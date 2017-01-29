Дом мечты, в котором все идеально

Сегодня мы хотим показать вам не просто дом, это нереально красивый особняк, огромный и роскошный. Он впечатляет своим величием и шикарным интерьером. После знакомства с ним у вас обязательно возникнет желание воссоздать нечто подобное или взять для себя на вооружение несколько уникальных дизайнерских приемов.
Огромная подборка фотографий, которую мы приготовили для вас, максимально полно раскроет многие секреты внутреннего убранства этого дома и позволит заглянуть в его самые интимные места, чтобы вы могли увидеть все, что спрятано за величественными стенами.
Усаживайтесь поудобнее, и начинайте наслаждаться красотой этого умопомрачительного дома!
Мы начинаем знакомство с этим фантастичным домом прямо со входа. Эта зона встречает своих гостей необычной отделкой напольного покрытия с 3D эффектом. Стеклянные капли люстры наполняют атмосферу утонченностью и изысканностью. Прихожая имеет небольшие по сравнению со всем домом размеры, но при этом в высоту она занимает два этажа. Стеклянная стена занавешена прозрачным тюлем без рисунка, благодаря чему вид, открывающийся за окном, выглядит слегка размытым.
Оригинально отделана стена в фойе, которую украшает абстрактрная композиция и интересная полочка с аксессуарами.
Из фойе мы сразу попадаем в шикарную гостиную, в которой установлена комфортная, стильная современная мебель. Дизайн этой комнаты выполнен в пастельных тонах, предметы декора и цветы тонко дополняют уютную атмосферу.
Гостиная расположена рядом со столовой. Эти две зоны разделяет только шикарный белоснежный пол с изумительным глянцевым блеском. Мебель гостиной расставлена так, чтобы создать идеальное пространство для отдыха и общения.
Шикарно и необычно смотрятся стены, окрашенные в яркие и теплые тона – красный и желтый. Комбинированная подсветка делает обстановку уютной и очень приятной.
Интерьер любого дома нуждается в украшениях, которыми здесь выступают тонко подобранные детали – красивые статуэтки, вазочки, цветы, фотографии – немного, но без них интерьер мог бы выглядеть не совсем завершенным. Эти милые вещицы делают обстановку уютной и располагающей.
Обратите внимание на панно, расположенное на желтой стене. Эффект потрясающий! Журнальный столик со стеклянной поверхностью на роскошном ворсистом коричневом ковре выглядит очень нежно.
На второй этаж ведет белоснежная утонченная лестница со стеклянными перилами.
В этом особняке есть несколько ванных комнат. Эта расположена на первом этаже. Холодность белоснежной отделки сглаживается живыми цветами, цветочной композицией.
Роскошь и изысканность присутствует и в столовой. Ее украшают огромные пальмы и орхидеи. В такой обстановке можно проводить за столом очень много времени, наслаждаясь бокалом прекрасного вина и интересной беседой и близкими людьми.
В столовой невозможно не любоваться люстрой, которая как бы парит в воздухе. Она выглядит очень утонченной и нежной на фоне зеркал, белоснежных стен и невероятных форм разноуровневого потолка.
Захватывающе выглядит уголок, в котором оборудован бар. Зеркала на стене в шикарных рамах с подсветкой – все это создает здесь очень приятную атмосферу, описать словами которую невозможно!
Со столовой видна часть второго этажа и балкон со стеклянным ограждением. Во всем интерьере прослеживается легкость и воздушность всех конструкций и деталей. Блестящие поверхности отражают все предметы интерьера и наполняют его немыслимым объемом.
Со второго этажа можно увидеть, насколько красивый интерьер создан в столовой. Выход на террасу позволяет наслаждаться свежим воздухом и роскошным садом, который прилегает к ней.
В этой современной кухне отсутствуют навесные шкафчики, которые мы привыкли видеть в интерьерах таких помещений. Восхитительные тюльпаны украшают стену, с которой очень тонко и изысканно гармонирует светло зеленого цвета полоса, выложенная мозаичной плиткой. Нереально восхитительная атмосфера этого помещения подчеркивается контрастными цветами и оригинальным освещением.
В особняке есть отдельная комната с установленными в ней музыкальными инструментами. Здесь собраны все необходимые инструменты, которые позволяют воссоздавать в идеальном звучании самые современные музыкальные произведения и проводить незабываемые вечеринки в сопровождении живой музыки.
Коридор второго этажа выполнен в ярко-красном цвете. Романтическое настроение здесь создает панель с черно-белым изображением различных достопримечательностей.
Интересен дизайн спальни. Красный, синий и белый цвета повторяются здесь не только в отделке стен и зеркал, но и в постельном белье.
Спальня интересна использованными здесь отделочными материалами. Стена, расположенная за изголовьем кровати сделана из цельной стеклянной панели, которая эффектно отражает подсветку, наполняя комнату глубиной. Зеркальные раздвижные панели гармонично сочетаются с общим стилем спальни.
Шикарно выглядит в этой обстановке красный стол, это уголок в комнате фантастичен!
Эта ванная комната находится рядом со спальней, выполненной в таких же тонах. Шикарная сантехника и формы деталей интерьера напоминают каюту в дорогом морском лайнере, настроение комнаты спокойное и романтическое.
Каждая деталь интерьера имеет четкие контуры, прямые формы и идеальное сочетание цветовой гаммы.
Еще одна спальня имеет свою небольшую библиотеку, она декорирована в более спокойных тонах.
Приятная расцветка постельного белья гармонирует с общим интерьером, комната светлая, выглядит теплой и уютной.
В отделке интерьера этой спальни использовано дерево – в навесных шкафчиках, прикроватных тумбочках и в круге над кроватью. В таком же цветет выполнено и деревянное напольное покрытие.
В спальне создан уголок для работы. Здесь можно работать, отсюда можно вести деловую переписку с коллегами по работе и общаться с друзьями, воспользовавшись удобным столом и креслом. Стеновая панель выполнена из дерева, присутствующего и в других элементах мебели и декора.
К этой спальне примыкает ванная комната, она выполнена в нежном салатовом цвете.
Дорогая сантехника с округлыми формами в этом интерьере выглядят восхитительно!
Третья спальня отделана в черно-белых тонах. Мягкий переход между контрастными тонами создают элементы интерьера в сером цвете – постельное белье, полосы на стенах, стильные светильники.
Эта комната выглядит очень сдержанно, ни один элемент интерьера не будет отвлекать от приятного и комфортного отдыха.
В этой комнате так же как и в остальных спальнях есть уголок для работы.
Стиль этой ванной комнаты, конечно же, гармонично перекликается со стилем прилегающей к ней спальни.
В отделке этой комнаты использован камень с интересным, насыщенным рисунком – выглядит роскошно!
Эта спальня отделана в спокойном и изысканном стиле в бежевых тонах. Ее атмосфера очень спокойная и уютная.
Комфорт этой комнаты обеспечен очень тонко подобранными предметами декора: интересными светильниками, подушечками, цветами и подсветкой.
Светлое дерево наполняет комнату домашним теплом и уютом.
Светлая, стильная, современная ванная комната, наполнена теплом и романтичным настроением.
Комфортному приему ванн способствует необычное расположение ванны. Оригинальный вариант обустройства ванной комнаты! Естественный свет и солнечные лучи, пальмы и камень наполняют эту комнату экзотическим настроением.
Зеркала в этом интерьере наполняют комнату светом и объемом.
Снаружи дом выглядит роскошно! Терраса очень большая, имеет несколько площадок для комфортного отдыха.
На террасе установлена шикарная барная стойка.
Здесь можно готовить различные блюда на гриле и наслаждаться свежеприготовленными соками и коктейлями.
Рядом с выходом на террасу оборудована комфортная ванная комната. Как и везде, здесь царит роскошь и комфорт.