16 дизайнерских трендов для детской комнаты

Все, у кого есть ребенок, рано или поздно осознают – жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Теперь самая вкусная конфетка, самый спелый персик и все остальное из разряда «самое-самое» достается именно ему. И совершенно не важен уровень достатка, малыш все равно получает все лучшее из возможного. И даже если он еще не совсем разбирается в моде и интерьерных трендах, его комната тоже станет самой-самой.
Чтобы помочь вам разобраться с тем, что же в дизайне детских комнат сейчас на самом верху топов, мы и подготовили эту Книгу Идей. И если ваша любовь к своему малышу (2 месяца ему или больше 20-ти) так же велика, как наша, вы выберете что-то из списка и помчитесь в магазин.
Годится просто для стен или дверей шкафов-купе. В тренде – именно габаритные зеркальные куски, расширяющие пространство и увеличивающие количество красоты в комнате.
Не бойтесь, он вовсе не имитирует брутальные шкуры мертвых животных. Большинство экземпляров такие мягкие и пушистые, что вы точно купите такой не только в детскую, но и в свою спальню.
Изысканные варианты текстильной обивки для изголовий пробрались и в детские. И если для малышей они не достаточно практичны, то девочке-подростку уж точно можно подарить такую роскошь.
Нам же не нужно говорить вам,что самое важное – правильно рассчитать нагрузку и качественно закрепить подвес?
На кухне у вас уже есть такая? Самое время добавить функциональной эстетики и в детскую. Может быть, остальные стены тогда будут в безопасности от вашего маленького художника.
С легкой подачи скандинавского минимализма этот тренд проник во все современные стили и во комнаты. Особенно понравился он детям и подросткам. А как же иначе?
Нравится всем, но не каждый решится использовать в гостиной. Если вы тоже мыслите слишком традиционно, сделайте такое только в детской. А когда оцените эстетику и легкость данного варианта декора, оформите и другие места в квартире.
Ну, это, конечно, только выглядит так. На самом деле такие разрисованные дверцы делаются на фабрике, а их вариантов – не реальное множество.
Подходит для того, чтобы визуально разгрузить пространство и вообще очень красиво смотрится.
Прошло то время, когда в детской был лишь потолочный светильник и настольная лампа. Дизайнеры всего мира решили, что и детская комната достойна более сложного светодизайна.
Еще не знаете, что это такое? Тогда вы обречены каждый раз пугаться, когда ребенок что-то прольет на пол или разрисует его фломастерами. ПВХ-плитке (именно ее называют гибким ламинатом) подобные нюансы эксплуатации совсем не страшны.
Если не хотите, чтобы все свое свободное время ваш ребенок играл видео-игры, безжалостно убивая ни в чем не повинных монстров, а вариант свободного выгула на улице не для вас, обеспечьте его достаточной физической активностью дома.
Даже не думали, что можно сделать его дома!? Рассмотрите вариант с увеличенной нагрузкой, чтобы и самим немножко поиграть.
Идеальный вариант декора для вечного праздника. Ведь так жалко, что елку с гирляндой приходится убирать каждый год в гараж или на балкон.
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