6 способов создать стильную японскую спальню

Каллиграфические работы в Японии ценятся не меньше, чем произведения живописи. В японской письменности заложен глубокий философский смысл. Здесь нет ничего случайного: в каждой линии и точке есть начало, направление, форма и окончание. Иероглифы должны быть гармоничны, пропорциональны и сбалансированы. Надпись на японском украсит вашу спальную комнату. Считается, что если смотреть на каллиграфические работы каждый день, в вашу жизнь обязательно войдут удача, успех, радость и творчество.