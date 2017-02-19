16 дизайнерских трендов для детской комнаты

Все, у кого есть ребенок, рано или поздно осознают – жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Теперь самая вкусная конфетка, самый спелый персик и все остальное из разряда «самое-самое» достается именно ему. И совершенно не важен уровень достатка, малыш все равно получает все лучшее из возможного. И даже если он еще не совсем разбирается в моде и интерьерных трендах, его комната тоже станет самой-самой.

Чтобы помочь вам разобраться с тем, что же в дизайне детских комнат сейчас на самом верху топов, мы и подготовили эту Книгу Идей. И если ваша любовь к своему малышу (2 месяца ему или больше 20-ти) так же велика, как наша, вы выберете что-то из списка и помчитесь в магазин.