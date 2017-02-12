​20 самых популярных русских ошибок в дизайне малогабаритки

При ремонте наших однушек и двушек мы совершаем их снова и снова, а потом еще и удивляемся, почему огромные денежные вложения не окупились. Нужно менять ситуацию в корне и преобразовывать четыре старые стены в новые стильные апартаменты, а не просто вечно менять обои, ожидая магического превращения.
Так, мы собрали 20 самых популярных именно в России недочетов в дизайне маленькой квартиры. Обычно речь идет об однушке или двушке до 55 кв. метров. В принципе, данные идеи часто подходят и для маленьких трешек и даже четырехкомнатных квартир, в которых, как мы знаем, спальни могут быть и по 7 квадратов!
Мульти-режим в расположении телевизора очень важен для маленькой квартиры. Обычно это либо поворотный столик либо кронштейн, на котором под потолком висит телевизор, а поворачивать его можно на выбор – в сторону кухни, столовой, гостиной, спальни, лоджии.
Лучший тип зонирования – красивый стеклянный экран от пола до потолка, с нежными полупрозрачными шторами + однотонными шторами. Правда, такой вариант стоит гораздо дороже мини-стеллажа от IKEA как перегородки или обычной одинарной шторы. Так же популярно использование дверей-слайдеров, что очень удобно.
Мы не увеличиваем окна в квартире по двум причинам – у нас недостаточно денег, либо мы не понимаем, насколько панорамные окна улучшают настроение в квартире. Так, вместо того чтобы покупать диван за 100 тысяч рублей, лучше отдать эти деньги на новый блок дверей-слайдеров на остекленную лоджию на кухне или в гостиной, а окна в остальных комнатах расширить, сделать их чуть ниже или чуть шире или сделать блок дверей-слайдеров с французским балконом.
Второй уровень в детской спасает комнату от массы неудобств. Подумайте о том, чтобы реализовать его уже при следующем ремонте. Кстати, такая мансарда нравится и подросткам, смотрите вариант для мальчика 15 лет на фото выше!
Возможно, вы считаете, что не сможете найти нужную модель. Обратитесь в мебельную студию, у многих мастеров давно руки чешутся воплотить что-нибудь эдакое!
А вот это форменное расточительство, абсолютно неуместное в маленькой квартире.
Правильнее, если размер картин и постеров будет соответствовать окружающей мебели.
Не цепляйтесь за прошлое. Ваша спина устанет гораздо меньше, если вы будете менять позы, сидя с ноутбуком в разных местах. Да и вообще, может быть, закрыть его и пойти позаниматься йогой.
Места и так мало, ни к чему усложнять ситуацию темными пятнами.
Все еще пытаетесь втиснуть в маленькую ванную комнату стандартную чашу? Смените угол зрения на это пространство. Вспомните, как вам понравился слив в пол в отеле во время отпуска.
Ваша маленькая кухня достойна самого лучшего, что есть в этом мире – белоснежного глянца! Все остальные варианты отметайте, как абсолютно нерациональные.
Запроектировав еще до ремонта полочки из гипсокартона, вы спасете себя от извечной проблемы современного человека – куда девать все эти потрясающе красивые штучки из путешествий. И обязательно купите антистатическую метелку, ни к чему, чтобы вся эта красота зарастала пылью.
Если в арсенале ваших любимых цветов почти вся палитра, умерьте свой пыл и разнесите весь колор по сезонам. Так вы и удовлетворите свою потребность в красках, и не устроите яркую какофонию в маленьком пространстве.
Дизайн-проект, согласование, больший бюджет – все это может оттолкнуть. Но теряете вы еще больше!
Дизайн-проект, согласование, больший бюджет – все это может оттолкнуть. Но теряете вы еще больше!
Такой вариант поможет вам навсегда избавиться от ощущения тесноты в душе.
Не учитывая верхний уровень, мы теряем до 20% потенциальных мест хранения.
Акцентные стены гораздо более привлекательно смотрятся в маленьких квартирах.
В этой квартире – 25 кв. метров, и чтобы сделать кухню и спальню красивыми и стильным, пришлось отказаться от… прихожей. Иначе бы в квартире кухня имела бы площадь 3-4 кв. метра! Так, модуль кухни и прихожей визуально идентичен, что смотрится достаточно красиво.
Кухня и гостиная могут красиво уместиться на площади в 17-21 квадрат! А если к ним добавить лоджию, то там можно устроить красивую столовую на подиуме!
Что сказать, в маленькой квартире ей обычно просто нет места! Решив сделать интерьер в стиле модерн или минимализм, вы гораздо вероятнее добьетесь успеха в деле красивого дизайна! Также под знак вето подпадают кантри, прованс, шебби-шик, стили эклектика и фьюжн в своих ярких вариациях. А вот добавить в модерн капельку лофта, а в скандинавский стиль – дозу гламурного шика всегда можно!
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;