Панорамное остекление делает 20-метровую гостиную на вид 30-метровой!
Мы советуем дать каждому ребенку по отдельной спальне и отдельной ванной комнате, при этом не обязательно, чтобы они были очень уж большими.
Размер всех этих комнат определяется количеством человек в семье. Так, гостиная, кухня и столовая могут иметь площадь в 20, 10 и 8 кв. метров соответственно, если семья состоит из 1-3 человек, 25, 15 и 12 кв. метров, если семья состоит из 4-5 человек и 30, 20 и 16 кв. метров, если семья состоит из 6-8 человек. При этом, если кухня и столовая находятся в одном помещении, площадь просто плюсуется.
Мы настоятельно советуем при каждой спальне выделить 2-4 кв. метра для гардероба и 3-6 кв. метров для отдельной ванной комнаты.
Стандартная терраса в 20 кв. метров рассчитана на небольшую семью со взрослыми детьми (от 15 лет). Для семьи с маленькими детьми, которые будут играть на этой террасе на полу, терраса должна иметь площадь от 30 кв. метров. Идеальная площадь террасы – 20 + 20 + 10 кв. метров с тремя зонами (патио с мягкой мебелью + столовая с летней кухней + отдельный тихий уголок сбоку с креслом).
А если у вас есть бассейн, к нему должна прилагаться дополнительная терраса до 15 кв. метров для семьи до 3-х человек и до 30 кв. метров, для семьи побольше.
… лучше смотрится как в маленьком, так и в большом доме!
Так выглядит планировка на семью из 4 человек в одноэтажном формате очень удобного дома без гаража. Реализовать его можно за 2 млн рублей при самостоятельной стройке и за 3 млн рублей – при найме бригады.
У этого дома есть все задатки стать максимально комфортным вариантом именно для вас. Дом рассчитан на семью из 3-6 человек и при этом его можно построить на очень ограниченный бюджет. В доме также есть гараж. За 3 млн рублей его можно построитьс самому (с отделкой и всем-всем), за 4 млн рублей с помощью бригады.
Если вы хотите сделать свой дом по площади нестандартным, то мы советуем вам не пытаться сделать дополнительные комнаты, типа библиотеки, кабинета, второй гостиной, а увеличить количество ванных комнат, расширить гостиную, спальни или же кухню, как показано на фотографии выше.
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— Достойный дом для семейной жизни;