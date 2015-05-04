Дом в коттеджном поселке Бельгийская деревня

В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: столовая, перетекающая в кухню, а также гостиная с диванной группой и камином. В цветовой гамме интерьера преобладает насыщенно-зелёный цвет, дополненный такими натуральными оттенками, как охра, сепия и терракота. Декоративные элементы позаимствованы из классики, интерьер украшают изящные золотые люстры, канделябры, антикварные часы, картина и зеркало в тяжелой раме. Выразительность убранства достигнута также благодаря размещению большого обеденного стола со стеклянной столешницей, который подчеркивает атмосферу необременительной роскоши. Декоративные балки помогают зрительно разделить помещение на несколько функциональных зон.