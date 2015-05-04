Дом в коттеджном поселке Бельгийская деревня

Элитный коттеджный поселок «Бельгийская деревня» расположен в 12 км от Москвы. Поблизости находится озеро, а с трех сторон его окружает лес. Ландшафт создан по мотивам архитектурных традиций живописной Северной Фландрии. На территории поселка есть пляж, лодочная станция, теннисный корт, детский клуб, а также живописный парк. Сегодня нам предстоит прогуляться по интерьерам одного из коттеджей поселка, над созданием которых трудились сотрудники компании «ДЕКОРА».
Особняк построен в традиционном стиле Бельгии и Голландии. Стоит полагать, что это и заложило основу общей концепции интерьеров в работе дизайнеров. Однако специалисты учли также и увлечения хозяев, например, в комнатах прослеживается растительно-цветочная тема, которая нашла свое отражение в рисунках обоев и цвете мебели.
В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: столовая, перетекающая в кухню, а также гостиная с диванной группой и камином. В цветовой гамме интерьера преобладает насыщенно-зелёный цвет, дополненный такими натуральными оттенками, как охра, сепия и терракота. Декоративные элементы позаимствованы из классики, интерьер украшают изящные золотые люстры, канделябры, антикварные часы, картина и зеркало в тяжелой раме. Выразительность убранства достигнута также благодаря размещению большого обеденного стола со стеклянной столешницей, который подчеркивает атмосферу необременительной роскоши. Декоративные балки помогают зрительно разделить помещение на несколько функциональных зон.
Каждая деталь интерьера проникнута утонченной роскошью. В отделке мебели доминируют бархат и текстиль синего цвета, а также оттенков охры и терракоты. Изысканный тяжелый ковер, а также диваны в стиле английской классики, расположенные вокруг камина, поддерживают идею создания особенно уютной зоны. В интерьере прекрасно сочетаются канделябры со свечами, а также электрические настольные лампы и люстры.
Интерьер насыщенно-зеленого цвета создан в гармонии с остальными помещениями первого этажа и является их продолжением. Мебель с резными элементами сделана из массива, выглядит прочно и устойчиво. Окна украшают комнатные растения, что также напоминает нам об увлечении хозяйки дома.
Стены спальни хозяев оклеены обоями с цветочным орнаментом. Изголовье кровати помещено в неглубокую нишу, украшенную деревянным карнизом, тон которого повторяется у невысокого цокольного пояса из деревянных панелей. Дизайнеры уделили особое внимание освещению, сделав его многоуровневым.