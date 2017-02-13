Как самому покрасить деревянную мебель?

Решили сделать все белым? Или добавить ярких красок? Покрасить старую тумбочку, комод или кровать? Давайте посмотрим, как это сделать просто и правильно. Пошаговая инструкция о том, как покрасить свою старую деревянную мебель, прямо здесь!

Важно: деревянная мебель из ДСП и ЛДСП, с лаковым покрытием не может быть покрашена обычным образом. Данный рецепт подходит лишь для мебели из массива дерева, уже окрашенной или покрытой маслом/лаком, а также обветшалой (серой).

Очень важно при покраске находиться в хорошо проветриваемом помещении. Не давайте детям и беременным женщинам быть рядом с вами в данный момент. Оставляя на ночь мебель просохнуть, всегда закрывайте комнату на ключ, лучше даже подоткнуть одеяло под дверь в коридор и открыть окно. Заботьтесь о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о домашних питомцах.