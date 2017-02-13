11 хитростей бюджетного ремонта в 2017 году

Интересно ли вам узнать, как можно сэкономить до 50% от уже достаточно скромного плана на ремонт? Эти идеи уже давно не являются просто вариантом экономии, они стали невероятно модными в Западной Европе и США. Так о каких же хитростях мы говорим?
Знаете, что в шкафах-купе дороже всего остального? Двери! Красивые двери с зеркалами, декором и прочими дизайнерскими идеями явно стоят больше, чем простые тонкие полочки и штанги! Так, гардеробная площадью 10 кв. метров стоит столько же, сколько большой шкаф длиной в три метра, а вмещает примерно… в 4 раза больше вещей!
Экономия: 5% бюджета на ремонт всей квартиры, если три гардеробные заменяют три шкафа (прихожая-спальня-детская).
Именно декор, бордюры, декоративные вставки, мозаика стоят в ванной комнате дороже всего. Выбирайте однотонную или с повторяющимся орнаментом.
Экономия: 5% от бюджета на ремонт всей квартиры.
Простая штукатурка под покраску оказывается гораздо дешевле обоев и выглядит сейчас как никогда актуально. Так, лишь классические стили требуют венецианскую штукатурку, и лишь лофт – дорогостоящую отделку «под бетон». А вот минимализм, модерн, скандинавский стиль, даже транситионал и неоклассика отлично уживаются с простыми однотонными стенами.
Экономия: 5-10% бюджета на ремонт всей квартиры, смотря какие обои вы бы выбрали.
Экономия на подвесных потолках кажется более привлекательной, если вы все-таки получите современную точечную подсветку в стиле звездного неба. Такие светильники должны быть установлены до штукатурки потолка и стен, чтобы скрыть проводку, но все-таки стоят гораздо дешевле натяжного или подвесного потолка, а также никоим образом не занимают высоту помещения.
Экономия: 5% всего бюджета на ремонт квартиры.
Потрясающие живописные постеры стоят от 300 до 2500 рублей за крупный формат для гостиной, а выглядят ничем не хуже предметов современного искусства. Не тратьте деньги на картины-поделки, которые стоят около 7-15 тысяч рублей за одну и никак не являются подлинным искусством.
Экономия: 2-3% всего бюджета на ремонт квартиры.
Если вы давно хотели сделать ремонт в ванной и при этом всегда сокрушались над ценой плитки, мы дадим вам простой совет – не стоит все стены оформлять с ее помощью. Оставьте около полуметра над потолком в штукатурке, а в туалете и вовсе откажитесь от данного материала, оставив его лишь на полу, в самой ванной выделите одну или две стены, которые не нуждаются в полной отделке плиткой. Например, для раковины можно просто сделать «фартук», как на кухне, а не покрывать плиткой всю стену, которая все равно не будет видна за тумбочкой и шкафчиком с зеркалом.
Экономия: 5% бюджета на ремонт всей квартиры.
Посмотрите на эту маленькую индукционную печь, маленькую раковину, маленькие рейлинги. Вместо духовки здесь – микроволновка, под столешницей – маленькая стиральная машина. Такая кухня стоит явно дешевле обычной или той, что вы запланировали!
Экономия: 1-3% бюджета.
Если вы думали, где вам взять лишние квадратные метры на гардеробные, подумайте о перепланировке в вашей квартире – объединении кухни и гостиной. В итоге дизайн обеих можно сделать более бюджетным, чем была бы каждая комната по отдельности, так как в связи с некоторым наложением функций они дополняют друг друга.
Экономия: 0%, по площади – больше.
Такой декор позволяет не покупать камин, не тратить много денег на кровать с изголовьем, добавив красивое к самой обычной кровати, не покупать громоздкие кресла, прикроватные тумбочки, шкафы или стеллажи.
Экономия: 5 % бюджета.
Панорамное остекление никак не экономит ваш бюджет, скорее утяжеляет примерно на 50-10%, но тем не менее, поднимает стоимость вашей квартиры. Лоджия это или балкон, гостиная или кухня, панорамное остекление выглядит всегда более современно.
Сделать дом до конца уютным, уже после окончания ремонта, помогут сетевые магазины, а вовсе не интерьерные бутики.
Экономия: 20-50% бюджета на мелочи за 5 лет, ок. 300 тысяч рублей – в итоге.
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