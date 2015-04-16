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6 способов создать стильную японскую спальню

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Shetland Bed, Natural Bed Company Natural Bed Company Спальная комната Кровати и изголовья
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Какие первые ассоциации приходят вам на ум, когда вы думаете о Японии? Возможно, это японская кухня, феномен гейш, способность создавать стильный интерьер на очень ограниченном пространстве? Опыту японских архитекторов оптимизировать каждый квадратный метр, визуально превращая крошечное жилище в просторный лофт, позавидуют многие. Именно японцы создали культ минимализма с приставкой дзен. Дзен-минимализм – это интерьер, в котором господствует гармония и покой, минимум деталей и максимум свободного пространства. Как создать спальню в японском стиле, читайте в нашей Книге идей.

Комната для сна

Black linen bedding by Lovely Home Idea, LOVELY HOME IDEA LOVELY HOME IDEA Спальная комната Текстиль
LOVELY HOME IDEA

Black linen bedding by Lovely Home Idea

LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA
LOVELY HOME IDEA

Интерьер этой спальни тонко намекает на то, что главная функция этой комнаты – помощь ее жильцам отдохнуть и расслабиться. Никаких излишеств, минимум мебели и очень просторная кровать. Широкое окно закрывает занавеска из плотной ткани.

Стирание границ между внутренним и внешним пространством

Spillo Bed Campbell Watson Спальная комната Кровати и изголовья
Campbell Watson

Spillo Bed

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

Япония – страна без материковой территории – долгое время находилась в изоляции от остального мира, что позволило ее жителям сформировать ярко выраженные национальные традиции, одной из которых является глубокое уважение к природе. Из любования природой японцы создали настоящий культ, ведь очередной тайфун или землетрясение могут в любой момент уничтожить сиюминутную красоту.

Межкомнатные перегородки

White Lace room partitions and dividers Laser cut Furniture & Screens Спальная комната Аксессуары и декор
Laser cut Furniture &amp; Screens

White Lace room partitions and dividers

Laser cut Furniture & Screens
Laser cut Furniture &amp; Screens
Laser cut Furniture & Screens

Зонирование пространства с помощью перегородок чрезвычайно популярно в Японии. В спальнях традиционно оформленных домов по-прежнему можно встретить деревянные раздвижные перегородки из рисовой бумаги или решетку из камыша, способствующую движению воздуха в жаркий день. Перегородки в современных спальных комнатах выглядят по-другому. Их уже не украшают изображением гейш или воинствующими самураями. На смену вычурному декору пришел узор, имитирующий кружевную вышивку.

Простота и лаконичность

Shetland Bed, Natural Bed Company Natural Bed Company Спальная комната Кровати и изголовья
Natural Bed Company

Shetland Bed

Natural Bed Company
Natural Bed Company
Natural Bed Company

С необычным дизайном японских кроватей знакомы даже те, кто совсем не интересуется дизайном интерьера в стране Восходящего солнца. Кровати в японских интерьерах невероятно низкие, кажется, что люди спят практически на полу. Все остальные предметы в комнате расположены таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться сидя.

Японская мебель

Wadrobe, Shades Of Japan Shades Of Japan Спальня в азиатском стиле
Shades Of Japan

Wadrobe

Shades Of Japan
Shades Of Japan
Shades Of Japan

Перед нами – не дверь и не межкомнатная перегородка, а самый обыкновенный шкаф для одежды. Да-да, именно так выглядят гардеробные в японском интерьере. Возможно, внутри этого шкафа спрятаны дорогие наряды от известных брендов, однако демонстрировать статус в Японии не принято. Вот так проявляется в интерьере скромность и сдержанность национального характера.

Японская каллиграфия

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Каллиграфические работы в Японии ценятся не меньше, чем произведения живописи. В японской письменности заложен глубокий философский смысл. Здесь нет ничего случайного: в каждой линии и точке есть начало, направление, форма и окончание. Иероглифы должны быть гармоничны, пропорциональны и сбалансированы. Надпись на японском украсит вашу спальную комнату. Считается, что если смотреть на каллиграфические работы каждый день, в вашу жизнь обязательно войдут удача, успех, радость и творчество.

Черный цвет на кухне - за или против
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