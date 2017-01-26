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Идеи дизайна прихожей – на любой вкус

Перла Вереника Перла Вереника
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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Что мы хотим видеть, заходя в дом? Что необходимо для того, чтобы с порога можно было ощутить и радушие хозяев, и индивидуальность стиля? Точных рецептов, конечно, нет. Но ряд дизайнерских приемов декора и организации пространства помогут вам сориентироваться в многообразии идей и выбрать варианты наиболее подходящие для вашего стиля жизни.

Яркие сочетания материалов

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Прихожая – это не то место, где возможно разместить сложные композиции предметов мебели и аксессуаров. Но отделка пола, стен, конструктивных элементов может быть сама по себе и украшением, и визитной карточкой стиля вашего дома. Кирпичные стены –  фактурные и монументальные, колоритная напольная плитка, металлические детали шкафов, нарочито грубоватая древесина – все это вместе и порознь сделает прихожую весьма впечатляющей.

Просто и элегантно

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Минимализм декора – всегда является оптимальным решением для интерьера небольших помещений. Длинный узкий коридор, оформленный в благородной гамме и с использованием фешенебельных материалов, превращается в изысканную прихожую, и задает с порога определенный уровень всему дому. 

В сдержанной нейтральной гамме

D&S Altaş Home, yücel partners yücel partners Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Лаконичность декора этой прихожей отлично дополнена такими элементами, как металлические черные светильники и схожий по стилистике узкий столик у стены. Такой интерьер, безусловно, максимально практичен, а тонко подобранная цветовая гамма добавляет прихожей гармоничности.

Функциональные дополнения

Innovative storage solutions. homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Несмотря на скромные размеры обычных прихожих, это пространство должно включать в себя и ряд важных практических решений: размещение одежды и обуви, хранение вещей. Решить этот вопрос помогут встроенные шкафы, причем использовать для оборудования такой конструкции можно любой уголок, например – под лестницей.

В светлых тонах

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Зачастую прихожая  - самое темное помещение в доме, так как здесь отсутствует естественное освещение. Кроме того, узкий и длинный коридор может казаться излишне сковывающим. Чтобы избежать такого негативного восприятия интерьера, используйте светлые оттенки, глянцевые поверхности и обилие разнообразных светильников.

Роскошь в деталях

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Интерьер прихожей достаточно ограничен  - и размером помещения, и функциональными задачами. Но те немногие элементы декора, которые будут уместны в прихожей, вполне могут воплотить в себе нужный уровень качества и респектабельности, став акцентами стиля вашего дома.

Черно-белая классика

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Непреходящая тема для интерьеров – черно-белое строгое сочетание, придающее комнатам свежесть и лаконичную элегантность, изящество классического стиля.

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