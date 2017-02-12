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​20 самых популярных русских ошибок в дизайне малогабаритки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt wnętrza w Warszawie / 4, PASS architekci PASS architekci Спальня в стиле модерн
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При ремонте наших однушек и двушек мы совершаем их снова и снова, а потом еще и удивляемся, почему огромные денежные вложения не окупились. Нужно менять ситуацию в корне и преобразовывать четыре старые стены  в новые стильные апартаменты, а не просто вечно менять обои, ожидая магического превращения.

Так, мы собрали 20 самых популярных именно в России недочетов в дизайне маленькой квартиры. Обычно речь идет об однушке или двушке до 55 кв. метров. В принципе, данные идеи часто подходят и для маленьких трешек и даже четырехкомнатных квартир, в которых, как мы знаем, спальни могут быть и по 7 квадратов!

​Стандартный TV без мульти-режима

Lagenhet in Russia homify
homify

Lagenhet in Russia

homify
homify
homify

Мульти-режим в расположении телевизора очень важен для маленькой квартиры. Обычно это либо поворотный столик либо кронштейн, на котором под потолком висит телевизор, а поворачивать его можно на выбор – в сторону кухни, столовой, гостиной, спальни, лоджии.

​Отсутствие зонирования

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages Гостиные в эклектичном стиле
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Лучший тип зонирования – красивый стеклянный экран от пола до потолка, с нежными полупрозрачными шторами + однотонными шторами. Правда, такой вариант стоит гораздо дороже мини-стеллажа от IKEA как перегородки или обычной одинарной шторы. Так же популярно использование дверей-слайдеров, что очень удобно.

​Маленькие окна

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Мы не увеличиваем окна в квартире по двум причинам – у нас недостаточно денег, либо мы не понимаем, насколько панорамные окна улучшают настроение в квартире. Так, вместо того чтобы покупать диван за 100 тысяч рублей, лучше отдать эти деньги на новый блок дверей-слайдеров на остекленную лоджию на кухне или в гостиной, а окна в остальных комнатах расширить, сделать их чуть ниже или чуть шире или сделать блок дверей-слайдеров с французским балконом.

​Отсутствие второго уровня

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Детская комната в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Второй уровень в детской спасает комнату от массы неудобств. Подумайте о том, чтобы реализовать его уже при следующем ремонте. Кстати, такая мансарда нравится и подросткам, смотрите вариант для мальчика 15 лет на фото выше!

​Несерьезное отношение к мебели-трансформеру

Tango, Resource Furniture Resource Furniture Спальня
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

Возможно, вы считаете, что не сможете найти нужную модель. Обратитесь в мебельную студию, у многих мастеров давно руки чешутся воплотить что-нибудь эдакое!

​Пустые стены без зон хранения

Projekt wnętrza w Warszawie / 4, PASS architekci PASS architekci Спальня в стиле модерн
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

А вот это форменное расточительство, абсолютно неуместное в маленькой квартире.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Маленькие картины и постеры

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Гостиная в стиле минимализм
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Правильнее, если размер картин и постеров будет соответствовать окружающей мебели.

​Лишний отдельный стол для компьютера

homify
homify

homify
homify
homify

Не цепляйтесь за прошлое. Ваша спина устанет гораздо меньше, если вы будете менять позы, сидя с ноутбуком в разных местах. Да и вообще, может быть, закрыть его и пойти позаниматься йогой.

​Темная мебель из дерева

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Места и так мало, ни к чему усложнять ситуацию темными пятнами.

​Отсутствие современного подхода в ванной

homify
homify

homify
homify
homify

Все еще пытаетесь втиснуть в маленькую ванную комнату стандартную чашу? Смените угол зрения на это пространство. Вспомните, как вам понравился слив в пол в отеле во время отпуска.

​Темная и не глянцевая кухня

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Кухня в стиле модерн
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Ваша маленькая кухня достойна самого лучшего, что есть в этом мире – белоснежного глянца! Все остальные варианты отметайте, как абсолютно нерациональные.

​Отсутствие полочек на нужных местах

Quarto de Bebé, In&Out In&Out Детская комната в стиле модерн
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

Запроектировав еще до ремонта полочки из гипсокартона, вы спасете себя от извечной проблемы современного человека – куда девать все эти потрясающе красивые штучки из путешествий. И обязательно купите антистатическую метелку, ни к чему, чтобы вся эта красота зарастала пылью.

​Множество акцентов, вместо 2-4 на комнату

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Если в арсенале ваших любимых цветов почти вся палитра, умерьте свой пыл и разнесите весь колор по сезонам. Так вы и удовлетворите свою потребность в красках, и не устроите яркую какофонию в маленьком пространстве.

​Нелюбовь к перепланировкам

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Дизайн-проект, согласование, больший бюджет – все это может оттолкнуть. Но теряете вы еще больше!

​Нелюбовь к перепланировкам

100M, BIURO DZIURDZIA PROJEKT, WWA, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Дизайн-проект, согласование, больший бюджет – все это может оттолкнуть. Но теряете вы еще больше!

​Душевая кабина вместо слива в полу

DOM - GDAŃSK OLIWA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в эклектичном стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Такой вариант поможет вам навсегда избавиться от ощущения тесноты в душе.

​Отсутствие встроенных систем хранения от пола до потолка

APARTAMENT - WARSZAWA POWIŚLE, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Не учитывая верхний уровень, мы теряем до 20% потенциальных мест хранения.

​Сплошные обои без акцентных стен

APARTAMENTY NA POLANIE 1 – GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Спальня в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Акцентные стены гораздо более привлекательно смотрятся в маленьких квартирах.

​Пагубная любовь к отдельным прихожим

KAWALERKA - GDYNIA, WŁADYSŁAWA IV, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Кухня в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

В этой квартире – 25 кв. метров, и чтобы сделать кухню и спальню красивыми и стильным, пришлось отказаться от… прихожей. Иначе бы в квартире кухня имела бы площадь 3-4 кв. метра! Так, модуль кухни  и прихожей визуально идентичен, что смотрится достаточно красиво.

​Отсутствие нестандартного подхода

APARTAMENTY NA POLANIE 1 – GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Кухня и гостиная могут красиво уместиться на площади в 17-21 квадрат! А если к ним добавить лоджию, то там можно устроить красивую столовую на подиуме!

​Нездоровая любовь к классике

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL NOWOJORSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Столовая комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Что сказать, в маленькой квартире ей обычно просто нет места! Решив сделать интерьер в стиле модерн или минимализм, вы гораздо вероятнее добьетесь успеха в деле красивого дизайна! Также под знак вето подпадают кантри, прованс, шебби-шик, стили эклектика и фьюжн в своих ярких вариациях. А вот добавить в модерн капельку лофта, а в скандинавский стиль – дозу гламурного шика всегда можно!

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