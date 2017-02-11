14 бюджетных идей для дизайна роскошной спальни

Если ваша спальня далека от идеала – самое время подумать о том, что вам мешает сделать ремонт и зажить по-новому. Начните совершать шаги по направлению к вашей мечте! А сообщество homify, в свою очередь, обязуется показать вам примеры, дать конкретные идеи и вести вас по линии стиля и моды и в этом году.
Пуфик, кушетка или оттоманка, на нужной высоте расположенный подоконник с подушками помогут сделать вашу спальню гораздо более комфортабельной. Если в вашей гостиной постоянно играют дети, на кухне – всегда полно работы, то спальня остается единственным местом, где можно создать уголок лично для себя.
Мы с радостью поделимся с вами списком стилей, которые помогут вам в весьма бюджетной манере создать интерьер вашей новой спальни мечты. Можно начать со светлых коастала, скандинавского минимализма, модерна и мастер-сьюта, а потом добавить в этот список гламурный шик, бразильяно и бюджетный минимализм.
Этот особенный стиль (как у номера в отеле) очень лаконичен, подразумевает качественную мебель в едином стиле, четко выверенную цветовую гамму, обычно один цветовой акцент для всего декора. Также популярны встроенные в изголовье или в стену светильники, лаконичность во всем и высокое качество текстиля.
Если вы хотите иметь шикарную спальню, как на фотографии выше, стоит подумать о заказе в мастерской изголовья под размер обычного основания для кровати. Так, вместо 60 тысяч рублей вы потратите 10 тысяч + основание.
Такой блок, как на фотографии выше, стоит от 6 тысяч рублей и позволяет добавить в современную спальню капельку люксового гламура. Наиболее популярны породы венге, зебрано, палисандр, черное дерево (эбен).
Пуховое одеяло, новый модный плед, красивый ковер из любимого магазина декора. Подумайте о том, чтобы сделать вашу спальню более мягкой.
Даже самый дешевый декор, выдержанный в одной цветовой гамме, способен сотворить чудо с настроением в интерьере. Потому выберите для него стиль (модерн или классику, ар-деко или этнический) и создайте палитру на основе любимых цветов.
Качественные рамки с глянцевыми паспарту смогут навсегда изменить настроение вашей спальни.
Если просто покрасить все стены в белый, а одну акцентную оформить с помощью 3D-панелей из полиуретана, дорогих обоев или цветового контрастного, получится гораздо более интересно!
Фиолетовая гамма, включая сливовый, лавандовый и другие оттенки может стать отличной палитрой для акцентов в вашей спальне. Также популярны оттенки бирюзы с мятными, чирок и бледно-бирюзовыми деталями, палитра на основе синего цвета, включая преппи-блю, цвет морской волны, серо-голубой и, например, розовая гамма на основе жемчужно-розового, фуксии, персикового, цвета розового шампанского и других. Сейчас очень популярны акцентные палитры со множеством похожих оттенков.
Если вы уже решились на ремонт с остеклением балкона или лоджии при спальне, то стоит сделать и панорамные двери-слайдеры для выхода на него. Радиатор в таком случае ставится на стену справа или слева (в многоквартирных домах).
Купите самые обычные полочки и покрасьте их в любимые цвета!
Специальный блок для изголовья кровати включает в себя мягкую часть изголовья, декоративную панель со встроенными розетками, две навесные тумбочки (или полочки) и полочку над изголовьем.
Если за вашими окнами – красивый пейзаж, обязательно подчеркните его в интерьере. Так, городская панорама отлично будет смотреться на сером фоне, классическая – на нежно бежевом, природная – в черной рамке, как в кино National Geographic.
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