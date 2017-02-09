Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​22 гостиных, которые следует увидеть перед ремонтом собственной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto Casa Moderna - Jorge Elmor, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Думаете, что оформить гостиную – это поставить диван, пару кресел, кофейный столик и торшер. Увы, не все так просто в современном мире, где слово «дефицит» окончательно стало пережитком прошлого. Но у восхищающего многообразия есть оборотная сторона. Оно может напрочь заблокировать все наши творческие порывы, потому что временами кажется, что учесть все нюансы при проектировании современного интерьера просто невозможно. Но секрет в том, что «все» и не надо.

Сегодня мы снабдим вас дорожной картой, которая поможет вам начать (и завершить!) путь к вашей идеальной гостиной. Воплотите 5 из предложенных элементов и можете быть уверенными в том, что у вас получится гостиная, в которой будет уютно вам и вашим гостям. Она будет современная, красивая и удобная. Мы постараемся максимально упростить подачу материала, указывая на самое главное, что сделало ты или иную гостиную достойной нашей подборки.

Сообщество homify делают все возможное для того, чтобы вы нашли то, что сделает вас счастливыми обладателями Дома Мечты!

Панорамное остекление во всю стену

SILECIA - 2, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración ГостинаяАксессуары и декорации
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Трендовая кофейно-каменная палитра

N14, aaestudio aaestudio Гостиная в стиле модерн
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Несколько источников света

Projeto Casa Moderna - Jorge Elmor, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Elmor Arquitetura

Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura

Интересные формы мебели

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Второй свет

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates Гостиные в эклектичном стиле
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

Открытая планировка гостиной-столовой-кухни

Mieszkanie z Miasteczka Wilanów, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Минималистичная отделка

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich ГостинаяКамины и аксессуары
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Акцент – на модный ковер

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Столовая и барная стойка в гостиной

Dom, stando interior design stando interior design Гостиная в стиле модерн
stando interior design

stando interior design
stando interior design
stando interior design

Нестандартное расположение телевизора

Apartament Grzybowska, Ndesign Ndesign Гостиные в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Акценты на материалах, а не на цветах

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Телевизор, вмонтированный в зеркальную стену

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Качественный эко-пол

CHALET CONDE ORGAZ, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гостиная в колониальном стиле Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Вязаные пуфы

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Максимум простора

APARTMENT ON THE TOP FLOOR, KODO projekty i realizacje wnętrz KODO projekty i realizacje wnętrz Кухня в стиле модерн
KODO projekty i realizacje wnętrz

KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz
KODO projekty i realizacje wnętrz

Картины и постеры

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. Гостиная в скандинавском стиле
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

Стеклянный кофейный столик

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Гостиная в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Маленькой гостиной – один цветовой акцент

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Подсветка по периметру потолка

postaw na kolor - diabeł tkwi w szczegółach., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Бархатное кресло – в каждую гостиную

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Магия живых цветов

Mieszkanie - Warszawa - 85 m2, Mprojekt Mprojekt Гостиная в стиле модерн
Mprojekt

Mprojekt
Mprojekt
Mprojekt

Благоустроенный балкон или терраса

ÁTICO CON VISTAS, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Гостиная в стиле минимализм
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

11 простых советов для бюджетного обновления дома
А вам какая идея понравилась?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо