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20 самых интересных домиков для детской

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kids Bedroom Ideas, Cuckooland Cuckooland Детская комнатаКровати
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Потребность в некотором уединении существует для человека любого возраста. Не думайте, что ваш малыш не нуждается в этом, потому что его круг общения еще слишком мал. Многие и от пары домашних хотят уединиться. А уж тем более, если ваш ребенок уже начал ходить в детский сад.

Если вы не можете выделить ему отдельную комнату, хотя бы сделайте максимально приватный уголок. Хотя и в своей детской красивый уютный домик тоже не будет лишним.

Идеальный домик на дереве

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Детские комната в эклектичном стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Детская для двоих. Дом в г. Володарск

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

И раз уж зашла речь о дизайне, представляем вам, с нашей точки зрения, эталонный домик для детской. К нему ведут удобные ступени, пристроена горка и даже проведено освещение в виде гирлянды из светящихся шаров.

Скандинавское очарование

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте, Alyona Musina Alyona Musina Детская комната в стиле модерн
Alyona Musina

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Современное общество в благополучных странах ориентировано на семью, это проявляется и в дизайне интерьера. Все что мы делаем, в конечном счете делается для будущего. Нас и наших детей.

Домик на балконе

Um quarto de boneca, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Детская комнатa в стиле кантри
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

При присоединении лоджии вы можете сделать домик и по-больше, оформив вход в него по всем канонам градостроения  в стиле прованс, например.

Вторым ярусом

Детская для девочки Details, design studio Детские комната в эклектичном стиле
Details, design studio

Детская для девочки

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

В условиях квартиры не всегда возможно выделить место еще и для домика, но можно пойти на хитрость и разместить его над кроватью. А в ступенях к нему добавить ящики для хранения игрушек.

Кровать в форме домика

Детская для двух детей, Center of interior design Center of interior design Детские комната в эклектичном стиле
Center of interior design

Детская для двух детей

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Домиком здесь является сама кровать, где на второй этаж ведут ступени со встроенными ящиками. Вдоль стены с окнами – пара рабочих мест с эргономичными стульями. Забота о здоровье – превыше всего.

Кантри-стиль для детского домика

homify Детская комнатa в скандинавском стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Уютный кантри создает правильную атмосферу для отдыха. Чувство безопасности, которое принесет маленький человечек во взрослую жизнь, рождается именно дома. Осознайте свою ответственность!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Апгрейд двухярусной кровати

Pokój dziecięcy, Stylano Stylano Детская комнатa в скандинавском стиле Многоцветный
Stylano

Stylano
Stylano
Stylano

Даже если у вас всего один ребенок и вы не планируете пополнение в обозримом будущем, двухярусная кровать может вам пригодиться. Используя готовую фабричную конструкцию, вы можете даже своими руками превратить ее в уютный домик.

Детский домик на вырост

POKÓJ DLA DZIEWCZYNKI - KOSZALIN, Interjo Interjo Детская комнатa в скандинавском стиле Дерево Белый
Interjo

Interjo
Interjo
Interjo

Так стильно будет выглядеть комната, когда ваш ребенок вырастет и приватный домик ему будет не нужен. А до этого вы можете все затянуть красивым тюлем, разноцветной органзой или даже чем-то более плотным.

Яхтенный стиль

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM Детская комнатa в стиле минимализм
PlatFORM

Квартира 120м2 в г. Казань

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Люксовая вариация морского стиля (основанного на белом и синем) строится на несколько иных оттенках. Вместо синего вперед выходит коричневый, белый становится сливочным, а как акценты хорошо подходят бледные зеленый и желтый. Но и в такой, более взрослой интерпретации, домик все равно пригодится.

Корабельная стихия

homify Детская комнатa в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Морской стиль для детской комнаты можно реализовать и на основе модного бирюзового, а сам домик оформить как марсовую площадку на вершине мачты. В составе спортивного комплекса будет смотреться очень органично.

Домик-манеж

Özel Tasarım Çocuk Karyolaları (Çocuk Yatakları), MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Такую красивую конструкцию предлагают нам турецкие дизайнеры мебели. Можно использовать как кроватку или даже манеж. Обратите внимание на ящики внизу для игрушек.

Вигвам-кроватка

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

KIDS TENT BEDROOM CABIN BED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Действительно, почему бы и спать не в вигваме,  там вашему малышу будет очень уютно.

Стиль коастал

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Детская комната в стиле модерн Синий
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Очень интересная детская комната с чайками на потолке и домиков в стиле коастал выглядит идеальной для мальчика 5-12 лет!

Турецкая идиллия

Mobilyada Moda Çocuklara Özel Evler , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комнатаКровати Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Мы просто не могли не включить в нашу подборку и этот вариант. А в портфолио студии мебели Mobilyada Moda из турецкого Измира еще столько всего интересного!

Самый лучший детский домик

Mobilyada Moda Çocuklara Özel Evler , MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комнатаКровати Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Ничего не напоминает? Сбылась самая заветная мечта любой маленькой девочки, ведь в кукольном домике она хочет жить сама!

Вигвам

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Хотя форма этого домика и отсылает нас к индейской культуре, на фото – интереьер в скандинавском стиле. Модная цветовая гамма и интересные акценты воспитывают любовь к мультикультурному многообразию современного мира.

Игровая зона

Игровая комната Burkov Studio Детская комната в стиле лофт
Burkov Studio

Игровая комната

Burkov Studio
Burkov Studio
Burkov Studio

Есть несколько стилей, которые в большей степени ориентированы на семьюи воспитание детей. Один из них – скандинавский, который даже на маленьком пространстве умудряется создать уютные местечки для каждогочлена семьи. Ауж если под иигровую выделена целая комната в доме, там просто не может не оказаться «домика на дереве».

​Кровать в форме каркасного домика

Квартира в скандинавском стиле , GM-interior GM-interior Детская комнатa в скандинавском стиле
GM-interior

Квартира в скандинавском стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Такой вариант выдержан в лучших традициях, опять же, скандинавского минимализма. Идеально выверенная цветовая гамма и эргономичное расположение – тоже характерны для данного стиля.

​Домик класса люкс

Пентхаус в Садовых Кварталах, Kerimov Architects Kerimov Architects Детская комнатa в стиле минимализм
Kerimov Architects

Пентхаус в Садовых Кварталах

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Этот домик спроектирован для комнаты с увеличенной высотой потолков в московском пентхаусе. Обратите внимание на подсветку ступеней и остекление в этой комнате, котрое отражается в зеркале на стене.

​Самый легкий вариант

Минимализм по-корейски, Дизайнер Светлана Юркова Дизайнер Светлана Юркова Детская комнатa в стиле минимализм
Дизайнер Светлана Юркова

Минимализм по-корейски

Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова
Дизайнер Светлана Юркова

Если вы не считаете нужным сооружать серьезные конструкции для реализации этой идеи, можно купить легкий домик в виде шатра. У IKEA есть вариант в форме цирковой палатки. Кстати, мебель вэтой детской именно оттуда. Родители и дизайнеры всего мира предпочитают доверять брендам.

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