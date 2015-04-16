6 способов создать стильную японскую спальню

Какие первые ассоциации приходят вам на ум, когда вы думаете о Японии? Возможно, это японская кухня, феномен гейш, способность создавать стильный интерьер на очень ограниченном пространстве? Опыту японских архитекторов оптимизировать каждый квадратный метр, визуально превращая крошечное жилище в просторный лофт, позавидуют многие. Именно японцы создали культ минимализма с приставкой дзен. Дзен-минимализм – это интерьер, в котором господствует гармония и покой, минимум деталей и максимум свободного пространства. Как создать спальню в японском стиле, читайте в нашей Книге идей.
Интерьер этой спальни тонко намекает на то, что главная функция этой комнаты – помощь ее жильцам отдохнуть и расслабиться. Никаких излишеств, минимум мебели и очень просторная кровать. Широкое окно закрывает занавеска из плотной ткани.
Япония – страна без материковой территории – долгое время находилась в изоляции от остального мира, что позволило ее жителям сформировать ярко выраженные национальные традиции, одной из которых является глубокое уважение к природе. Из любования природой японцы создали настоящий культ, ведь очередной тайфун или землетрясение могут в любой момент уничтожить сиюминутную красоту.
Зонирование пространства с помощью перегородок чрезвычайно популярно в Японии. В спальнях традиционно оформленных домов по-прежнему можно встретить деревянные раздвижные перегородки из рисовой бумаги или решетку из камыша, способствующую движению воздуха в жаркий день. Перегородки в современных спальных комнатах выглядят по-другому. Их уже не украшают изображением гейш или воинствующими самураями. На смену вычурному декору пришел узор, имитирующий кружевную вышивку.
С необычным дизайном японских кроватей знакомы даже те, кто совсем не интересуется дизайном интерьера в стране Восходящего солнца. Кровати в японских интерьерах невероятно низкие, кажется, что люди спят практически на полу. Все остальные предметы в комнате расположены таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться сидя.
Перед нами – не дверь и не межкомнатная перегородка, а самый обыкновенный шкаф для одежды. Да-да, именно так выглядят гардеробные в японском интерьере. Возможно, внутри этого шкафа спрятаны дорогие наряды от известных брендов, однако демонстрировать статус в Японии не принято. Вот так проявляется в интерьере скромность и сдержанность национального характера.
Каллиграфические работы в Японии ценятся не меньше, чем произведения живописи. В японской письменности заложен глубокий философский смысл. Здесь нет ничего случайного: в каждой линии и точке есть начало, направление, форма и окончание. Иероглифы должны быть гармоничны, пропорциональны и сбалансированы. Надпись на японском украсит вашу спальную комнату. Считается, что если смотреть на каллиграфические работы каждый день, в вашу жизнь обязательно войдут удача, успех, радость и творчество.