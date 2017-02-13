Как самому покрасить деревянную мебель?

Решили сделать все белым? Или добавить ярких красок? Покрасить старую тумбочку, комод или кровать? Давайте посмотрим, как это сделать просто и правильно. Пошаговая инструкция о том, как покрасить свою старую деревянную мебель, прямо здесь!
Важно: деревянная мебель из ДСП и ЛДСП, с лаковым покрытием не может быть покрашена обычным образом. Данный рецепт подходит лишь для мебели из массива дерева, уже окрашенной или покрытой маслом/лаком, а также обветшалой (серой).
Очень важно при покраске находиться в хорошо проветриваемом помещении. Не давайте детям и беременным женщинам быть рядом с вами в данный момент. Оставляя на ночь мебель просохнуть, всегда закрывайте комнату на ключ, лучше даже подоткнуть одеяло под дверь в коридор и открыть окно. Заботьтесь о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о домашних питомцах.
Для начала вам нужно купить перчатки, краску и грунтовку, защитную повязку для вашего лица, выбрать проветриваемое помещение, расстелить строительную пленку или банальные газеты. Освободите всю мебель от ручек и различных съемных декоративных элементов.
Затем вам нужно выравнять древесные волокна с помощью древесного наполнителя. Перед такой обработкой нужно пройтись по местам повреждения наждачной бумагой, удаляя всю пыль и лак. Шпателем заполните трещины наполнителем, удалите все лишние остатки, разглаживая поверхность. Дайте всей мебели хорошо просохнуть.
После того, как наполнитель полностью высох, пройдитесь по поверхности мебели мягкой чистой тканью, можно даже использовать специальное моющее средство, а затем протереть все сухой тканью.
После данного этапа мы советуем равномерным слоем по всему окрашиваемому изделию наложить грунтовку. Если какие-то элементы не будут окрашены,там она не нужна. Здесь важно хорошо прокрасить все углы и плохо доступные места. Используйте кисть или валик, мелкую кисть. Дайте грунтовке высохнуть. Затем пройдитесь по слою грунтовки наждачной бумагой, создавая оригинальный эффект песчаной поверхности.
Перед покраской узнайте, какой тип краски вы используете и как именно он ведет себя на данном типе мебели. Можно для проверки взять доску с заранее нанесенной грунтовкой. Так, быстросохнущие краски нуждаются в специальном кондиционере (есть отдельные для масляных и латексных красок), который помогает избавиться от пятнистых областей и неаккуратных мазков.
Очень важно использовать качественные кисти – от них зависит уровень вашей работы.
После полного высыхания многие решают покрасить поверхность еще раз, обычно высыхание происходит после 6-8 часов. На этот раз краску разбавляют лаком или герметиком, чтобы придать ей легкий блеск и еще более эстетичный вид. Также это защитит ее от дальнейших микро-царапин.
Среди модных оттенков для современной деревянной мебели можно выделить несколько групп по настроениям. Так вам будет легче в них сориентироваться. Белый цвет (и многие его оттенки) универсален и обычно подходит к любому интерьеру, кроме тех, где есть много рыжей и темно-коричневой мебели.
Глубокие, темные, тягучие цвета: марсала, изумрудный, преппи блю, цвет ночного неба, фиолетовый.
Акцентные нейтральные: чирок, цвет морской волны, морковный, бордо.
Яркие акцентные: фуксия, бирюзовый, пурпурный.
Нежные романтичные: персиковый, бледно розовый, оливковый, коралловый , мятный, сиреневый.
Можно! Деревянную мебель можно просто обработать лаком или маслом. Для этого вам также понадобятся перчатки и хорошо проветриваемое помещение, где предмет может простоять 3-4 дня.
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