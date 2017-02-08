30 идей для дизайна ванной в 2017 году

Дизайн современной ванной комнаты – это уже не просто ровная плитка и новая сантехника. За последние 10 лет изменениям подверглось буквально все – расположение труб, формы мебели, популярные оттенки, и даже материалы отчасти стали другими. Кроме того, если ранее современная ванная комната была практически всегда с легким уклоном в классику или стиль Древней Греции, то сейчас все ориентируются на стиль модерн и скандинавский минимализм.
Очень красивое решение для оформления выступа, который образуется при встраивании в стену бачка для унитаза. Данную стену можно оформить плиткой, оставляя верхнюю часть без отделки (со штукатуркой под покраску).
Сейчас в моде модные навесные (крепящиеся, как правило, на стену) полочки или целые тумбы под раковину!
Такие напольные раковины не менее популярны, особенно со сливом в стене или прямо от пола (смеситель тянется от пола, стоит рядом с раковиной).
Данный вариант гораздо больше подходит под стиль минимализм, создавая в интерьере расслабленную, лаконичную атмосферу.
Данный вариант подходит для дорогих частных домов и пентхаусов и отлично зарекомендовал себя на голливудских виллах.
Отличное решение даже для бюджетного оформления ванной комнаты!
Еще одна хорошая идея для дизайна ванной в загородном доме.
Прекрасный вариант для тех ванных, где стены возле раковины заняты стеклянными экранами, держателем для фена и другими аксессуарами.
Шикарный прием для серо-каменной или белоснежной ванной комнаты!
Еще один очень модный вариант оформления акцентной стены в ванной комнате.
Невероятно трендовый в этом году способ оформления стен в ванной комнате!
Удачный вариант столешницы для туалетного или будуарного столика! Обычно выполняется из керамогранита под белый или черный мрамор.
Такое зеркало нужно предусмотреть до отделки стен в ванной комнате.
В маленькой ванной комнате используем все возможности!
Среди популярных оттенков следует выделить марсала, сиреневый, бледно-розовый, ярко-синий (как на фотографии выше), свежий салатовый, апельсиновый, бирюзовый, марокканский синий, изумрудный.
… когда ванная, гардеробная и спальня являются единым блоком.
Отличный вариант для ванной комнаты в про-азиатском стиле SPA.
Такие зеркала можно купить с уже интегрированной подсветкой.
Такой вариант сделает вашу ванную более аккуратной.
Отличное место для расположения растений, аксессуаров и декора!
Еще один привлекательный вариант для создания акцентной стены.
Подходит для встроенных в стену бачков для слива, выглядит слегка футуристично!
Эбен, палисандр, зебрано, амарант и многие другие уже готовы потеснить уже поднадоевший орех во всех его проявлениях!
Шикарная идея для маленькой ванной комнаты!
Отличный вариант для гламурного интерьера!
Еще один прием разноформатного оформления стен плиткой.
… поможет сделать нестандартную по планировке ванную более удобной!
Мечтаете о ванной комнате, в которой можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.
Еще один интересный вариант для отделки!
Новомодное и дорогостоящее, но очень стильное решение!
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