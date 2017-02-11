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Ремонт квартиры по цене в 10 тыс. рублей за кв. метр

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Столовая комнатаБуфеты и серванты
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Как вы думаете, что можно получить за такую цену в формате капитального ремонта? Весьма интересно, как выглядит квартира после таких вложений!

​Планировка

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores ГостинаяМебель для медиа комнаты
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Планировка этой маленькой квартиры очень интересна – гостиная сложной геометрии (26 кв. метров) разделена на зону с мягкой мебелью, кабинет и столовую. Кухня и лоджия имеют площадь по 10 кв. метров. Еще в квартире есть две спальни по 10 кв. метров, коридор в 4 метра и две ванные комнаты по 5 кв. метров.

​Бюджетная отделка

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores ГостинаяШкафы и серванты
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Очень важной частью ремонта этой 80-метровой квартиры стала дешевая отделка. Так, черновые материалы, перепланировка и отделка обошлись примерно в половину (или даже чуть меньше) от основного бюджета. Так, ремонт под меблировку обошелся в 800 тысяч рублей, ремонт с мебелью – в 1,6 рублей.  Данная цена включает работу дизайнера и всех мастеров-отделочников.

Так, на полу мы найдем керамическую плитку, на потолках – натяжные потолки и новую систему вентиляции. Двери-слайдеры установлены в гостиной и в спальне с лоджией. Сама лоджия остеклена, на ней расположилась летняя кухня.

​Кухня и столовая

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Столовая комнатаБуфеты и серванты
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Так выглядит зона между кухней и основной гостиной. Кухонный гарнитур стоит около 45 тысяч рублей, куплен самый дешевый, но достаточно габаритного формата.

​Кухня

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores КухняШкафы и полки
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Слева и справа от прохода мы нашли удобные рабочие поверхности.

​Главная спальня

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Спальная комната Кровати и изголовья
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Эта маленькая спальня является главной. Небольшой размер полностью окупается наличием собственной ванной комнаты и телевизора напротив кровати!

​Спальня дочери

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Спальная комната Кровати и изголовья
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Комната для уже взрослой дочери-студентки имеет свою ванную комнату и даже встроенную гардеробную. Стильная кровать (по формату – 1,5-спальная) расположена так, что ее длинная сторона тянется вдоль стены. Красиво разложенные подушки и идеальная организация гардеробной позволяют назвать эту комнату предельно женственной.

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​Кабинет

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Офисные помещения и магазины
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Этот кабинет находится в составе гостиной, но может быть полностью закрыт перегородками, чтобы звуки гостиной не мешали слушать музыку или заниматься дочери. Нежная кофейная палитра этого интерьера выглядит идеальной для работы и учебы.

​Ванная комната

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Ванная комнатаРаковины
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Ванная комната имеет отделана стильной керамической плиткой под мрамор. Здесь же стоит тепло- и влаголюбивая орхидея, а раковина имеет модный линейный слив, что хорошо видно на фотографии выше.

​Летняя кухня на лоджии

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores Балкон, веранда и террасаМебель
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

На лоджии клиенты попросили устроить бар для друзей, с эспрессо-машиной, небольшой раковиной для удобства создания фруктовых фрэшей и салатов, холодильником для напитков. Угловая барная стойка рассчитана на четверых.

Сам дом – высотный, квартира расположена примерно на 16-ом этаже и имеет панорамный вид на город. Декоративная отделка стены на лоджии с помощью декоративной штукатурки «под кирпич» смотрится очень натурально! Красивый контраст с брутальной текстурой создают глянцевые верхние шкафчики гарнитура для кухни. Кстати, справа мы нашли и плиту с вытяжкой, так что данную кухню вполне можно назвать полноценной!

Стоимость подобного ремонта с мебелью возрастает до 20
тысяч рублей за кв. метр. Т.е. квартиру площадью 40 кв. метров можно отремонтировать с перепланировкой, утеплением и остеклением балкона, дверьми-слайдерами на балкон, новой (и весьма красивой!) мебелью за 800 тысяч рублей. Примерно такого же качества ремонт и мебель на фотографиях в данном проекте.

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