14 бюджетных идей для дизайна роскошной спальни

Если ваша спальня далека от идеала – самое время подумать о том, что вам мешает сделать ремонт и зажить по-новому. Начните совершать шаги по направлению к вашей мечте! А сообщество homify, в свою очередь, обязуется показать вам примеры, дать конкретные идеи и вести вас по линии стиля и моды и в этом году.