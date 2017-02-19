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16 дизайнерских трендов для детской комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Детская комната в стиле лофт
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Все, у кого есть ребенок, рано или поздно осознают – жизнь изменилась окончательно и бесповоротно. Теперь самая вкусная конфетка, самый спелый персик и все остальное из разряда «самое-самое» достается именно ему. И совершенно не важен уровень достатка, малыш все равно получает все лучшее из возможного. И даже если он еще не совсем разбирается в моде и интерьерных трендах, его комната тоже станет самой-самой.

Чтобы помочь вам разобраться с тем, что же в дизайне детских комнат сейчас на самом верху топов, мы и подготовили эту Книгу Идей. И если ваша любовь к своему малышу (2 месяца ему или больше 20-ти) так же велика, как наша, вы выберете что-то из списка и помчитесь в магазин.

​Зеркальная отделка

Детская комната СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Детские комната в эклектичном стиле
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Детская комната

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Годится просто для стен или дверей шкафов-купе. В тренде – именно габаритные зеркальные куски, расширяющие пространство и увеличивающие количество красоты в комнате.

​Ковер с высоким ворсом

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Детская комнатa в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Не бойтесь, он вовсе не имитирует брутальные шкуры мертвых животных. Большинство экземпляров такие мягкие и пушистые, что вы точно купите такой не только в детскую, но и в свою спальню.

​Текстильное изголовье

Contemporaneidade e Design, Karla Silva Designer de Interiores Karla Silva Designer de Interiores Детская комнатa в классическом стиле Белый
Karla Silva Designer de Interiores

Karla Silva Designer de Interiores
Karla Silva Designer de Interiores
Karla Silva Designer de Interiores

Изысканные варианты текстильной обивки для изголовий пробрались и в детские. И если для малышей они не достаточно практичны, то девочке-подростку уж точно можно подарить такую роскошь.

​Подвесные кресла

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Детские комната в эклектичном стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Детская для двоих. Дом в г. Володарск

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Нам же не нужно говорить вам,что самое важное – правильно рассчитать нагрузку и качественно закрепить подвес?

Подоконник как рабочий стол

PASTELOWY POKÓJ - KOSZALIN, Interjo Interjo Детская комнатa в скандинавском стиле Дерево Серый
Interjo

Interjo
Interjo
Interjo

Отличная идея для малыша и для школьника!

​Грифельная доска

Детская lab21studio Детские комната в эклектичном стиле
lab21studio

Детская

lab21studio
lab21studio
lab21studio

На кухне у вас уже есть такая? Самое время добавить функциональной эстетики и в детскую. Может быть, остальные стены тогда будут в безопасности от вашего маленького художника.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Светящиеся буквы

Детская комната для мальчика, Sweet Home Design Sweet Home Design Детская комната в стиле модерн
Sweet Home Design

Детская комната для мальчика

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

С легкой подачи скандинавского минимализма этот тренд проник во все современные стили и во комнаты. Особенно понравился он детям и подросткам. А как же иначе?

​Сложный настенный декор

Детская комната СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Детские комната в эклектичном стиле
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Детская комната

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Нравится всем, но не каждый решится использовать в гостиной. Если вы тоже мыслите слишком традиционно, сделайте такое только в детской. А когда оцените эстетику и легкость данного варианта декора, оформите и другие места в квартире.

​Карандашные рисунки на мебели

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Ну, это, конечно, только выглядит так. На самом деле такие разрисованные дверцы делаются на фабрике, а их вариантов – не реальное множество.

​Акриловая мебель

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Подходит для того, чтобы визуально разгрузить пространство и вообще очень красиво смотрится.

​Вязаные пуфы

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Не бойтесь ставить их в детскую, все чехлы съемные и легко стираются.

​Сложносочиненная подсветка

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Прошло то время, когда в детской был лишь потолочный светильник и настольная лампа. Дизайнеры всего мира решили, что и детская комната достойна более сложного светодизайна.

​Гибкий ламинат

Детская с капелькой мёда Школа Ремонта Детская комната в стиле модерн Янтарный / Золотой
Школа Ремонта

Детская с капелькой мёда

Школа Ремонта
Школа Ремонта
Школа Ремонта

Еще не знаете, что это такое? Тогда вы обречены каждый раз пугаться, когда ребенок что-то прольет на пол или разрисует его  фломастерами. ПВХ-плитке (именно ее называют гибким ламинатом) подобные нюансы эксплуатации совсем не страшны.

​Спортивный комплекс

Загородный дом., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Детская комнатa в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Загородный дом.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Если не хотите, чтобы все свое свободное время ваш ребенок играл видео-игры, безжалостно убивая ни в чем не повинных монстров, а вариант свободного выгула на улице не для вас, обеспечьте его достаточной физической активностью дома.

​Скалодром

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM Детская комнатa в стиле минимализм
PlatFORM

Квартира 120м2 в г. Казань

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Даже не думали, что можно сделать его дома!? Рассмотрите вариант с увеличенной нагрузкой, чтобы и самим немножко поиграть.

​Гирлянды

homify Детская комнатa в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Идеальный вариант декора для вечного праздника. Ведь так жалко, что елку с гирляндой приходится убирать каждый год в гараж или на балкон.

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