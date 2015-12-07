Идеи декора межкомнатной двери

Не последнее место в интерьере комнат занимают межкомнатные двери. Ведь они не просто являются щитом, перегораживающим помещение, от посторонних глаз и звуков, но и могут стать полем деятельности для сотворения декора своими руками.
Возможно кто то спросит: зачем? Ведь сегодня межкомнатных дверей огромный выбор на любой вкус и кошелёк. Тем не менее, бывают ситуации, когда не представляется возможным замена дверей. А внести нотку новизны в обстановку дома хочется. Вот в таких случаях прекрасным решением станет декорирование межкомнатных дверей.
В этой статье мы хотим представит вам несколько вариантов декорирования дверей. Вы легко сможете справиться с этой задачей сами. Стоит только выбрать вариант, который вам по душе.
Можно поискать краски с имитацией эффектной текстуры – грифельная доска, джинса, бархат, эффект старины, кракелюры. Помимо цветового акцента, – такая обновленная дверь может подчеркнуть стиль, выбранный для комнаты, а так же стать функциональным предметом интерьера.
Обрабатывать полотно можно, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, предварительно сняв его с петель. Сначала понадобится снять старое покрытие, зашпаклевать неровности, зашкурить наждачной бумагой, а уж затем приступать к покраске. Краска – предпочтительнее быстросохнущая акриловая.
Декор старых межкомнатных дверей в виде росписи не простой вариант оформления. Нужно обладать навыками художника, ведь потребуется иметь дело не с валиком, а с кистью. Но потратившись лишь на покупку красок, можно превратить скучную унылую дверь в холст с изысканными изображениями.
Подобные расписные изделия в фешенебельных бутиках Европы стоят баснословных денег. Поэтому стоит рискнуть и создать художественный неповторимый шедевр, чтобы оставлять неизгладимые впечатления и воспоминания у гостей дома.
Альтернатива предыдущей идее – создание рисунка по трафарету. Трафареты могут быть готовыми или сделанные своими руками.
Такой вариант модный и стильный, осуществить его самостоятельно не так сложно. Необходимо окрасить полотно в 1 фоновый цвет, после чего оставить его для полного высыхания. В это время подготавливается трафарет. Это плотный лист бумаги или пластика, на котором вырезаны различные изображения.
Трафареты можно изготовить своими руками или купить уже готовые, если собственные художественные способности вызывают сомнение. После того как полотно высохло, необходимо трафарет прочно укрепить на поверхности и валиком прокрасить рисунок.
Если вы не очень любите возиться с краской, то наклейте на дверь фотообои предназначенные специально для дверей. Наносятся такие обои на гладкую поверхность, без рельефов. Они составят достойную конкуренцию дизайнерским дверям. Подберите гармоничный для вашей комнаты рисунок фотообоев, и обновленная дверь станет истинной изюминкой комнаты.
Наиболее популярны дверные фотообои в Германии и во Франции. Сейчас фото салоны предлагают много услуг, в том числе и широкоформатную печать. Так что если вы не нашли подходящие фотообои, закажите их в фото салоне.
Этот вариант, нередко используется для интерьеров, стилизованных под классику или богемный стиль. Если молдингов нет – их можно добавить (из тонкой, хорошо отшлифованной деревянной рейки или полиуретанового багета в 0.5-1 см).
Подобрать ткань следует такую, чтобы на лицевую ее часть не переходили следы клея. Края материала следует аккуратно обработать. Очень интересно смотрятся двери, украшенные «окошками» из кружев.
Кто увлекается рукоделием под названием печворк, хорошей площадкой для приложения рук может оказаться дверь. Из различных лоскутов ткани делается своеобразный рисунок – послание. Сейчас в моде узор «восточный огурец» или ситчик. Самое главное — такой декор должен перекликаться с общим интерьером комнаты, это может быть помещение в стиле прованс или этностиль.
Дверные ручки обеспечивают комфорт пользования дверьми, возможность их надежно закрывать и легко открывать. Кроме того, установка дверных ручек на межкомнатные двери – это и элемент декоративного решения интерьера, поскольку современные модели имеют весьма оригинальный дизайн, позволяющий создавать гармоничную и изысканную обстановку в комнатах.
Дверца (оформленный проход) для вашего питомца тоже может стать функциональной изюминкой межкомнатной двери. Красивые аккуратные порталы для самостоятельного прохода кошек и собак из комнаты в комнату, где оборудован их туалет и место для корма, обеспечивая тем самым животным свободу перемещения.
Больше не нужно держать приоткрытыми двери или каждый раз заниматься их открытием-закрытием. Животное само беспрепятственно сможет перемещаться по квартире.