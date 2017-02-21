Гениальные кухни до 8 кв метров

Современные и удобные кухни площадью от 3 до 8 кв. метров действительно существуют. И если вам не нравится ваша собственная, смело убирайте из нее все лишнее и покупайте лишь модную и максимально эргономичную мебель.

Кроме тех вариантов, что мы покажем вам ниже, мы также хотели бы отметить важность встроенных органайзеров, практичную столешницу, новую и многочисленную мелкую бытовую технику для увеличения КПД вашей кухни.

Подробнее о яйцеварках, встроенном гриле, йогуртницах и гриле теппаньяки можно узнать тут.