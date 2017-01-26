Идеи дизайна прихожей – на любой вкус

Что мы хотим видеть, заходя в дом? Что необходимо для того, чтобы с порога можно было ощутить и радушие хозяев, и индивидуальность стиля? Точных рецептов, конечно, нет. Но ряд дизайнерских приемов декора и организации пространства помогут вам сориентироваться в многообразии идей и выбрать варианты наиболее подходящие для вашего стиля жизни.