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Гениальные кухни до 8 кв метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
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Современные и удобные кухни площадью от 3 до 8 кв. метров действительно существуют. И если вам не нравится ваша собственная, смело убирайте из нее все лишнее и покупайте лишь модную и максимально эргономичную мебель.

Кроме тех вариантов, что мы покажем вам ниже, мы также хотели бы отметить важность встроенных органайзеров, практичную столешницу, новую и многочисленную мелкую бытовую технику для увеличения КПД вашей кухни.

Подробнее о яйцеварках, встроенном гриле, йогуртницах и гриле теппаньяки можно узнать тут.

​Все в одном

Cucine a scomparsa: una cucina nascosta in un armadio, MiniCucine.com MiniCucine.com Домашнее хозяйство Хранение
MiniCucine.com

MiniCucine.com
MiniCucine.com
MiniCucine.com

Такая кухня может быть вовсе не дорогой, а наоборот – до смешного дешевой. Просто закажите вариант со встроенным под плитой холодильником, а духовку замените на микроволновку. Так, здесь есть и раковина, и рабочая столешница, и место для посуды. Ширины кухни – 2 или 2,2 метра, стоимость без техники – от 8 тысяч рублей за стандартную модель из ДВП и от 20 тысяч рублей за люксовую модель в стиле минимализм. Стоимость с техникой – около 20 и 35 тысяч рублей, соответственно.

​Еще меньше!

Cucine a scomparsa: una cucina nascosta in un armadio, MiniCucine.com MiniCucine.com Домашнее хозяйство Хранение
MiniCucine.com

MiniCucine.com
MiniCucine.com
MiniCucine.com

Такая кухня будет стоить примерно 18 и 30 тысяч рублей с полным набором техники, представленном на фото в разных вариантах гарнитура. Иногда в это сложно поверить! На снимке – первый по стоимости вариант (дешевый), правда, он имеет дополнительные закрывающиеся дверцы, которые не включены в стоимость.

​Люкс и шик

homify
homify

homify
homify
homify

Такой вариант кухни длиной 2,2 или 2,4 метра со встроенным большим холодильником и духовкой стоит около 25-30 тысяч рублей без техники и от 45 тысяч рублей с техникой, смотря какую вы выберете.

​Угловой формат

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня по-больше с люксовым гарнитуром будет стоить уже около 60 тысяч рублей с полным набором техники (минимум). В среднем – около 90 тысяч рублей.

​Дешевый вариант

APPARTEMENT SIMON BOLIVAR 35 M2, cristina velani cristina velani Кухня в стиле модерн Серый
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

А вот на этом фото представлен очень дешевый вариант, за 30 тысяч рублей уже с техникой.

​Еще дешевле

ASILE POPINCOURT 75011 PARIS , cristina velani cristina velani Кухня в стиле модерн
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Еще дешевле будет купить гарнитур с подходящей к нему белой техникой, она стоит еще немного меньше.

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​Мини-компакт

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая маленькая кухня всегда делается под заказ. Ее стоимость с техникой – от 30 до 90 тысяч рублей, в зависимости от бренда.

​Скандинавский комфорт

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Кухня в скандинавском стиле
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

Такая кухня стоит около 30 тысяч с техникой, но без части верхних шкафчиков, что может сэкономить вам 10-15 тысяч рублей.

​Встроенный компакт

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto Гостиная в стиле модерн
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

Вот вам еще один вариант кухни, который может влезть в бюджет до 40 тысяч рублей с полным набором техники, холодильник в этом случае стоит в углу отдельно.

​Перепланировка

postaw na kolor - diabeł tkwi w szczegółach., Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Важную часть бюджета современной кухни составляет и сама перепланировка по организации кухни-гостиной. Ее стоимость – около 10 тысяч рублей за проект кухни-гостиной и перепланировки, около 20 тысяч рублей – за снос стены, а далее – уже цена за отделку, которая бы и так была.

​Барная стойка слева

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Такой вариант идеально подходит для маленькой кухни, где нужно, чтобы обеденный стол был также и рабочей поверхностью. Стоимость гарнитура длиной 4 метра (не виден большой высокий модуль справа для холодильника) в подобном дизайне – около 60 тысяч рублей, плюс техника. Правда, можно нижнюю часть взять дешевую, а верхнюю – из трендового набора, тогда получится около 45-55 тысяч рублей.

​Уже готовый вариант

homify
homify

homify
homify
homify

Готовые варианты маленьких кухонь в новостройках обычно являются очень эргономичными. Конечно же, мы говорим о современных зданиях с панорамным остеклением и отделкой, а не обо всех новых многоквартирных домах.

​Узкая кухня: что делать

VIENDA CENTRO BILBAO, SILVIA REGUERA INTERIORISMO SILVIA REGUERA INTERIORISMO Кухня в стиле модерн
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

VIENDA CENTRO BILBAO

SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO
SILVIA REGUERA INTERIORISMO

На фотографии выше отлично заметны двери-слайдеры с выходом в гостиную. Таким образом, освобождается стена с дверью в коридор, которая может быть использована для высоких модулей гарнитура.

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