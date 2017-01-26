Идеи дизайна прихожей – на любой вкус

Что мы хотим видеть, заходя в дом? Что необходимо для того, чтобы с порога можно было ощутить и радушие хозяев, и индивидуальность стиля? Точных рецептов, конечно, нет. Но ряд дизайнерских приемов декора и организации пространства помогут вам сориентироваться в многообразии идей и выбрать варианты наиболее подходящие для вашего стиля жизни.
Прихожая – это не то место, где возможно разместить сложные композиции предметов мебели и аксессуаров. Но отделка пола, стен, конструктивных элементов может быть сама по себе и украшением, и визитной карточкой стиля вашего дома. Кирпичные стены – фактурные и монументальные, колоритная напольная плитка, металлические детали шкафов, нарочито грубоватая древесина – все это вместе и порознь сделает прихожую весьма впечатляющей.
Минимализм декора – всегда является оптимальным решением для интерьера небольших помещений. Длинный узкий коридор, оформленный в благородной гамме и с использованием фешенебельных материалов, превращается в изысканную прихожую, и задает с порога определенный уровень всему дому.
Лаконичность декора этой прихожей отлично дополнена такими элементами, как металлические черные светильники и схожий по стилистике узкий столик у стены. Такой интерьер, безусловно, максимально практичен, а тонко подобранная цветовая гамма добавляет прихожей гармоничности.
Несмотря на скромные размеры обычных прихожих, это пространство должно включать в себя и ряд важных практических решений: размещение одежды и обуви, хранение вещей. Решить этот вопрос помогут встроенные шкафы, причем использовать для оборудования такой конструкции можно любой уголок, например – под лестницей.
Зачастую прихожая - самое темное помещение в доме, так как здесь отсутствует естественное освещение. Кроме того, узкий и длинный коридор может казаться излишне сковывающим. Чтобы избежать такого негативного восприятия интерьера, используйте светлые оттенки, глянцевые поверхности и обилие разнообразных светильников.
Интерьер прихожей достаточно ограничен - и размером помещения, и функциональными задачами. Но те немногие элементы декора, которые будут уместны в прихожей, вполне могут воплотить в себе нужный уровень качества и респектабельности, став акцентами стиля вашего дома.
Непреходящая тема для интерьеров – черно-белое строгое сочетание, придающее комнатам свежесть и лаконичную элегантность, изящество классического стиля.