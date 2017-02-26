Волшебный деревянный дом

В чем секрет такой маленькой цены и почему этот дом выглядит в два раза дороже? Давайте разберем все по порядку! Для начала, ценадана на проект без мебели и бассейна, а площадь этого дома вас очень удивит… она равняется всего лишь 160 кв. метрам!

Планировка дома проста. Рассмотрим первый этаж: в центре– кухня и столовая, справа – гостиная, слева – две спальни с ванной комнатой. Аеще две детские с ванной находятся на втором этаже, в центре здания. Боковаячасть второго уровня занята вторым светом гостиной.

Студия BlackStones реализовалаэтот проект во Франции. А в РФ такой же дом «под отделку» с инженерией икоммуникациями можно получить примерно за 6 млн рублей. Учитывая отделку,террасу и бассейн, а также тот факт, что именно этот проект реализован сподвалом, в котором есть сауна, бойлерная, домашний кинотеатр,стоимость дома увеличивается до 10 млн рублей.

В доме всего четыре спальни, две ванные комнаты игостевой туалет, а площадь кухни, столовой, гостиной и террасы позволяетобеспечить отличную жизнь для семьи из 5-6 человек!