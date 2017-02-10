Стройка собственного дома – вовсе не развлечение, а настоящая эпопея. Может показаться, что один или два сезона решат вашу проблему с жильем, но обычно среднестатистическая стройка с отделкой затягивается на 4-5 лет даже у самых ярых строителей.
Так, задержка может случиться из-за нехватки средств, времени, рабочей силы, временной утрате помощи со стороны родственников или друзей, потраченном времени на получение определенных недостающих навыков или информации, задержке поставок материалов или неправильной закупке. И в итоге дом, построенный самостоятельно, по факту стоит на 20% дороже того, что вы бы заказали, хотя по сметам выходил на 30-40% дешевле. И все из-за ошибок, неправильных покупок, исправлений, неучтенных расходов, дополнений, трате средств на не самые необходимые вещи.
Тем не менее, мы нашли 12 веских причин строить дом самостоятельно.
Знайте, вам придется научиться очень и очень многому, пока вы строите дом. Даже самая простая технология потребует гибкости ума, самостоятельности, множества новых принятых решений.
Например, залить фундамент на двухэтажный дом в 200 квадратов, но построить лишь 50 кв. метров от первого этажа, чтобы жить здесь первые два года, как на даче, и т.п. Самостоятельная стройка позволит регулировать те или иные затраты и сроки, на которые бы не пошла заказная бригада.
На любой стройке вы столкнетесь со многими моментами, когда именно от вас зависит – каким образом будет построен дом, закреплен тот или иной материал, замазан тот или иной стык. И вам придется каждый день принимать решения, которые могут оказаться судьбоносными для этой части отделки, кладки, дизайна, теплоты дома.
Если вы знаете, что по вашему бюджету построить дом прямо сейчас вы не можете, но следующие 5-10 лет вас ожидает стабильный доход, то можно браться за постепенную самостоятельную стройку. Так вы сможете сэкономить деньги на строителях, при этом получив необходимую нам всем физическую нагрузку и хобби плюс станете больше времени проводить на свежем воздухе.
Учитывайте, что если в итоге дом окажется плохого качества, вы не сможете почувствовать себя его гордым владельцем. Поэтому строить на совесть нужно с самого начала.
Стройка как место сплочение всей семьи уже не раз доказывала свою эффективность. Так, если, например, у вас есть младший или старший брат, с которым вы бы хотели проводить не только Новый Год и Рождество, пара сыновей-подростков или студентов, отец, который с радостью бы занял время у дачи еще и на помощь вам, строить, определенно, стоит.
Правда, стоит трезво оценивать эффективность каждого члена семьи и возлагать на них сопоставимые надежды. Также, не следует давать кому-либо слишком уставать, иначе от такого партнерства обязательно кто-нибудь откажется.
Лучше всего, если стройка будет общей – с наличием гостевой комнаты для помогающих родственников или даже домика у бассейна, в котором они смогут отдохнуть летом вместе с вами, радуясь воссоединению семьи!
Иногда у нас просто нет другого варианта, тогда стройка неизбежно превращается в дело вашей жизни. Желание построить дом самому должно сопрягаться с возможностью слушать старших, учиться у профессионалов, принимать чужие советы.
Данные навыки, какими бы они ни были, помогут вам на определенном этапе.
Если у вас есть опыт, вы гораздо лучше справитесь со множеством этапов работ.
По правде говоря, лишь у 50% строителей получается хоть как-то сэкономить, строя дом самостоятельно. И обычно это те, что уже строили дома сами или с семьей, работали в данной сфере. Половина из них экономит ничтожные суммы, которые по сути не являются козырем, а оплатой за их непосильный труд. По-настоящему сэкономить получается лишь тем 10%, которым… повезло! Но и везение в данном случае тоже играет роль, поверьте.
Подобная уверенность – не половина решения проблемы, но хотя быть 10 твердых процентов!
Если у вас есть друзья или родственники, с опытом и временем, то вы также можете надеяться на благоприятное стечение обстоятельств и счастливую стройку.
Удачи!
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