34 гениально простые идеи для дизайна малогабаритки

В дизайне малогабаритной квартиры очень важны – планировка и встроенные системы хранения, технологии и практичные в уборке материалы, рациональное использование пространства с современной мебелью и визуальные эффекты, позволяющие сделать квартиру эмоционально более приятной, а на вид – более просторной.
Мы собрали для вас 34 идеи для дизайна малогабаритной квартиры, которые помогут вам рассмотреть самые важные принципы дизайна пространства в компактных условиях. И если использовать хотя несколько из этих решений, можно получить чрезвычайно удобные апартаменты даже на 25-45 квадратах!
В маленькой квартире иногда нет места для создания отдельной детской, поэтому смело утепляйте лоджию и создавайте на ней рай для своего малыша!
Да и ваша столешница может быть гораздо более функциональной – можно добавить гриль, фритюрницу, индукционную варочную панель, даже блинный комплекс. Подробнее об этом читайте в статье о мульти-кухне.
Консольный столик обычно имеет глубину в 10-30 см и может похвастаться лаконичным дизайном. Иногда он является цветовым акцентом, но чаще всего по общему тону сливается с дизайном стены. Он поможет избежать скопления вещей в проходных местах.
Такой вариант поможет вам визуально сделать ванную более просторной и при этом удобной. Представьте, так можно сэкономить до 10 см в ширине душевой кабины!
Такой вариант отлично подойдет тем, у кого кухня меньше 11 кв. метров и, в принципе, является не самым удобным местом в квартире.
Мини-техника – это варочная панель с одной конфоркой, маленькая микроволновка и неглубокая раковина. Узкая столешница на кухне (не 50, а 30 см) позволяет сделать ее еще более компактной.
Для того, чтобы правильно использовать эту стену, нужно вызвать дизайнера, чтобы он по собственным эскизам сделал заказ для мебельной студии.
Без такой перепланировки обычно не обойтись!
Потолок без больших люстр позволит сэкономить визуальный простор.
Такой вид отделки очень популярен в Бразилии, некоторых азиатских странах, а теперь дошел и до Европы.
Она является отличным акцентом и позволяет даже 14-метровую гостиную, как на фотографии выше, сделать невероятно модной.
Экономит 2-3 кв метра, так как позволяет использовать барную стойку и в качестве рабочей поверхности на кухне.
Такой подход позволит сделать кухню визуально менее нагруженной.
Лоджия может играть в вашей жизни гораздо большую роль, чем вы позволяете ей сейчас.
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