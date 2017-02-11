Ремонт квартиры по цене в 10 тыс. рублей за кв. метр

Очень важной частью ремонта этой 80-метровой квартиры стала дешевая отделка. Так, черновые материалы, перепланировка и отделка обошлись примерно в половину (или даже чуть меньше) от основного бюджета. Так, ремонт под меблировку обошелся в 800 тысяч рублей, ремонт с мебелью – в 1,6 рублей. Данная цена включает работу дизайнера и всех мастеров-отделочников.

Так, на полу мы найдем керамическую плитку, на потолках – натяжные потолки и новую систему вентиляции. Двери-слайдеры установлены в гостиной и в спальне с лоджией. Сама лоджия остеклена, на ней расположилась летняя кухня.