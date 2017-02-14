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Как правильно выбрать размер вашего нового дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Будет обидно, если при строительстве нового дома вы последуете традициям квартирной планировки. Это вполне объяснимо, именно к этому мы все и привыкли. Но новый дом дает возможность выйти за границы стереотипов тотальной нехватки и получить не просто условные квадратные метры, а новый образ жизни для нас и наших детей.

Сколько человек проживает в доме

แบบบ้านคุณพิภพ, Takuapa125 Takuapa125
Takuapa125

Takuapa125
Takuapa125
Takuapa125

В идеале, для каждого члена семьи должна быть своя спальня и ванная комната. Исключение составляют супруги, дети-близнецы, однополые дети с разницей менее, чем в 3 года.

Так, детские могут быть площадью 10 кв. метров с ванной 3 кв. метра, спальни для старших детей и родителей – 14 кв. метров и 5 кв. метров.

Планируется ли увеличение или уменьшение семьи в следующие 15 лет

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Да, придется планировать так надолго! Если через пару лет ваш старший ребенок уезжает учиться в университет, а за ним – еще двое в течение 5 лет, вам точно не стоит строить просторный коттедж с двумя гостиными, огромной столовой и четырьмя спальнями!

Панорамное остекление – важный плюс

Diseño y construcción de Casa Blanca en "La Hornilla" por 1.61 Arquitectos, 1.61arquitectos 1.61arquitectos Дома на одну семью
1.61arquitectos

1.61arquitectos
1.61arquitectos
1.61arquitectos

Площадь дома – это не только функциональность, но и общее ощущение простора. Панорамное остекление делает 20-метровую гостиную на вид 30-метровой!

Количество спален

homify
homify

homify
homify
homify

Мы советуем дать каждому ребенку по отдельной спальне и отдельной ванной комнате, при этом не обязательно, чтобы они были очень уж большими.

Определяем размер гостиной, кухни и столовой

Projekt domu HomeKONCEPT 03, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Размер всех этих комнат определяется количеством человек в семье. Так, гостиная, кухня и столовая могут иметь площадь в 20, 10 и 8 кв. метров соответственно, если семья состоит из 1-3 человек, 25, 15 и 12 кв. метров, если семья состоит из 4-5 человек и 30, 20 и 16 кв. метров, если семья состоит из 6-8 человек. При этом, если кухня и столовая находятся в одном помещении, площадь просто плюсуется.

Мастер-сьюты против традиций

Apartament Grzybowska, Ndesign Ndesign Спальня в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Мы настоятельно советуем при каждой спальне выделить 2-4 кв. метра для гардероба и 3-6 кв. метров для отдельной ванной комнаты.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Размеры террас и дворика

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Стандартная терраса в 20 кв. метров рассчитана на небольшую семью со взрослыми детьми (от 15 лет). Для семьи с маленькими детьми, которые будут играть на этой террасе на полу, терраса должна иметь площадь от 30 кв. метров. Идеальная площадь террасы – 20 + 20 + 10 кв. метров с тремя зонами (патио с мягкой мебелью + столовая с летней кухней + отдельный тихий уголок сбоку с креслом).

А если у вас есть бассейн, к нему должна прилагаться дополнительная терраса до 15 кв. метров для семьи до 3-х человек и до 30 кв. метров, для семьи побольше.

Открытая планировка…

Projekt domu HomeKONCEPT 38, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

… лучше смотрится как в маленьком, так и в большом доме!

​Одноэтажный дом за 2-3 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

Так выглядит планировка на семью из 4 человек в одноэтажном формате очень удобного дома без гаража. Реализовать его можно за 2 млн рублей при самостоятельной стройке и за 3 млн рублей – при найме бригады.

​Мансардный 2-х этажный дом за 3-4 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

У этого дома есть все задатки стать максимально комфортным вариантом именно для вас. Дом рассчитан на семью из 3-6 человек и при этом его можно построить на очень ограниченный бюджет. В доме также есть гараж. За 3 млн рублей его можно построитьс самому (с отделкой и всем-всем), за 4 млн рублей с помощью бригады.

Мансардный 2-х этажный дом: второй этаж

homify
homify

homify
homify
homify

​А если хочется большего

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Если вы хотите сделать свой дом по площади нестандартным, то мы советуем вам не пытаться сделать дополнительные комнаты, типа библиотеки, кабинета, второй гостиной, а увеличить количество ванных комнат, расширить гостиную, спальни или же кухню, как показано на фотографии выше.

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