Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Новый ремонт в старом деревенском доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вас не особо пугают сложности, связанные с реконструкцией старого жилья, и чрезвычайно вдохновляет перспектива существенно сэкономить, можно начать присматривать что-то такое, от чего отвернется 50 процентов потенциальных покупателей. А если вы еще и обладаете достаточными знаниями в архитектуре (или в вашем окружении имеется такой человек и вы ему способны довериться), можете замахнуться и на те объекты, которые почти все признают непригодными для жизни. И обязательно покажите нам, каких успехов достигли. Мы на homify ценим умение людей сделать что-то своими руками после того, как основательно поработали головой.

Заинтересовавший нас сегодня объект находится в старом парижском доме. Но мы покажем лишь кусочек его невероятной реконструкции от студии Atelier TO-AU, потому что владельцев у этого дома несколько.

​Спальня

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Спальня в классическом стиле
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Вся площадь разнесена на три уровня, на каждом из них имеется по 25-30 квадратов. После сноса не несущих перегородок получилось создать пространство, которое больше удовлетворяет современным требованиям по комфорту, нежели имели предыдущие владельцы.

На этом снимке мы видим спальню. Ванную комнату и спальню разделяет стеклянная перегородка прямо за изголовьем. Вместо обычного изножья к кровати приставлены вместительные комоды. А вся стена слева занята линейной гардеробной во всю стену, от пола и до потолка.

​Ванная комната

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Ванная комната в стиле модерн
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Люксу этой ванной комнаты позавидует немало новеньких коттеджей. Но если есть средства, почему бы и в старых стенах не позволить себе столь эффектную роскошь.

​Гостиная

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Гостиная в классическом стиле
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Чтобы сделать в столь старом доме достаточную высоту потолков, пришлось разобрать потолочные перекрытия и смонтировать новый потолок так, чтобы оставить на виду потолочные балки из старого дерева. Профессионалам сегодня совсем не сложно совершить некоторые манипуляции, чтобы старое дерево по цвету и, конечно же, по эко-параметрам вписалось в новый интерьер.

Вся концепция оформления пространства строилась именно на факте присутствия брутального дерева, которое нужно было правильно обыграть. Отделка стен, пола, подсветка и даже сложносочиненный формат некоторой мебели работают именно над этой задачей. Получилось весьма неплохо!

​Кабинет

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Кабинет расположен в одном пространстве с гостиной. Но рабочее место спроектировано так, что смотреть ты будешь не в комнату, а в окно, что создает необходимую приватность, особенно если большую часть дня работаешь именно дома. Добавляют удобства и стеллажи, интегрированные с лестницей. На них можно разместить как декор,так и справочники и книги, что могут пригодиться в кабинете.

​Кухня

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Кухня в стиле модерн
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Кухне досталась комната с мансардными скосами и наклонными окнами. Но дизайнеры и архитекторы приняли и этот вызов, выбрав белый глянец для фасадов, разместив рабочие столешницы у окна, а одну из стен превратили в систему хранения от пола до потолка.

Признаемся, места для кухни совсем немного, но каждый квадрат работает по максимуму, потому владельцы будут пользоваться ей без существенного ущерба по комфорту и общей эргономике пространства.

​Барная стойка между кухней и столовой

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Кухня в стиле модерн
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Невероятно трудно представить современный интерьер без такого необходимого в быту предмета, как барная стойка. Но только если расположена она в пределах кухонной зоны. Сервировав всего пару завтраков на ней, а не в столовой, вы поймете, сколько человекочасов экономится в самое сложное время дня – суетным утром. Особенно это оценят семьи с несколькими детьми.

Appartement Paris VI, Atelier TO-AU Atelier TO-AU Балкон и терраса в стиле модерн
Atelier TO-AU

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Шикарный теплый дом для Сибири
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо