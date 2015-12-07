Идеи декора межкомнатной двери

Не последнее место в интерьере комнат занимают межкомнатные двери. Ведь они не просто являются щитом, перегораживающим помещение, от посторонних глаз и звуков, но и могут стать полем деятельности для сотворения декора своими руками.

Возможно кто то спросит: зачем? Ведь сегодня межкомнатных дверей огромный выбор на любой вкус и кошелёк. Тем не менее, бывают ситуации, когда не представляется возможным замена дверей. А внести нотку новизны в обстановку дома хочется. Вот в таких случаях прекрасным решением станет декорирование межкомнатных дверей.

В этой статье мы хотим представит вам несколько вариантов декорирования дверей. Вы легко сможете справиться с этой задачей сами. Стоит только выбрать вариант, который вам по душе.