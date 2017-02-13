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34 гениально простые идеи для дизайна малогабаритки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комната в стиле модерн
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В дизайне малогабаритной квартиры очень важны – планировка и встроенные системы хранения, технологии и практичные в уборке материалы, рациональное использование пространства с современной мебелью и визуальные эффекты, позволяющие сделать квартиру эмоционально более приятной, а на вид – более просторной.

Мы собрали для вас 34 идеи для дизайна малогабаритной квартиры, которые помогут вам рассмотреть самые важные принципы дизайна пространства в компактных условиях. И если использовать хотя несколько из этих решений, можно получить чрезвычайно удобные апартаменты даже на 25-45 квадратах!

​Присоединение лоджии для создания детской

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

В маленькой квартире иногда нет места для создания отдельной детской, поэтому смело утепляйте лоджию и создавайте на ней рай для своего малыша!

​Встроенная мелкая бытовая техника (микроволновка, эспрессо-машина, стиралка)

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Кухня в стиле модерн
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Да и ваша столешница может быть гораздо более функциональной – можно добавить гриль, фритюрницу, индукционную варочную панель, даже блинный комплекс. Подробнее об этом читайте в статье о мульти-кухне.

​Консольные и узкие столики (гостиная, коридор, кухня)

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Консольный столик обычно имеет глубину в 10-30 см и может похвастаться лаконичным дизайном. Иногда он является цветовым акцентом, но чаще всего по общему тону сливается с дизайном стены. Он поможет избежать скопления вещей в проходных местах.

​Слив в полу вместо душевой кабины

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Ванная комната в стиле модерн
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Такой вариант поможет вам визуально сделать ванную более просторной и при этом удобной. Представьте, так можно сэкономить до 10 см в ширине душевой кабины!

​Объединение кухни, гостиной и прихожей

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой вариант отлично подойдет тем, у кого кухня меньше 11 кв. метров и, в принципе, является не самым удобным местом в квартире.

​Мини-техника для кухни и узкая столешница

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мини-техника – это варочная панель с одной конфоркой, маленькая микроволновка и неглубокая раковина. Узкая столешница на кухне (не 50, а 30 см) позволяет сделать ее еще более компактной.

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​Использование стены вдоль окон

Apartamento colorido e pequeno no Alto da Lapa, Cores Lovers Cores Lovers Спальня в классическом стиле Серый
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

Для того, чтобы правильно использовать эту стену, нужно вызвать дизайнера, чтобы он по собственным эскизам сделал заказ для мебельной студии.

​Объединение кухни и гостиной

Mieszkanie w stylu skandynawskim, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Без такой перепланировки обычно не обойтись!

​Встроенная в потолок подсветка

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Потолок без больших люстр позволит сэкономить визуальный простор.

​Зеркальная отделка стен с постерами

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Такой вид отделки очень популярен в Бразилии, некоторых азиатских странах, а теперь дошел и до Европы.

​Разноцветная мебель для гостиной

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Гостиная в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Она является отличным акцентом и позволяет даже 14-метровую гостиную, как на фотографии выше, сделать невероятно модной.

​Барная стойка на кухне вместо стола

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Экономит 2-3 кв метра, так как позволяет использовать барную стойку и в качестве рабочей поверхности на кухне.

​Отказ от части верхних шкафчиков на кухне

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL NOWOJORSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Такой подход позволит сделать кухню визуально менее нагруженной.

​Стиральная машина и часть кухни на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Лоджия может играть в вашей жизни гораздо большую роль, чем вы позволяете ей сейчас.

Диван/детская на лоджии

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Минималистичный стеклянный экран вместо шторки

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Зеркальный шкаф на заказ в прихожей

W beżach i brązach na Bemowie., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Окна в пол для маленькой комнаты

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Дизайн кухни 5-7 метров для маленькой квартиры

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Модульный кофейный столик

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Кухня до потолка и вдоль стены с окном

Praski apartament, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Низкая гипсокартонная перегородка между кухней и гостиной

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Подход к кровати с одной стороны

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Спальня в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Полочка в ванной для встроенной системы слива

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco Ванная комната в стиле модерн
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

Кухня за раздвижными дверцами

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Маленькие кухни
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Детская на троих

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Детские спальни
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Белая мебель и бежевый текстиль

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Дома в стиле модерн
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Системы хранения вдоль стены у окна

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Кухня в бывшем коридоре

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) Гостиная в стиле модерн
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

Простые полочки для хранения над телевизором

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura Гостиная в стиле модерн
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

Однушка со спальней возле окон

Pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Кухня в классическом стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Дополнительная мебель для спальни

VIENDA CENTRO BILBAO, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальная комната Стол для макияжа
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

VIENDA CENTRO BILBAO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Формат мини-гостиной с камином

VIVIENDA CENTRO BILBAO, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальня в стиле модерн
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Диван и кровать в однушке – зонирование источниками света

VIVIENDA CENTRO BILBAO, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Гостиная в стиле модерн
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

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