Гениальные кухни до 8 кв метров

Современные и удобные кухни площадью от 3 до 8 кв. метров действительно существуют. И если вам не нравится ваша собственная, смело убирайте из нее все лишнее и покупайте лишь модную и максимально эргономичную мебель.
Кроме тех вариантов, что мы покажем вам ниже, мы также хотели бы отметить важность встроенных органайзеров, практичную столешницу, новую и многочисленную мелкую бытовую технику для увеличения КПД вашей кухни.
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Такая кухня может быть вовсе не дорогой, а наоборот – до смешного дешевой. Просто закажите вариант со встроенным под плитой холодильником, а духовку замените на микроволновку. Так, здесь есть и раковина, и рабочая столешница, и место для посуды. Ширины кухни – 2 или 2,2 метра, стоимость без техники – от 8 тысяч рублей за стандартную модель из ДВП и от 20 тысяч рублей за люксовую модель в стиле минимализм. Стоимость с техникой – около 20 и 35 тысяч рублей, соответственно.
Такая кухня будет стоить примерно 18 и 30 тысяч рублей с полным набором техники, представленном на фото в разных вариантах гарнитура. Иногда в это сложно поверить! На снимке – первый по стоимости вариант (дешевый), правда, он имеет дополнительные закрывающиеся дверцы, которые не включены в стоимость.
Такой вариант кухни длиной 2,2 или 2,4 метра со встроенным большим холодильником и духовкой стоит около 25-30 тысяч рублей без техники и от 45 тысяч рублей с техникой, смотря какую вы выберете.
Кухня по-больше с люксовым гарнитуром будет стоить уже около 60 тысяч рублей с полным набором техники (минимум). В среднем – около 90 тысяч рублей.
А вот на этом фото представлен очень дешевый вариант, за 30 тысяч рублей уже с техникой.
Еще дешевле будет купить гарнитур с подходящей к нему белой техникой, она стоит еще немного меньше.
Такая маленькая кухня всегда делается под заказ. Ее стоимость с техникой – от 30 до 90 тысяч рублей, в зависимости от бренда.
Такая кухня стоит около 30 тысяч с техникой, но без части верхних шкафчиков, что может сэкономить вам 10-15 тысяч рублей.
Вот вам еще один вариант кухни, который может влезть в бюджет до 40 тысяч рублей с полным набором техники, холодильник в этом случае стоит в углу отдельно.
Важную часть бюджета современной кухни составляет и сама перепланировка по организации кухни-гостиной. Ее стоимость – около 10 тысяч рублей за проект кухни-гостиной и перепланировки, около 20 тысяч рублей – за снос стены, а далее – уже цена за отделку, которая бы и так была.
Такой вариант идеально подходит для маленькой кухни, где нужно, чтобы обеденный стол был также и рабочей поверхностью. Стоимость гарнитура длиной 4 метра (не виден большой высокий модуль справа для холодильника) в подобном дизайне – около 60 тысяч рублей, плюс техника. Правда, можно нижнюю часть взять дешевую, а верхнюю – из трендового набора, тогда получится около 45-55 тысяч рублей.
Готовые варианты маленьких кухонь в новостройках обычно являются очень эргономичными. Конечно же, мы говорим о современных зданиях с панорамным остеклением и отделкой, а не обо всех новых многоквартирных домах.
На фотографии выше отлично заметны двери-слайдеры с выходом в гостиную. Таким образом, освобождается стена с дверью в коридор, которая может быть использована для высоких модулей гарнитура.
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