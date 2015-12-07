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Идеи декора межкомнатной двери

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Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht Раздвижные двери
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Не последнее место в интерьере комнат занимают межкомнатные двери. Ведь они не просто являются щитом, перегораживающим помещение, от посторонних глаз и звуков, но и могут стать полем деятельности для сотворения декора своими руками.

Возможно кто то спросит: зачем? Ведь сегодня межкомнатных дверей огромный выбор на любой вкус и кошелёк. Тем не менее, бывают ситуации, когда не представляется возможным замена дверей. А внести нотку новизны в обстановку дома хочется. Вот в таких случаях прекрасным решением станет декорирование межкомнатных дверей.

В этой статье мы хотим представит вам несколько вариантов декорирования дверей. Вы легко сможете справиться с этой задачей сами. Стоит только выбрать вариант, который вам по душе.

Краски с имитацией эффектной текстуры

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht Раздвижные двери
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

Можно поискать краски с имитацией эффектной текстуры – грифельная доска, джинса, бархат, эффект старины, кракелюры. Помимо цветового акцента, – такая обновленная дверь может подчеркнуть стиль, выбранный для комнаты, а так же стать функциональным предметом интерьера.

Покраска

Дверь Лофт #1 homify Окна и двериДвери Дерево
homify

Дверь Лофт #1

homify
homify
homify

Обрабатывать полотно можно, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, предварительно сняв его с петель. Сначала понадобится снять старое покрытие, зашпаклевать неровности, зашкурить наждачной бумагой, а уж затем приступать к покраске. Краска – предпочтительнее быстросохнущая акриловая.

Художественная роспись дверей

druk na drzwiach, Inoutprint Inoutprint Окна и двериДвери
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Декор старых межкомнатных дверей в виде росписи не простой вариант оформления. Нужно обладать навыками художника, ведь потребуется иметь дело не с валиком, а с кистью. Но потратившись лишь на покупку красок, можно превратить скучную унылую дверь в холст с изысканными изображениями. 

Подобные расписные изделия в фешенебельных бутиках Европы стоят баснословных денег. Поэтому стоит рискнуть и создать художественный неповторимый шедевр, чтобы оставлять неизгладимые впечатления и воспоминания у гостей дома.

Покраска по трафаретам

druk na drzwiach, Inoutprint Inoutprint Окна и двериДвери
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Альтернатива предыдущей идее – создание рисунка по трафарету. Трафареты могут быть готовыми или сделанные своими руками.

Такой вариант модный и стильный, осуществить его самостоятельно не так сложно. Необходимо окрасить полотно в 1 фоновый цвет, после чего оставить его для полного высыхания. В это время подготавливается трафарет. Это плотный лист бумаги или пластика, на котором вырезаны различные изображения.

Трафареты можно изготовить своими руками или купить уже готовые, если собственные художественные способности вызывают сомнение. После того как полотно высохло, необходимо трафарет прочно укрепить на поверхности и валиком прокрасить рисунок.

Фотообои для дверей

Door Cover: speciale città!, Crearreda Crearreda Окна и двериДвери ДПК Красный
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

Если вы не очень любите возиться с краской, то наклейте на дверь фотообои предназначенные специально для дверей. Наносятся такие обои на гладкую поверхность, без рельефов. Они составят достойную конкуренцию дизайнерским дверям. Подберите гармоничный для вашей комнаты рисунок фотообоев, и обновленная дверь станет истинной изюминкой комнаты.

Наиболее популярны дверные фотообои в Германии и во Франции. Сейчас фото салоны предлагают много услуг, в том числе и широкоформатную печать. Так что если вы не нашли подходящие фотообои, закажите их в фото салоне.

Окраска молдингов в контрастный цвет

Дворянский особняк, Sian Kitchener homify Sian Kitchener homify Окна и двериДвери
Sian Kitchener homify

Дворянский особняк

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

Этот  вариант, нередко используется для интерьеров, стилизованных под классику или богемный стиль. Если молдингов нет – их можно добавить (из тонкой, хорошо отшлифованной деревянной рейки или полиуретанового багета в 0.5-1 см).

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Декорируем двери тканью или кружевом

Квартира в Киеве, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Окна и двериДекор для окон
YOUSUPOVA

Квартира в Киеве

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Подобрать ткань следует такую, чтобы на лицевую ее часть не переходили следы клея. Края материала следует аккуратно обработать. Очень интересно смотрятся двери, украшенные «окошками» из кружев.

Кто увлекается рукоделием под названием печворк, хорошей площадкой для приложения рук может оказаться дверь. Из различных лоскутов ткани делается своеобразный рисунок – послание. Сейчас в моде узор «восточный огурец» или ситчик. Самое главное — такой декор должен перекликаться с общим интерьером комнаты, это может быть помещение в стиле прованс или этностиль.

Дизайнерские ручки

"A Machine's Perception" door handles, PeLiDesign PeLiDesign Окна и двериДверные ручки
PeLiDesign

PeLiDesign
PeLiDesign
PeLiDesign

Дверные ручки обеспечивают комфорт пользования дверьми, возможность их надежно закрывать и легко открывать. Кроме того, установка дверных ручек на межкомнатные двери – это и элемент декоративного решения интерьера, поскольку современные модели имеют весьма оригинальный дизайн, позволяющий создавать гармоничную и изысканную обстановку в комнатах.

Дверца для кошки

한지붕 두가족이 사는집_38py, 홍예디자인 홍예디자인 Окна и двериДвери
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

Дверца (оформленный проход) для вашего питомца тоже может стать функциональной изюминкой межкомнатной двери. Красивые аккуратные порталы для самостоятельного прохода кошек и собак из комнаты в комнату, где оборудован их туалет и место для корма, обеспечивая тем самым животным свободу перемещения.

Больше не нужно держать приоткрытыми двери или каждый раз заниматься их открытием-закрытием. Животное само беспрепятственно сможет перемещаться по квартире.

Возрождение французского поместья
Какой вариант декора межкомнатной двери понравился Вам больше всего? Оставляйте комментарии, нам интересно Ваше мнение.

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