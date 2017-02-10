Стройка собственного дома – вовсе не развлечение, а настоящая эпопея. Может показаться, что один или два сезона решат вашу проблему с жильем, но обычно среднестатистическая стройка с отделкой затягивается на 4-5 лет даже у самых ярых строителей.

Так, задержка может случиться из-за нехватки средств, времени, рабочей силы, временной утрате помощи со стороны родственников или друзей, потраченном времени на получение определенных недостающих навыков или информации, задержке поставок материалов или неправильной закупке. И в итоге дом, построенный самостоятельно, по факту стоит на 20% дороже того, что вы бы заказали, хотя по сметам выходил на 30-40% дешевле. И все из-за ошибок, неправильных покупок, исправлений, неучтенных расходов, дополнений, трате средств на не самые необходимые вещи.

Тем не менее, мы нашли 12 веских причин строить дом самостоятельно.