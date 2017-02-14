Как правильно выбрать размер вашего нового дома

В идеале, для каждого члена семьи должна быть своя спальня и ванная комната. Исключение составляют супруги, дети-близнецы, однополые дети с разницей менее, чем в 3 года.

Так, детские могут быть площадью 10 кв. метров с ванной 3 кв. метра, спальни для старших детей и родителей – 14 кв. метров и 5 кв. метров.