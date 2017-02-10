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12 веских причин строить дом самостоятельно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Стройка собственного дома – вовсе не развлечение, а настоящая эпопея. Может показаться, что один или два сезона решат вашу проблему с жильем, но обычно среднестатистическая стройка с отделкой затягивается на 4-5 лет даже у самых ярых строителей.

Так, задержка может случиться из-за нехватки средств, времени, рабочей силы, временной утрате помощи со стороны родственников или друзей, потраченном времени на получение определенных недостающих навыков или информации, задержке поставок материалов или неправильной закупке. И в итоге дом, построенный самостоятельно, по факту стоит на 20% дороже того, что вы бы заказали, хотя по сметам выходил на  30-40% дешевле. И все из-за ошибок, неправильных покупок, исправлений, неучтенных расходов, дополнений, трате средств на не самые необходимые вещи.

Тем не менее, мы нашли 12 веских причин строить дом самостоятельно.

​Вы хотите многому научиться

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Знайте, вам придется научиться очень и очень многому, пока вы строите дом. Даже самая простая технология потребует гибкости ума, самостоятельности, множества новых принятых решений.

​Вы хотите строить дом постепенно

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homify
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Например, залить фундамент на двухэтажный дом в 200 квадратов, но построить лишь 50 кв. метров от первого этажа, чтобы жить здесь первые два года, как на даче, и т.п. Самостоятельная стройка позволит регулировать те или иные затраты и сроки, на которые бы не пошла заказная бригада.

​Вы умеете принимать решения и нести за них ответственность

homify Стены и пол в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

На любой стройке вы столкнетесь со многими моментами, когда именно от вас зависит – каким образом будет построен дом, закреплен тот или иной материал, замазан тот или иной стык. И вам придется каждый день принимать решения, которые могут оказаться судьбоносными для этой части отделки, кладки, дизайна, теплоты дома.

​Вы и так планируете строить дом 5-7 лет

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы знаете, что по вашему бюджету построить дом прямо сейчас вы не можете, но следующие 5-10 лет вас ожидает стабильный доход, то можно браться за постепенную самостоятельную стройку. Так вы сможете сэкономить деньги на строителях, при этом получив необходимую нам всем физическую нагрузку и хобби плюс станете больше времени проводить на свежем воздухе.

​Гордость за самостоятельно построенный дом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Учитывайте, что если в итоге дом окажется плохого качества, вы не сможете почувствовать себя его гордым владельцем. Поэтому строить на совесть нужно с самого начала.

​Строим дружной семьей

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Стройка как место сплочение всей семьи уже не раз доказывала свою эффективность. Так, если, например, у вас есть младший или старший брат, с которым вы бы хотели проводить не только Новый Год и Рождество, пара сыновей-подростков или студентов, отец, который с радостью бы занял время у дачи еще и на помощь вам, строить, определенно, стоит.

Правда, стоит трезво оценивать эффективность каждого члена семьи и возлагать на них сопоставимые надежды. Также, не следует давать кому-либо слишком уставать, иначе от такого партнерства обязательно кто-нибудь откажется.

Лучше всего, если стройка будет общей – с наличием гостевой комнаты для помогающих родственников или даже домика у бассейна, в котором они смогут отдохнуть летом вместе с вами, радуясь воссоединению семьи!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Вы хотите построить дом сами

nowoczesny DOM jednorodzinny - Lesznowola k. Warszawy, katarzyna kmita / ARCHITEKT katarzyna kmita / ARCHITEKT Дома в стиле модерн Бетон Черный
katarzyna kmita / ARCHITEKT

katarzyna kmita / ARCHITEKT
katarzyna kmita / ARCHITEKT
katarzyna kmita / ARCHITEKT

Иногда у нас просто нет другого варианта, тогда стройка неизбежно превращается в дело вашей жизни. Желание построить дом самому должно сопрягаться с возможностью слушать старших, учиться у профессионалов, принимать чужие советы.

​Вы работали в сфере строительства или отделки

Łazienka , Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla
Pracownia Projektowania Wnętrz Karolina Czapla

Данные навыки, какими бы они ни были, помогут вам на определенном этапе.

​Вы уже строили дом самостоятельно

Dom jednorodzinny House_&_SPACE, ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła Дома в классическом стиле
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła
ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła

Если у вас есть опыт, вы гораздо лучше справитесь со множеством этапов работ.

​Вы хотите сэкономить

DOM ZE SŁOMY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

По правде говоря, лишь у 50% строителей получается хоть как-то сэкономить, строя дом самостоятельно. И обычно это те, что уже строили дома сами или с семьей, работали в данной сфере. Половина из них экономит ничтожные суммы, которые по сути не являются козырем, а оплатой за их непосильный труд. По-настоящему сэкономить получается лишь тем 10%, которым… повезло! Но и везение в данном случае тоже играет роль, поверьте.

​Вы знаете, что справитесь и готовы идти вперед

S Z K Ł O we wnętrzu, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Гостиная в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Подобная уверенность – не половина решения проблемы, но хотя быть 10 твердых процентов!

​У вас есть с кем строить дом

Dom jednorodzinny w okolicy Nysy (woj. opolskie), ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK Дома в стиле модерн
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK

ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK
ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK

Если у вас есть друзья или родственники, с опытом и временем, то вы также можете надеяться на благоприятное стечение обстоятельств и счастливую стройку.

Удачи!

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