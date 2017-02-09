Новый ремонт в старом деревенском доме

Если вас не особо пугают сложности, связанные с реконструкцией старого жилья, и чрезвычайно вдохновляет перспектива существенно сэкономить, можно начать присматривать что-то такое, от чего отвернется 50 процентов потенциальных покупателей. А если вы еще и обладаете достаточными знаниями в архитектуре (или в вашем окружении имеется такой человек и вы ему способны довериться), можете замахнуться и на те объекты, которые почти все признают непригодными для жизни. И обязательно покажите нам, каких успехов достигли. Мы на homify ценим умение людей сделать что-то своими руками после того, как основательно поработали головой.
Заинтересовавший нас сегодня объект находится в старом парижском доме. Но мы покажем лишь кусочек его невероятной реконструкции от студии Atelier TO-AU, потому что владельцев у этого дома несколько.
Вся площадь разнесена на три уровня, на каждом из них имеется по 25-30 квадратов. После сноса не несущих перегородок получилось создать пространство, которое больше удовлетворяет современным требованиям по комфорту, нежели имели предыдущие владельцы.
На этом снимке мы видим спальню. Ванную комнату и спальню разделяет стеклянная перегородка прямо за изголовьем. Вместо обычного изножья к кровати приставлены вместительные комоды. А вся стена слева занята линейной гардеробной во всю стену, от пола и до потолка.
Люксу этой ванной комнаты позавидует немало новеньких коттеджей. Но если есть средства, почему бы и в старых стенах не позволить себе столь эффектную роскошь.
Чтобы сделать в столь старом доме достаточную высоту потолков, пришлось разобрать потолочные перекрытия и смонтировать новый потолок так, чтобы оставить на виду потолочные балки из старого дерева. Профессионалам сегодня совсем не сложно совершить некоторые манипуляции, чтобы старое дерево по цвету и, конечно же, по эко-параметрам вписалось в новый интерьер.
Вся концепция оформления пространства строилась именно на факте присутствия брутального дерева, которое нужно было правильно обыграть. Отделка стен, пола, подсветка и даже сложносочиненный формат некоторой мебели работают именно над этой задачей. Получилось весьма неплохо!
Кабинет расположен в одном пространстве с гостиной. Но рабочее место спроектировано так, что смотреть ты будешь не в комнату, а в окно, что создает необходимую приватность, особенно если большую часть дня работаешь именно дома. Добавляют удобства и стеллажи, интегрированные с лестницей. На них можно разместить как декор,так и справочники и книги, что могут пригодиться в кабинете.
Кухне досталась комната с мансардными скосами и наклонными окнами. Но дизайнеры и архитекторы приняли и этот вызов, выбрав белый глянец для фасадов, разместив рабочие столешницы у окна, а одну из стен превратили в систему хранения от пола до потолка.
Признаемся, места для кухни совсем немного, но каждый квадрат работает по максимуму, потому владельцы будут пользоваться ей без существенного ущерба по комфорту и общей эргономике пространства.
Невероятно трудно представить современный интерьер без такого необходимого в быту предмета, как барная стойка. Но только если расположена она в пределах кухонной зоны. Сервировав всего пару завтраков на ней, а не в столовой, вы поймете, сколько человекочасов экономится в самое сложное время дня – суетным утром. Особенно это оценят семьи с несколькими детьми.