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Черный цвет на кухне – за или против

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
По мотивам Ар Деко, Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Кухня в стиле модерн
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Отношение к черному цвету в дизайне интерьера всегда было неоднозначным. Кроме распространенного суеверия, что черный приносит неудачу, некоторые эксперты не рекомендуют использовать его для слишком маленьких помещений, поскольку этот цвет имеет свойство зрительно сужать пространство. В тоже время армия поклонников черного также довольно велика. Этот таинственный, загадочный и элегантный цвет неустанно очаровывает дизайнеров, вдохновляя их на новые эксперименты. 

Сегодня мы продемонстрируем, на что способен черный в дизайне интерьера кухни. Мы будем рады услышать ваше мнение об этом цвете в комментариях.

Черная мебель в интерьере кухни

По мотивам Ар Деко, Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Архитектурная студия Сенчугова Алексндра Кухня в стиле модерн
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

По мотивам Ар Деко

Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра
Архитектурная студия Сенчугова Алексндра

Стиль ар-деко и черный цвет дружат уже на протяжении десятилетий. Секрет долголетия ар-деко заключается в его контрастной природе – строгий и гибкий, геометричный и непосредственный. Возможно, поэтому противоречивый черный стал неизменным спутником интерьеров ар-деко. Как видно на фото, черная мебель на кухне может выглядеть вполне элегантно, особенно в сочетании с зеркальными вставками и белой столешницей.

Кухня для минималистов

Кухня с видом на гостиную (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Кухня в стиле минимализм
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Кухня с видом на гостиную

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

homify посвятил минимализму в дизайне интерьера немало статей. Главный принцип минимализма – less is more, любимые цвета – белый, серый и черный, основные материалы – бетон, дерево, кирпич, камень. Черный цвет плохо сочетается с нагроможденностью, ему нужно много свободного пространства. Чем больше простора и естественного света в комнате, тем органичнее будет смотреться в ней черный цвет.

Освещение в черной кухне

Кухня (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Кухня в стиле минимализм
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Кухня

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

У черного цвета есть свойство поглощать свет, и его обилие можно существенно затемнить помещение. Эффектный выход из положения нашли дизайнеры из студии Mudrogelenko. Вытяжка и перегородка, расположенные на кухне, имеют черный цвет, однако благодаря полированной поверхности, в которой, почти как в зеркале, отражаются другие предметы интерьера, вместо ожидаемой давящей атмосферы, был достигнут прямо противоположный эффект.

Под черным куполом

c-house/564int, psh psh Кухня в стиле минимализм
psh

c-house/564int

psh
psh
psh

Благодаря популярности минимализма и хай-тек, мы стали гораздо лояльнее относиться к черным предметам мебели и черному декору. Тем не менее, светильники с черными плафонами все еще вызывают неоднозначную реакцию у большинства из нас. Считается, что такой абажур может навевать тоску и грустные мысли. На самом деле, черная люстра на кухне способна выглядеть очень гармонично, главное – скомбинировать ее с другими, более яркими цветами в интерьере. Неоспоримое преимущество черного цвета – его нейтральность, а значит и отсутствие необходимости подбирать сочетания.

Черный и бежевый – безупречная комбинация

Квартира Golem Design by Ladurko Olga Кухни в эклектичном стиле
Design by Ladurko Olga

Квартира Golem

Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga
Design by Ladurko Olga

Черный цвет не совместим с романтикой – еще один очень распространенный миф. Разве цвет ночи не может быть романтичным? Черная стена на кухне выглядит очень экстравагантно, стильно и немного провокационно, главное – правильно расставить акценты. Расширьте цветовую гамму с помощью аксессуаров, предметов мебели и отделочных материалов из белого, золотого и медного цветов, и интерьер кухни гарантированно сохранит романтический стиль.

Коттедж в Сысерти

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