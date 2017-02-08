30 идей для дизайна ванной в 2017 году

Дизайн современной ванной комнаты – это уже не просто ровная плитка и новая сантехника. За последние 10 лет изменениям подверглось буквально все – расположение труб, формы мебели, популярные оттенки, и даже материалы отчасти стали другими. Кроме того, если ранее современная ванная комната была практически всегда с легким уклоном в классику или стиль Древней Греции, то сейчас все ориентируются на стиль модерн и скандинавский минимализм.