Современный дом с особенной архитектурой

Создание идеального домашнего очага – вопрос важный и приоритетный для многих семей. Стремление сделать свой дом самым красивым, оригинальным, и вместе с тем уютным понятно, ведь он должен быть местом, в котором наиболее комфортно чувствует себя каждый член семьи. Архитекторы, проектирующие жилые дома прекрасно понимают, насколько важно создать проект, максимально соответствующий запросам клиентов, которые поселятся в созданном с их помощью объекте недвижимости. При этом очень важно, чтобы дом был комфортным и уютным не только внутри, но и снаружи. Каждая деталь, окружающая человека, переступившего порог своего дома, должна радовать его глаз, способствовать хорошему настроению, и максимально облегчать вести домашнее хозяйство.
Мы подготовили для наших читателей один шикарный проект, который, безусловно, является образцом идеального современного жилья. Все, что воплощено в реальность в этом проекте, позволяет говорить о нем, как об талантливом воплощении чьей-то мечты. Мы предлагаем вам вместе с нами войти в этот восхитительный дом, пройтись по его саду, чтобы осмотреть его снаружи и оценить все, что было реализовано. Мы уверены, что этот восхитительный проект всем понравится и вдохновит вас! Устраивайтесь удобнее, и поехали!
Первое фото дает нам представление о том, как выглядит это жилище со стороны улицы. Первое, что бросается в глаза – необычная архитектура. Дом как будто состоит из двух отдельных частей. Создается впечатление, что окрашенный в белый цвет фасад с шатровой крышей как будто нависает над другой частью дома, пристроенной справа. Единственное, что визуально объединяет эти два здания – окна одинаковой конструкции. Их размеры и форма выглядят немного необычно, но это один из способов выделить фасад дома на фоне зданий, его окружающих. К тому же, такие оконные проемы являются очень эффектным и интересным дизайнерским приемом, оценивать который лучше всего изнутри дома.
Это здание совсем недавно сдано в эксплуатацию, поэтому на клумбах, разбитых на фасаде, еще мало растений.
В этой части двора мы видим, как выглядит дом с обратной стороны. Здесь оборудована просторная терраса, на которой достаточно места для всей семьи. Здесь можно наслаждаться окружающей природой, отдыхать, нежась на солнышке и принимать гостей. Удобная мебель позволяет с особым комфортом располагаться за обеденным столом, здесь можно поставить диваны или лежаки, чтобы можно было загорать и дышать свежим воздухом.
Сад засеян травой, здесь высажены деревья, у забора расположился декоративный кустарник и отведен небольшой участок земли для цветов. Во дворе довольно много свободного пространства, здесь можно устраивать пикники, вечеринки и просто отдыхать в спокойной обстановке.
Терраса просторная и места здесь действительно достаточно. В качестве настила использованы каменные плиты, уложенные плотно друг к другу. За пределами террасы, на дорожке, ведущей к дому, плиты отделены друг от друга мелким гравием. Интересно сделано накрытие над террасой, легкое и воздушное. Оно хоть и пропускает свет, но задерживает его жаркие лучи, создавая легкую тень над столом.
Сад, высаженный слева от дома, совсем еще молодой. Хозяева постарались подобрать наиболее неприхотливые, но красивые декоративные деревья и другие растения, которые будут украшать и освежать обстановку во дворе. Форма и расположение окон, выходящих на эту сторону дома разная, как на первом этаже, так и на втором. Интересно сделана стена на торце дома – картина с уходящим вдаль веревочным мостом, проложенным через реку визуально расширяет пространство и производит незабываемый эффект безграничности и свободы.
Дом, с которым мы имеем возможность сегодня познакомиться, построен для семьи, мечтавшей вести свой бизнес, не тратя драгоценное время на дорогу на работу и обратно. Поэтому было принято решение создать комфортную для работы зону рядом с домом. Выкрашенный в серый цвет фасад офиса действительно выглядит официально и по-деловому. Отдельный вход позволяет хозяину вести бизнес, практически не выходя из дома, и в то же время, оградить свою семью от дискомфорта, создаваемого клиентами. Они могут беспрепятственно входить в офис через отдельный вход, не беспокоя при этом никого из членов семьи.
Строгость внешнего вида не позволяет спутать эту часть дома с жилым помещением. Дорожка, ведущая к главному входу, табличка, цветы в горшке у дверей – все это призвано создать комфортные условия для посетителей и настроить их на нужное настроение.
Комфорт и изысканность – так можно охарактеризовать офис, оборудованный в доме. Оконные проемы, сделанные от пола до потолка максимально наполняют комнату естественным светом и теплом солнечных лучей. Здесь не так много мебели, но она органично вписывается в эту обстановку. Шикарное кресло, изысканный стеклянный столик с орхидеями в вазе, наполняют это помещение особым уютом и респектабельностью.
Сертификаты, дипломы и свидетельства вставлены в одинаковые рамки, и позволяют хозяевам дома гордиться своими достижениями, а посетителям без труда ознакомиться с содержанием этих документов. Комфортный рабочий столик оборудован всем необходимым, при этом эта часть офиса выглядит аккуратно и располагающе.
В доме есть укромный уголок, где можно уединиться и отдохнуть за прочтением интересной книги или газеты. Удобное кресло, интересно декорированный пуфик для ног, а также светильник на длиной ножке создают умиротворенную атмосферу в этом чудном месте у окна.
Дизайн столовой спокойный и стильный. Оригинально сделано освещение над обеденным столом. Немногочисленные предметы декора и аксессуары создают восхитительный фон всему интерьеру. Ничего лишнего и в то же время, всего достаточно.
Современная кухня соединена со столовой. Это современное решение обеспечивает максимальный комфорт во время приготовления пищи. Стол в столовой установлен на одной линии с кухонным островком, который используется для приготовления пищи.
Кухня впечатляет! Она выполнена в сером цвете, фасад кухонной мебели полностью закрыт. Встроенная кухонная техника позволяет с максимальным удобством заниматься приготовлением любимых блюд и радовать ими свою семью и гостей.
Такую роскошную кухню мечтает иметь в своем доме любая хозяйка. В каждой детали интерьера чувствуется рука профессионала. Здесь все предусмотрено, идеально спланировано и шикарно реализовано! Органично смотрятся в дизайне кухни картины и цветы.
Особенным делает интерьер световое наполнение. Комбинация дневного света, поступающего из окон с искусственным освещением помогает расставить правильные акценты, наделить кухню теплом и уютом.