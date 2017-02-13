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11 хитростей бюджетного ремонта в 2017 году

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комнатаПолки для хранения
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Интересно ли вам узнать, как можно сэкономить до 50% от уже достаточно скромного плана на ремонт? Эти идеи уже давно не являются просто вариантом экономии, они стали невероятно модными в Западной Европе и США. Так о каких же хитростях мы говорим?

​Гардеробная вместо шкафа-купе

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Спальня в колониальном стиле Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Знаете, что в шкафах-купе дороже всего остального? Двери! Красивые двери с зеркалами, декором и прочими дизайнерскими идеями явно стоят больше, чем простые тонкие полочки и штанги! Так, гардеробная площадью 10 кв. метров стоит столько же, сколько большой шкаф длиной в три метра, а вмещает примерно… в 4 раза больше вещей!

Экономия: 5% бюджета на ремонт всей квартиры, если три гардеробные заменяют три шкафа (прихожая-спальня-детская).

​Плитка без декора в ванной комнате

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Ванная комната в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Именно декор, бордюры, декоративные вставки, мозаика стоят в ванной комнате дороже всего. Выбирайте однотонную или с повторяющимся орнаментом.

Экономия: 5% от бюджета на ремонт всей квартиры.

​Штукатурка вместо обоев

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Простая штукатурка под покраску оказывается гораздо дешевле обоев и выглядит сейчас как никогда актуально. Так, лишь классические стили требуют венецианскую штукатурку, и лишь лофт – дорогостоящую отделку «под бетон». А вот минимализм, модерн, скандинавский стиль, даже транситионал и неоклассика отлично уживаются с простыми однотонными стенами.

Экономия: 5-10% бюджета на ремонт всей квартиры, смотря какие обои вы бы выбрали.

​Потолочные светильники на линии

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Экономия на подвесных потолках кажется более привлекательной, если вы все-таки получите современную точечную подсветку в стиле звездного неба. Такие светильники должны быть установлены до штукатурки потолка и стен, чтобы скрыть проводку, но все-таки стоят гораздо дешевле натяжного или подвесного потолка, а также никоим образом не занимают высоту помещения.

Экономия: 5% всего бюджета на ремонт квартиры.

​Постеры вместо картин

Apartament Wola / reallizacja, ZAZA studio ZAZA studio Гостиная в скандинавском стиле Розовый
ZAZA studio

ZAZA studio
ZAZA studio
ZAZA studio

Потрясающие живописные постеры стоят от 300 до 2500 рублей за крупный формат для гостиной, а выглядят ничем не хуже предметов современного искусства. Не тратьте деньги на картины-поделки, которые стоят около 7-15 тысяч рублей за одну и никак не являются подлинным искусством.

Экономия: 2-3% всего бюджета на ремонт квартиры.

​Частичное оформление плиткой в ванной

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Если вы давно хотели сделать ремонт в ванной и при этом всегда сокрушались над ценой плитки, мы дадим вам простой совет – не стоит все стены оформлять с ее помощью. Оставьте около полуметра над потолком в штукатурке, а в туалете и вовсе откажитесь от данного материала, оставив его лишь на полу, в самой ванной выделите одну или две стены, которые не нуждаются в полной отделке плиткой. Например, для раковины можно просто сделать «фартук», как на кухне, а не покрывать плиткой всю стену, которая все равно не будет видна за тумбочкой и шкафчиком с зеркалом.

Экономия: 5% бюджета на ремонт всей квартиры.

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​Выбирайте маленькую технику

APPARTEMENT SIMON BOLIVAR 35 M2, cristina velani cristina velani Кухня в стиле модерн Серый
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Посмотрите на эту маленькую индукционную печь, маленькую раковину, маленькие рейлинги. Вместо духовки здесь – микроволновка, под столешницей – маленькая стиральная машина. Такая кухня стоит явно дешевле обычной или той, что вы запланировали!

Экономия: 1-3% бюджета.

Перепланировка в открытую

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в средиземноморском стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Если вы думали, где вам взять лишние квадратные метры на гардеробные, подумайте о перепланировке в вашей квартире – объединении кухни и гостиной. В итоге дизайн обеих можно сделать более бюджетным, чем была бы каждая комната по отдельности, так как в связи с некоторым наложением функций они дополняют друг друга.

Экономия: 0%, по площади – больше.

​Фальш- и мини-декор

Portfolio, Loft Factory Loft Factory Спальня в эклектичном стиле
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

Такой декор позволяет не покупать камин, не тратить много денег на кровать с изголовьем, добавив красивое к самой обычной кровати, не покупать громоздкие кресла, прикроватные тумбочки, шкафы или стеллажи.

Экономия: 5 % бюджета.

​Панорамное остекление

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Панорамное остекление никак не экономит ваш бюджет, скорее утяжеляет примерно на 50-10%, но тем не менее, поднимает стоимость вашей квартиры. Лоджия это или балкон, гостиная или кухня, панорамное остекление выглядит всегда более современно.

​Покупайте мелочи в IKEA

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комнатаПолки для хранения
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Сделать дом до конца уютным, уже после окончания ремонта, помогут сетевые магазины, а вовсе не интерьерные бутики.

Экономия: 20-50% бюджета на мелочи за 5 лет, ок. 300 тысяч рублей – в итоге.

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