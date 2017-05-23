30 волшебных детских комнат в пастельных тонах

Прошло то время, когда гендерное деление при рождении осуществлялось предельно просто: голубая ленточка – мальчикам, розовая – девочкам. Современный дизайн интерьера в детских комнатах использует всю палитру, но предпочитает все же ее приглушенные варианты. Мода на пастельные оттенки нигде не смотрится столь органично, как в детских комнатах.
Посмотрим, что интересного приготовили дизайнеры homify кроме удивительно нежной пастельной палитры.
Невероятно уютная детская комната! А пастельная гамма делает про-классический интерьер еще прекраснее.
Спальня с таким модным интерьером подойдет не только младшим детям,но и подросткам.
Отдав часть стены (или даже всю!) под гардеробный модуль от пола до потолка, вы будете избавлены от необходимости громоздить мебель для хранения во всех частях комнаты.
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Заказав художественную роспись или просто наклеив обои с интересным рисунком в пастельной гамме, вы создадите сказочное настроение в комнате.
Детская комната тоже нуждается в красивом декоре, подходящем по стилю к интерьеру.
Кроме красивых стен в этой детской радует удобно обустроенное место для игр на полу.
Трендовые элементы в детской комнате тоже нельзя принести в любой раскраске. И раз уж вы сделали ставку на нежнейшую пастель, следуйте концепции во всех мелочах.
Мало поставить открытый стеллаж со множеством полочек. Снабдите эту конструкцию подходящими боксами разнообразных размеров.
Нежнейшая вуаль вокруг кровати превратит даже самую обычную кровать в сказочную!
Бразильская вариация современного стиля всегда удивляет. Несмотря на то, что большинство интерьеров в стиле бразильяно рассчитаны на бюджет выше среднего,многие приемы можно скопировать, вложив всего на 10-15 % больше.
Растущий организм нуждается в адекватной физической нагрузке, потому спортивный уголок (или хотя бы шведская стенка с турником) не будет лишним в детской.
Многие фирмы, специализирующиеся на детской мебели, могут вам предложить несколько вариантов такой красивой мебели, что совмещает и замок, и горку, и кроватку, и диванчик, и манежик…
Уютный домик для ребенка можно получить и еще проще. Купите или смастерите сами подобный вигвам. Уверены, ваш малыш будет в восторге.
Подойдет для детской комнаты в пастельных тонах и классический стиль с изящной хрустальной люстрой, роскошной мебелью и изысканным текстилем.
Пастельная гамма подходит практически под любой стиль интерьера, в том числе и скандинавский с эко-нотками.
Выбрать правильную палитру для интерьера, конечно же, важно, но еще важнее — расставить правильно саму мебель, чтобы не пришлось нести подгузник через всю комнату.
Для меблировки комнаты необычной формы существуют те же самые правила расстановки элементов. Например, то, что нуждается в большем освещении, ставится по-ближе к окну.
Именитые дизайнеры тоже не обходят вниманием детские комнаты. Далее их креативные находки тиражируются мебельными студиями, а потом попадают в дома и вполне обычных людей.
Prime-Design
Спальня для младенца нуждается не только в кроватке-колыбельке, но и в удобном диванчике. Здесь пастельная гамма работает больше для расслабления мамы, а уж через нее — и малыша.
Triumf
Объемный декор эффектно украсит окрашенные стены.
Не бойтесь сделать в детской комнате слишком сложный дизайн интерьера. Ребенок акцентируется как раз на мелочах.
Эталонная классическая спальня. Браво!
Zootopiavol. 2
Если есть возможность выделить для игровой целую комнату, сделайте ее похожей на эту.
Невозможно представить ребенка, который не захочет потискать такого плюшевого красавца. Просто чистите и стирайте его по-чаще и он не будет аллергенным пыле-сборником.
Не только кошки любят залезать как можно выше! Если позволяет высота потолков (например, в комнате в мансарде), сделайте игровую зону повыше и оградите безопасной сеткой.
Традиционную палитру детской в морском стиле тоже можно смягчить выбрав более светлые оттенки синего.
Обратите внимание на необычную форму письменного стола. Хотите такой же?
Это удобное местечко понравится не только мягким игрушкам.
Уютная мансардная спальня вполне подойдет для вашего ребенка.Только не обшивайте ее рыжим деревом! Выберите белый с разнообразными пастельными.
Зеркальная отделка для фасадов габаритных шкафов увеличит не только пространство комнаты, но и общее количество красоты.
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