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30 идей для дизайна ванной в 2017 году

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
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Дизайн современной ванной комнаты – это уже не просто ровная плитка и новая сантехника. За последние 10 лет изменениям подверглось буквально все – расположение труб, формы мебели, популярные оттенки, и даже материалы отчасти стали другими. Кроме того, если ранее современная ванная комната была практически всегда с легким уклоном в классику или стиль Древней Греции, то сейчас все ориентируются на стиль модерн и скандинавский минимализм.

​Полочка над встроенным бачком для унитаза

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Очень красивое решение для оформления выступа, который образуется при встраивании в стену бачка для унитаза. Данную стену можно оформить плиткой, оставляя верхнюю часть без отделки (со штукатуркой под покраску).

​Навесная полочка для раковины

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Ванная комната в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Сейчас в моде модные навесные (крепящиеся, как правило, на стену) полочки или целые тумбы под раковину!

​Напольная раковина в стиле параметрика

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Такие напольные раковины не менее популярны, особенно со сливом в стене или прямо от пола (смеситель тянется от пола, стоит рядом с раковиной).

​Слив в полу вместо душевой кабины

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Ванная комната в стиле модерн
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Данный вариант гораздо больше подходит под стиль минимализм, создавая  в интерьере расслабленную, лаконичную атмосферу.

​Ванная с угловым окном

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Ванная комната в стиле модерн Стекло
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Данный вариант подходит для дорогих частных домов и пентхаусов и отлично зарекомендовал себя на голливудских виллах.

​Подсветка неоновой нитью под потолком

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Ванная комната в стиле модерн
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Отличное решение даже для бюджетного оформления ванной комнаты!

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​Сауна в доме

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Еще одна хорошая идея для дизайна ванной в загородном доме.

​Напольная вешалка для полотенец

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Ванная комната в стиле минимализм
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Прекрасный вариант для тех ванных, где стены возле раковины заняты стеклянными экранами, держателем для фена и другими аксессуарами.

​Мозаичная акцентная стена

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Шикарный прием для серо-каменной или белоснежной ванной комнаты!

Акцентная стена для душевой зоны

homify
homify

homify
homify
homify

Еще один очень модный вариант оформления акцентной стены в ванной комнате.

​Однотонная плитка под камень

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Ванная комната в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Невероятно трендовый в этом году способ оформления стен в ванной комнате!

​Каменная столешница

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Удачный вариант столешницы для туалетного или будуарного столика! Обычно выполняется из керамогранита под белый или черный мрамор.

​Зеркало до потолка

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Ванная комната в стиле модерн
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Такое зеркало нужно предусмотреть до отделки стен в ванной комнате.

​Полочки над унитазом

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Ванная комната в стиле модерн МДФ Белый
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

В маленькой ванной комнате используем все возможности!

​Яркий акцент на сером фоне

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE Ванная комната в эклектичном стиле
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

Среди популярных оттенков следует выделить марсала, сиреневый, бледно-розовый, ярко-синий (как на фотографии выше), свежий салатовый, апельсиновый, бирюзовый, марокканский синий, изумрудный.

​Планировка мастер-сьют…

nowocześnie w bieli, szarościach i czerni., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

… когда ванная, гардеробная и спальня являются единым блоком.

​Натуральное дерево на полу в душе

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Ванная комната в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Отличный вариант для ванной комнаты в про-азиатском стиле SPA.

​Зеркало в пол с подсветкой по периметру

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Ванная комната в стиле модерн Металлический / Серебристый
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Такие зеркала можно купить с уже интегрированной подсветкой.

​Встроенная стиральная машина

w drewnie, bieli i szarościach, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Такой вариант сделает вашу ванную более аккуратной.

​Стеллаж как декоративная перегородка под потолком

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Ванная комната в стиле модерн
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Отличное место для расположения растений, аксессуаров и декора!

​Отделка зоны ванной чаши акцентным цветом

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Еще один привлекательный вариант для создания акцентной стены.

​Навесной унитаз

W beżach i brązach na Bemowie., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Подходит для встроенных в стену бачков для слива, выглядит слегка футуристично!

​Мебель с имитацией ценных пород дерева

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

Эбен, палисандр, зебрано, амарант и многие другие уже готовы потеснить уже поднадоевший орех во всех его проявлениях!

​Плитка формата 3D

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Ванная комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Шикарная идея для маленькой ванной комнаты!

​Зеркальная тумбочка под раковину

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Отличный вариант для гламурного интерьера!

​Акцентное оформление зоны раковины

Mieszkanie w klasycznej kolorystyce., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Ванная в классическом стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Еще один прием разноформатного оформления стен плиткой.

​Столешница под заказ…

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Ванная комната в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

… поможет сделать нестандартную по планировке ванную более удобной!

​Стиль SPA

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Мечтаете о ванной комнате, в которой можно было бы действительно отдохнуть, как в отпуске? Подумайте о дизайне интерьера, вдохновленном атмосферой SPA, в ней вы найдете особенное очарование, идеально подходящее для релакса.

​Тумбочка для раковины на заказ

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарное решение для мокрой зоны с отделкой мозаикой!

​Отделка с помощью морской гальки

mieszkanie z Bolkiem i Lolkiem, Projekt Kolektyw Sp. z o.o. Projekt Kolektyw Sp. z o.o. Ванная комната в скандинавском стиле
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

Еще один интересный вариант для отделки!

​Декоративные глянцевые панели для ванной

Apartament na pięknej Ochocie, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Новомодное и дорогостоящее, но очень стильное решение!

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