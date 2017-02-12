​20 самых популярных русских ошибок в дизайне малогабаритки

При ремонте наших однушек и двушек мы совершаем их снова и снова, а потом еще и удивляемся, почему огромные денежные вложения не окупились. Нужно менять ситуацию в корне и преобразовывать четыре старые стены в новые стильные апартаменты, а не просто вечно менять обои, ожидая магического превращения.

Так, мы собрали 20 самых популярных именно в России недочетов в дизайне маленькой квартиры. Обычно речь идет об однушке или двушке до 55 кв. метров. В принципе, данные идеи часто подходят и для маленьких трешек и даже четырехкомнатных квартир, в которых, как мы знаем, спальни могут быть и по 7 квадратов!