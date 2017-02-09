Новый ремонт в старом деревенском доме

Если вас не особо пугают сложности, связанные с реконструкцией старого жилья, и чрезвычайно вдохновляет перспектива существенно сэкономить, можно начать присматривать что-то такое, от чего отвернется 50 процентов потенциальных покупателей. А если вы еще и обладаете достаточными знаниями в архитектуре (или в вашем окружении имеется такой человек и вы ему способны довериться), можете замахнуться и на те объекты, которые почти все признают непригодными для жизни. И обязательно покажите нам, каких успехов достигли. Мы на homify ценим умение людей сделать что-то своими руками после того, как основательно поработали головой.

Заинтересовавший нас сегодня объект находится в старом парижском доме. Но мы покажем лишь кусочек его невероятной реконструкции от студии Atelier TO-AU, потому что владельцев у этого дома несколько.