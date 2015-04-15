Черный цвет на кухне – за или против

Отношение к черному цвету в дизайне интерьера всегда было неоднозначным. Кроме распространенного суеверия, что черный приносит неудачу, некоторые эксперты не рекомендуют использовать его для слишком маленьких помещений, поскольку этот цвет имеет свойство зрительно сужать пространство. В тоже время армия поклонников черного также довольно велика. Этот таинственный, загадочный и элегантный цвет неустанно очаровывает дизайнеров, вдохновляя их на новые эксперименты.

Сегодня мы продемонстрируем, на что способен черный в дизайне интерьера кухни. Мы будем рады услышать ваше мнение об этом цвете в комментариях.