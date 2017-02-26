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Волшебный деревянный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison ossature bois, blackStones blackStones Столовая комната в стиле модерн
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В чем секрет такой маленькой цены и почему этот дом выглядит в два раза дороже? Давайте разберем все по порядку! Для начала, ценадана на проект без мебели и бассейна, а площадь этого дома вас очень удивит… она равняется всего лишь 160 кв. метрам!

Планировка дома проста. Рассмотрим первый этаж: в центре– кухня и столовая, справа – гостиная, слева – две спальни с ванной комнатой. Аеще две детские с ванной находятся на втором этаже, в центре здания. Боковаячасть второго уровня занята вторым светом гостиной.

Студия BlackStones реализовалаэтот проект во Франции. А в РФ такой же дом «под отделку» с инженерией икоммуникациями можно получить примерно за 6 млн рублей. Учитывая отделку,террасу и бассейн, а также тот факт, что именно этот проект реализован сподвалом, в котором есть сауна, бойлерная, домашний кинотеатр,стоимость дома увеличивается до 10 млн рублей.

В доме всего четыре спальни, две ванные комнаты игостевой туалет, а площадь кухни, столовой, гостиной и террасы позволяетобеспечить отличную жизнь для семьи из 5-6 человек!

Деревянный домик, как из сказки

Maison ossature bois, blackStones blackStones Дома в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Волшебство подсветки в этом проекте просто поражает. Потрясающие бирюзовые воды бассейна, рельефная древесина и точечные светильники на террасе, расположенные то тут, то там, заставляют наслаждаться одним только видом этого дома!

Сам дом построен из клееного бруса, очень популярного материала для строительства коттеджа в России. Несмотря на то, что можно найти множество положительных отзывов, у этой технологии есть свои недостатки. Например, высокая стоимость строительства, даже по сравнению с монолитными коттеджами с панорамными окнами, уже похожими на голливудскую виллу.  Дальше вам нужно знать, что такому дому нужно время для усушки материала, а отделку можно начинать только спустя год после строительства.

Но что не менее важно, деревянный дом нужно обрабатывать раз в 2-3 года специальным маслом для того, чтобы вредители и насекомые, а также влажность не уменьшали его срок эксплуатации. Стоимость такой обработки, в среднем – 1200 рублей за кв. метр, значит, если ваш дом имеет формат, как этот на фотографии, стоимость его пропитки обойдется в 200-250 тысяч рублей!

Кухня и столовая

Maison ossature bois, blackStones blackStones Столовая комната в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

В центре дома на первом этаже находится 40-метровая кухня-столовая с панорамными окнами сразу с двух сторон. Рядом мы найдем кладовую, лестничный холл и прихожую, а далее по коридору – две спальни и ванную комнату. Рядом с кухней расположена и гостиная (со стороны столовой).

Камин между столовой и гостиной

Maison ossature bois, blackStones blackStones Кухня в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Еще 40 кв. метров площади занимает гостиная, которая имеет двусветный формат и остекление уже с трех сторон. Эффектный панорамный вид на лес и сад владельцам этого дома обеспечен в любой сезон. А только представьте, как уютно выглядит такой интерьер в свете вечерних ламп в рождественский снегопад!

Спальни на первом этаже

Maison ossature bois, blackStones blackStones Спальня в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Две спальни на первом этаже имеют размер по 10 кв. метров каждая и общую ванную комнату площадью около 5 кв метров. Две этих комнаты используются как спальня родителей и гостевая, но могут стать и спальней родителей + кабинет, гардеробная, библиотека или домашний офис.

Ванная комната

Maison ossature bois, blackStones blackStones Ванная комната в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Так выглядит ванная комната на первом этаже. Лаконичная отделка только части стен керамической плиткой – еще и весьма бюджетное решение!

Спальни на втором этаже

Maison ossature bois, blackStones blackStones Спальня в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

На втором уровне дома мы нашли две спальни – одну большую для двух мальчиков и одну маленькую для одной девочки. Площадь спален – примерно 22 и 13 кв. метров, соответственно. У них есть своя ванная комната на этаже, а у меньшей по площади детской – еще и большой балкон.

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