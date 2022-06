Черный цвет на кухне – за или против

homify посвятил минимализму в дизайне интерьера немало статей. Главный принцип минимализма – less is more, любимые цвета – белый, серый и черный, основные материалы – бетон, дерево, кирпич, камень. Черный цвет плохо сочетается с нагроможденностью, ему нужно много свободного пространства. Чем больше простора и естественного света в комнате, тем органичнее будет смотреться в ней черный цвет.