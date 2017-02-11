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14 бюджетных идей для дизайна роскошной спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ÁTICO CON VISTAS, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальня в стиле минимализм
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Если ваша спальня далека от идеала – самое время подумать о том, что вам мешает сделать ремонт и зажить по-новому. Начните совершать шаги по направлению к вашей мечте! А сообщество homify, в свою очередь, обязуется показать вам примеры, дать конкретные идеи и вести вас по линии стиля и моды и в этом году.

​Дополнительные мягкие местечки

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пуфик, кушетка или оттоманка, на нужной высоте расположенный подоконник с подушками помогут сделать вашу спальню гораздо более комфортабельной. Если в вашей гостиной постоянно играют дети, на кухне – всегда полно работы, то спальня остается единственным местом, где можно создать уголок лично для себя.

​Бюджетные стили в дизайне интерьера

Apartament Błonia Hamptons, DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в эклектичном стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Мы с радостью поделимся с вами списком стилей, которые помогут вам в весьма бюджетной манере создать интерьер вашей новой спальни мечты. Можно начать со светлых коастала, скандинавского минимализма, модерна и мастер-сьюта, а потом добавить в этот список гламурный шик, бразильяно и бюджетный минимализм.

​Стиль мастер-сьюта

HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On Спальня в стиле минимализм
Tiendas On

Tiendas On
Tiendas On
Tiendas On

Этот особенный стиль (как у номера в отеле) очень лаконичен, подразумевает качественную мебель в едином стиле, четко выверенную цветовую гамму, обычно один цветовой акцент для всего декора. Также популярны встроенные в изголовье или в стену светильники, лаконичность во всем и высокое качество текстиля.

Подробнее обэтом стиле здесь.

​Изголовье на заказ

Un second souffle - Visite privée de la maison G, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Спальня в эклектичном стиле Серый
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Если вы хотите иметь шикарную спальню, как на фотографии выше, стоит подумать о заказе в мастерской изголовья под размер обычного основания для кровати. Так, вместо 60 тысяч рублей вы потратите 10 тысяч + основание.

​Отделка акцентной стены панелями с имитацией ценных пород

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой блок, как на фотографии выше, стоит от 6 тысяч рублей и позволяет добавить в современную спальню капельку люксового гламура. Наиболее популярны породы венге, зебрано, палисандр, черное дерево (эбен).

​Качественный текстиль

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Пуховое одеяло, новый модный плед, красивый ковер из любимого магазина декора. Подумайте о том, чтобы сделать вашу спальню более мягкой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Декор в единой гамме

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Даже самый дешевый декор, выдержанный в одной цветовой гамме, способен сотворить чудо с настроением в интерьере. Потому выберите для него стиль (модерн или классику, ар-деко или этнический) и создайте палитру на основе любимых цветов.

​Фото-галерея на стене

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Качественные рамки с глянцевыми паспарту смогут навсегда изменить настроение вашей спальни.

​Акцентная отделка стены

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Спальня в стиле модерн
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Если просто покрасить все стены в белый, а одну акцентную оформить с помощью 3D-панелей из полиуретана, дорогих обоев или цветового контрастного, получится гораздо более интересно!

​Модный акцент и его оттенки

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Спальня в скандинавском стиле
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Фиолетовая гамма, включая сливовый, лавандовый и другие оттенки может стать отличной палитрой для акцентов в вашей спальне. Также популярны оттенки бирюзы с мятными, чирок и бледно-бирюзовыми деталями, палитра на основе синего цвета, включая преппи-блю, цвет морской волны, серо-голубой и, например, розовая гамма на основе жемчужно-розового, фуксии, персикового, цвета розового шампанского и других. Сейчас очень популярны акцентные палитры со множеством похожих оттенков.

​Двери-слайдеры на балкон

A House, 08023 Architects 08023 Architects Спальня в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Если вы уже решились на ремонт с остеклением балкона или лоджии при спальне, то стоит сделать и панорамные двери-слайдеры для выхода на него. Радиатор в таком случае ставится на стену справа или слева (в многоквартирных домах).

​Полочки над кроватью

Nation (rénovation d'appartement), deSYgn by JM2 deSYgn by JM2 Спальня в стиле модерн
deSYgn by JM2

deSYgn by JM2
deSYgn by JM2
deSYgn by JM2

Купите самые обычные полочки и покрасьте их в любимые цвета!

​Блок для изголовья

ÁTICO CON VISTAS, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальня в стиле минимализм
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Специальный блок для изголовья кровати включает в себя мягкую часть изголовья, декоративную панель со встроенными розетками, две навесные тумбочки (или полочки) и полочку над изголовьем.

​Откройтесь миру

VIENDA CENTRO BILBAO, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Спальня в эклектичном стиле
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

VIENDA CENTRO BILBAO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Если за вашими окнами – красивый пейзаж, обязательно подчеркните его в интерьере. Так, городская панорама отлично будет смотреться на сером фоне, классическая – на нежно бежевом, природная – в черной рамке, как в кино National Geographic.

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