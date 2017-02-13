20 самых интересных домиков для детской

Потребность в некотором уединении существует для человека любого возраста. Не думайте, что ваш малыш не нуждается в этом, потому что его круг общения еще слишком мал. Многие и от пары домашних хотят уединиться. А уж тем более, если ваш ребенок уже начал ходить в детский сад.

Если вы не можете выделить ему отдельную комнату, хотя бы сделайте максимально приватный уголок. Хотя и в своей детской красивый уютный домик тоже не будет лишним.