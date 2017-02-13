11 хитростей бюджетного ремонта в 2017 году

Знаете, что в шкафах-купе дороже всего остального? Двери! Красивые двери с зеркалами, декором и прочими дизайнерскими идеями явно стоят больше, чем простые тонкие полочки и штанги! Так, гардеробная площадью 10 кв. метров стоит столько же, сколько большой шкаф длиной в три метра, а вмещает примерно… в 4 раза больше вещей!

Экономия: 5% бюджета на ремонт всей квартиры, если три гардеробные заменяют три шкафа (прихожая-спальня-детская).