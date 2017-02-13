34 гениально простые идеи для дизайна малогабаритки

В дизайне малогабаритной квартиры очень важны – планировка и встроенные системы хранения, технологии и практичные в уборке материалы, рациональное использование пространства с современной мебелью и визуальные эффекты, позволяющие сделать квартиру эмоционально более приятной, а на вид – более просторной.

Мы собрали для вас 34 идеи для дизайна малогабаритной квартиры, которые помогут вам рассмотреть самые важные принципы дизайна пространства в компактных условиях. И если использовать хотя несколько из этих решений, можно получить чрезвычайно удобные апартаменты даже на 25-45 квадратах!