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Дом мечты, в котором все идеально

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Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
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Сегодня мы хотим показать вам не просто дом, это нереально красивый особняк, огромный и роскошный. Он впечатляет своим величием и шикарным интерьером. После знакомства с ним у вас обязательно возникнет желание воссоздать нечто подобное или взять для себя на вооружение несколько уникальных дизайнерских приемов.

Огромная подборка фотографий, которую мы приготовили для вас, максимально полно раскроет многие секреты внутреннего убранства этого дома и позволит заглянуть в его самые интимные места, чтобы вы могли увидеть все, что спрятано за величественными стенами.

Усаживайтесь поудобнее, и начинайте наслаждаться красотой этого умопомрачительного дома!

1. Фойе

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Мы начинаем знакомство с этим фантастичным домом прямо со входа. Эта зона встречает своих гостей необычной отделкой напольного покрытия с 3D эффектом. Стеклянные капли люстры наполняют атмосферу утонченностью и изысканностью. Прихожая имеет небольшие по сравнению со всем домом размеры, но при этом в высоту она занимает два этажа. Стеклянная стена занавешена прозрачным тюлем без рисунка, благодаря чему вид, открывающийся за окном, выглядит слегка размытым.

2. Детали дизайна

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Оригинально отделана стена в фойе, которую украшает абстрактрная композиция и интересная полочка с аксессуарами.

3. Гостиная

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Из фойе мы сразу попадаем в шикарную гостиную, в которой установлена комфортная, стильная современная мебель. Дизайн этой комнаты выполнен в пастельных тонах, предметы декора и цветы тонко дополняют уютную атмосферу.

4. Разделение зон

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Гостиная расположена рядом со столовой. Эти две зоны разделяет только шикарный белоснежный пол с изумительным глянцевым блеском. Мебель гостиной расставлена так, чтобы создать идеальное пространство для отдыха и общения.

5. Восхитительный контраст

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Шикарно и необычно смотрятся стены, окрашенные в яркие и теплые тона – красный и желтый. Комбинированная подсветка делает обстановку уютной и очень приятной.

6. Приятные мелочи

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Интерьер любого дома нуждается в украшениях, которыми здесь выступают тонко подобранные детали – красивые статуэтки, вазочки, цветы, фотографии – немного, но без них интерьер мог бы выглядеть не совсем завершенным. Эти милые вещицы делают обстановку уютной и располагающей.

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Обратитесь к нам!

7. Детали

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Гостиная в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Обратите внимание на панно, расположенное на желтой стене. Эффект потрясающий! Журнальный столик со стеклянной поверхностью на роскошном ворсистом коричневом ковре выглядит очень нежно.

8. Лестница

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

На второй этаж ведет белоснежная утонченная лестница со стеклянными перилами.

9. Ванная комната

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В этом особняке есть несколько ванных комнат. Эта расположена на первом этаже. Холодность белоснежной отделки сглаживается живыми цветами, цветочной композицией.

10. Столовая

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Столовая комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Роскошь и изысканность присутствует и в столовой. Ее украшают огромные пальмы и орхидеи. В такой обстановке можно проводить за столом очень много времени, наслаждаясь бокалом прекрасного вина и интересной беседой и близкими людьми.

11. Невесомость

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Столовая комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В столовой невозможно не любоваться люстрой, которая как бы парит в воздухе. Она выглядит очень утонченной и нежной на фоне зеркал, белоснежных стен и невероятных форм разноуровневого потолка.

12. Бар

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Столовая комнатаБуфеты и серванты
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Захватывающе выглядит уголок, в котором оборудован бар. Зеркала на стене в шикарных рамах с подсветкой – все это создает здесь очень приятную атмосферу, описать словами которую невозможно!

13. Балкон

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Столовая комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Со столовой видна часть второго этажа и балкон со стеклянным ограждением. Во всем интерьере прослеживается легкость и воздушность всех конструкций и деталей. Блестящие поверхности отражают все предметы интерьера и наполняют его немыслимым объемом.

14. Вид со второго этажа

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Столовая комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Со второго этажа можно увидеть, насколько красивый интерьер создан в столовой. Выход на террасу позволяет наслаждаться свежим воздухом и роскошным садом, который прилегает к ней.

15. Кухня

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Стены и пол в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В этой современной кухне отсутствуют навесные шкафчики, которые мы привыкли видеть в интерьерах таких помещений. Восхитительные тюльпаны украшают стену, с которой очень тонко и изысканно гармонирует светло зеленого цвета полоса, выложенная мозаичной плиткой. Нереально восхитительная атмосфера этого помещения подчеркивается контрастными цветами и оригинальным освещением.

16. Живая музыка

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Медиа комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В особняке есть отдельная комната с установленными в ней музыкальными инструментами. Здесь собраны все необходимые инструменты, которые позволяют воссоздавать в идеальном звучании самые современные музыкальные произведения и проводить незабываемые вечеринки в сопровождении живой музыки.

17. Красная стена

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Коридор второго этажа выполнен в ярко-красном цвете. Романтическое настроение здесь создает панель с черно-белым изображением различных достопримечательностей.

18. Спальня

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Интересен дизайн спальни. Красный, синий и белый цвета повторяются здесь не только в отделке стен и зеркал, но и в постельном белье.

19. Зеркала и стекло

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Спальня интересна использованными здесь отделочными материалами. Стена, расположенная за изголовьем кровати сделана из цельной стеклянной панели, которая эффектно отражает подсветку, наполняя комнату глубиной. Зеркальные раздвижные панели гармонично сочетаются с общим стилем спальни.

20. Красный цвет

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Детская комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Шикарно выглядит в этой обстановке красный стол, это уголок в комнате фантастичен!

21. Ванная комната

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Эта ванная комната находится рядом со спальней, выполненной в таких же тонах. Шикарная сантехника и формы деталей интерьера напоминают каюту в дорогом морском лайнере, настроение комнаты спокойное и романтическое.

22. Комфорт

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Каждая деталь интерьера имеет четкие контуры, прямые формы и идеальное сочетание цветовой гаммы.

23. Комфортный отдых

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Еще одна спальня имеет свою небольшую библиотеку, она декорирована в более спокойных тонах.

24. Уют и спокойствие

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Приятная расцветка постельного белья гармонирует с общим интерьером, комната светлая, выглядит теплой и уютной.

25. Дерево в отделке

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В отделке интерьера этой спальни использовано дерево – в навесных шкафчиках, прикроватных тумбочках и в круге над кроватью. В таком же цветет выполнено и деревянное напольное покрытие.

26. Рабочий уголок

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В спальне создан уголок для работы. Здесь можно работать, отсюда можно вести деловую переписку с коллегами по работе и общаться с друзьями, воспользовавшись удобным столом и креслом. Стеновая панель выполнена из дерева, присутствующего и в других элементах мебели и декора.

27. Ванная комната

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

К этой спальне примыкает ванная комната, она выполнена в нежном салатовом цвете.

28. Нежность

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Дорогая сантехника с округлыми формами в этом интерьере выглядят восхитительно!

29. Черно-белая спальня

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Третья спальня отделана в черно-белых тонах. Мягкий переход между контрастными тонами создают элементы интерьера в сером цвете – постельное белье, полосы на стенах, стильные светильники.

30. Шикарный отдых

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Эта комната выглядит очень сдержанно, ни один элемент интерьера не будет отвлекать от приятного и комфортного отдыха.

31. Рабочая зона

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В этой комнате так же как и в остальных спальнях есть уголок для работы.

32. Черно-белая ванная комната

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Стиль этой ванной комнаты, конечно же, гармонично перекликается со стилем прилегающей к ней спальни.

33. Камень

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

В отделке этой комнаты использован камень с интересным, насыщенным рисунком – выглядит роскошно!

34. Бежевая спальня

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Эта спальня отделана в спокойном и изысканном стиле в бежевых тонах. Ее атмосфера очень спокойная и уютная.

35. Средиземноморские мотивы

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Комфорт этой комнаты обеспечен очень тонко подобранными предметами декора: интересными светильниками, подушечками, цветами и подсветкой.

36. Светлое дерево

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Светлое дерево наполняет комнату домашним теплом и уютом.

37. Четвертая ванная комната

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Светлая, стильная, современная ванная комната, наполнена теплом и романтичным настроением.

38. Особый шик!

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Комфортному приему ванн способствует необычное расположение ванны. Оригинальный вариант обустройства ванной комнаты! Естественный свет и солнечные лучи, пальмы и камень наполняют эту комнату экзотическим настроением.

39. Зеркальные панели

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Зеркала в этом интерьере наполняют комнату светом и объемом.

40. Вид снаружи

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад Грильницы
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Снаружи дом выглядит роскошно! Терраса очень большая, имеет несколько площадок для комфортного отдыха.

41. Бар

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад Грильницы
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

На террасе установлена шикарная барная стойка.

42. Гриль

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад Грильницы
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Здесь можно готовить различные блюда на гриле и наслаждаться свежеприготовленными соками и коктейлями.

43. Душ

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Ванная комната в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Рядом с выходом на террасу оборудована комфортная ванная комната. Как и везде, здесь царит роскошь и комфорт.

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