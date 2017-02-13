20 самых интересных домиков для детской

Потребность в некотором уединении существует для человека любого возраста. Не думайте, что ваш малыш не нуждается в этом, потому что его круг общения еще слишком мал. Многие и от пары домашних хотят уединиться. А уж тем более, если ваш ребенок уже начал ходить в детский сад.
Если вы не можете выделить ему отдельную комнату, хотя бы сделайте максимально приватный уголок. Хотя и в своей детской красивый уютный домик тоже не будет лишним.
И раз уж зашла речь о дизайне, представляем вам, с нашей точки зрения, эталонный домик для детской. К нему ведут удобные ступени, пристроена горка и даже проведено освещение в виде гирлянды из светящихся шаров.
Современное общество в благополучных странах ориентировано на семью, это проявляется и в дизайне интерьера. Все что мы делаем, в конечном счете делается для будущего. Нас и наших детей.
При присоединении лоджии вы можете сделать домик и по-больше, оформив вход в него по всем канонам градостроения в стиле прованс, например.
В условиях квартиры не всегда возможно выделить место еще и для домика, но можно пойти на хитрость и разместить его над кроватью. А в ступенях к нему добавить ящики для хранения игрушек.
Домиком здесь является сама кровать, где на второй этаж ведут ступени со встроенными ящиками. Вдоль стены с окнами – пара рабочих мест с эргономичными стульями. Забота о здоровье – превыше всего.
Уютный кантри создает правильную атмосферу для отдыха. Чувство безопасности, которое принесет маленький человечек во взрослую жизнь, рождается именно дома. Осознайте свою ответственность!
Даже если у вас всего один ребенок и вы не планируете пополнение в обозримом будущем, двухярусная кровать может вам пригодиться. Используя готовую фабричную конструкцию, вы можете даже своими руками превратить ее в уютный домик.
Так стильно будет выглядеть комната, когда ваш ребенок вырастет и приватный домик ему будет не нужен. А до этого вы можете все затянуть красивым тюлем, разноцветной органзой или даже чем-то более плотным.
Люксовая вариация морского стиля (основанного на белом и синем) строится на несколько иных оттенках. Вместо синего вперед выходит коричневый, белый становится сливочным, а как акценты хорошо подходят бледные зеленый и желтый. Но и в такой, более взрослой интерпретации, домик все равно пригодится.
Морской стиль для детской комнаты можно реализовать и на основе модного бирюзового, а сам домик оформить как марсовую площадку на вершине мачты. В составе спортивного комплекса будет смотреться очень органично.
Такую красивую конструкцию предлагают нам турецкие дизайнеры мебели. Можно использовать как кроватку или даже манеж. Обратите внимание на ящики внизу для игрушек.
Действительно, почему бы и спать не в вигваме, там вашему малышу будет очень уютно.
Очень интересная детская комната с чайками на потолке и домиков в стиле коастал выглядит идеальной для мальчика 5-12 лет!
Мы просто не могли не включить в нашу подборку и этот вариант. А в портфолио студии мебели Mobilyada Moda из турецкого Измира еще столько всего интересного!
Ничего не напоминает? Сбылась самая заветная мечта любой маленькой девочки, ведь в кукольном домике она хочет жить сама!
Хотя форма этого домика и отсылает нас к индейской культуре, на фото – интереьер в скандинавском стиле. Модная цветовая гамма и интересные акценты воспитывают любовь к мультикультурному многообразию современного мира.
Есть несколько стилей, которые в большей степени ориентированы на семьюи воспитание детей. Один из них – скандинавский, который даже на маленьком пространстве умудряется создать уютные местечки для каждогочлена семьи. Ауж если под иигровую выделена целая комната в доме, там просто не может не оказаться «домика на дереве».
Такой вариант выдержан в лучших традициях, опять же, скандинавского минимализма. Идеально выверенная цветовая гамма и эргономичное расположение – тоже характерны для данного стиля.
Этот домик спроектирован для комнаты с увеличенной высотой потолков в московском пентхаусе. Обратите внимание на подсветку ступеней и остекление в этой комнате, котрое отражается в зеркале на стене.
Если вы не считаете нужным сооружать серьезные конструкции для реализации этой идеи, можно купить легкий домик в виде шатра. У IKEA есть вариант в форме цирковой палатки. Кстати, мебель вэтой детской именно оттуда. Родители и дизайнеры всего мира предпочитают доверять брендам.
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