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Как самому покрасить деревянную мебель?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tres espacios en uno: cocina, lavadero y planchador, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
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Решили сделать все белым? Или добавить ярких красок? Покрасить старую тумбочку, комод или кровать? Давайте посмотрим, как это сделать просто и правильно. Пошаговая инструкция о том, как покрасить свою старую деревянную мебель, прямо здесь!

Важно: деревянная мебель из ДСП и ЛДСП, с лаковым покрытием не может быть покрашена обычным образом. Данный рецепт подходит лишь для мебели из массива дерева, уже окрашенной или покрытой маслом/лаком, а также обветшалой (серой).

Очень важно при покраске находиться в хорошо проветриваемом помещении. Не давайте детям и беременным женщинам быть рядом с вами в данный момент. Оставляя на ночь мебель просохнуть, всегда закрывайте комнату на ключ, лучше даже подоткнуть одеяло под дверь в коридор и открыть окно. Заботьтесь о тех, кто живет рядом с вами, в том числе и о домашних питомцах.

​Подготовка

Upcycled vintage oak cabinet, Narcissus Road Furniture Design Narcissus Road Furniture Design ГостинаяПолки
Narcissus Road Furniture Design

Upcycled vintage oak cabinet

Narcissus Road Furniture Design
Narcissus Road Furniture Design
Narcissus Road Furniture Design

Для начала вам нужно купить перчатки, краску и грунтовку, защитную повязку для вашего лица, выбрать проветриваемое помещение, расстелить строительную пленку или банальные газеты. Освободите всю мебель от ручек и различных съемных декоративных элементов.

​Выравнивание

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com, Annie Sloan Annie Sloan
Annie Sloan

Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan www.anniesloan.com

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

Затем вам нужно выравнять древесные волокна с помощью древесного наполнителя. Перед такой обработкой нужно пройтись по местам повреждения наждачной бумагой, удаляя всю пыль и лак. Шпателем заполните трещины наполнителем, удалите все лишние остатки, разглаживая поверхность. Дайте всей мебели хорошо просохнуть.

​Моем мебель

Sedie decorate e non solo.., Laboratorio SD Laboratorio SD Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Laboratorio SD

Laboratorio SD
Laboratorio SD
Laboratorio SD

После того, как наполнитель полностью высох, пройдитесь по поверхности мебели мягкой чистой тканью, можно даже использовать специальное моющее средство, а затем протереть все сухой тканью.

​Грунтовка

Tres espacios en uno: cocina, lavadero y planchador, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в рустикальном стиле Белый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

После данного этапа мы советуем равномерным слоем по всему окрашиваемому изделию наложить грунтовку. Если какие-то элементы не будут окрашены,там она не нужна. Здесь важно хорошо прокрасить все углы и плохо доступные места. Используйте кисть или валик, мелкую кисть. Дайте грунтовке высохнуть. Затем пройдитесь по слою грунтовки наждачной бумагой, создавая оригинальный эффект песчаной поверхности.

​Покраска

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Перед покраской узнайте, какой тип краски вы используете и как именно он ведет себя на данном типе мебели. Можно для проверки взять доску с заранее нанесенной грунтовкой. Так, быстросохнущие краски нуждаются в специальном кондиционере (есть отдельные для масляных и латексных красок), который помогает избавиться от пятнистых областей и неаккуратных мазков.

Очень важно использовать качественные кисти – от них зависит уровень вашей работы.

После полного высыхания многие решают покрасить поверхность еще раз, обычно высыхание происходит после 6-8 часов. На этот раз краску разбавляют лаком или герметиком, чтобы придать ей легкий блеск и еще более эстетичный вид. Также это защитит ее от дальнейших микро-царапин.

​Модные оттенки

DOM NAD STAWEM, Manufaktura Projektów Manufaktura Projektów Спальня в рустикальном стиле
Manufaktura Projektów

Manufaktura Projektów
Manufaktura Projektów
Manufaktura Projektów

Среди модных оттенков для современной деревянной мебели можно выделить несколько групп по настроениям. Так вам будет легче в них сориентироваться. Белый цвет (и многие его оттенки) универсален и обычно подходит к любому интерьеру, кроме тех, где есть много рыжей и темно-коричневой мебели.

Глубокие, темные, тягучие цвета: марсала, изумрудный, преппи блю, цвет ночного неба, фиолетовый.

Акцентные нейтральные: чирок, цвет морской волны, морковный, бордо.

Яркие акцентные: фуксия, бирюзовый, пурпурный.

Нежные романтичные: персиковый, бледно розовый, оливковый, коралловый , мятный, сиреневый.

​А можно не красить?

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в рустикальном стиле Дерево
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Можно! Деревянную мебель можно просто обработать лаком или маслом. Для этого вам также понадобятся перчатки и хорошо проветриваемое помещение, где предмет может простоять 3-4 дня.

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