​22 гостиных, которые следует увидеть перед ремонтом собственной

Думаете, что оформить гостиную – это поставить диван, пару кресел, кофейный столик и торшер. Увы, не все так просто в современном мире, где слово «дефицит» окончательно стало пережитком прошлого. Но у восхищающего многообразия есть оборотная сторона. Оно может напрочь заблокировать все наши творческие порывы, потому что временами кажется, что учесть все нюансы при проектировании современного интерьера просто невозможно. Но секрет в том, что «все» и не надо.

Сегодня мы снабдим вас дорожной картой, которая поможет вам начать (и завершить!) путь к вашей идеальной гостиной. Воплотите 5 из предложенных элементов и можете быть уверенными в том, что у вас получится гостиная, в которой будет уютно вам и вашим гостям. Она будет современная, красивая и удобная. Мы постараемся максимально упростить подачу материала, указывая на самое главное, что сделало ты или иную гостиную достойной нашей подборки.

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