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30 волшебных детских комнат в пастельных тонах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Акварельные карандаши, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
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Прошло то время, когда гендерное деление при рождении осуществлялось предельно просто: голубая ленточка – мальчикам, розовая – девочкам. Современный дизайн интерьера в детских комнатах использует всю палитру, но предпочитает все же ее приглушенные варианты. Мода на пастельные оттенки нигде не смотрится столь органично, как в детских комнатах.

Посмотрим, что интересного приготовили дизайнеры homify кроме удивительно нежной пастельной палитры.

Отделка в классическом стиле + зеркала для мамы и малыша

DORMITÓRIO BEBÊ , Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Детская комнатa в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Невероятно уютная детская комната! А пастельная гамма делает про-классический интерьер еще прекраснее.

Светильник в стиле «артишок» + кровать с ящиками в детской комнате

Wrocław / Grabiszynek, apartament 92m2, razoo-architekci razoo-architekci Детские комната в эклектичном стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Спальня с таким модным интерьером подойдет не только младшим детям,но и подросткам.

Просторный гардеробный модуль с зеркальной отделкой

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Детская комнатa в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Отдав часть стены (или даже всю!) под гардеробный модуль от пола до потолка, вы будете избавлены от необходимости громоздить мебель для хранения во всех частях комнаты.

Волшебные рисунки на стенах детской комнаты

Детская "Room of wonders" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Детская Room of wonders vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Заказав художественную роспись или просто наклеив обои с интересным рисунком в пастельной гамме, вы создадите сказочное настроение в комнате.

Картины в ажурных рамках над кроватью

Квартира на ул. Мосфильмовская, Tina Gurevich Tina Gurevich Детская комнатa в классическом стиле
Tina Gurevich

Квартира на ул. Мосфильмовская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Детская комната тоже нуждается в красивом декоре, подходящем по стилю к интерьеру.

Эффектный декор на стенах детской

Дизайн таунхауса в классическом стиле, GM-interior GM-interior Детская комнатa в классическом стиле игровая комната
GM-interior

Дизайн таунхауса в классическом стиле

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Кроме красивых стен в этой детской радует удобно обустроенное место для игр на полу. 

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Вязаный пуф для детской

homify Детская комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Трендовые элементы в детской комнате тоже нельзя принести в любой раскраске. И раз уж вы сделали ставку на нежнейшую пастель, следуйте концепции во всех мелочах.

Удобная организация открытого хранения

квартира в ЖК Garden Park Эдальго AG design Детская комнатa в стиле минимализм Бирюзовый
AG design

квартира в ЖК Garden Park Эдальго

AG design
AG design
AG design

Мало поставить открытый стеллаж со множеством полочек. Снабдите эту конструкцию подходящими боксами  разнообразных размеров.

Роскошный балдахин для принцессы

Спальня для девочки мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Дерево Розовый
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Спальня для девочки

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

Нежнейшая вуаль вокруг кровати превратит даже самую обычную кровать в сказочную!

Бразильская роскошь в детской комнате на двоих

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Бразильская вариация современного стиля всегда удивляет. Несмотря на то, что большинство интерьеров в стиле бразильяно рассчитаны на бюджет выше среднего,многие приемы можно скопировать, вложив всего на 10-15 % больше.

Шведская стенка для детской комнаты

Детская для двух детей - уютный интерьер в британском стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Детская комната в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Детская для двух детей – уютный интерьер в британском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Растущий организм нуждается в адекватной физической нагрузке, потому спортивный уголок (или хотя бы шведская стенка с турником) не будет лишним в детской.

Волшебный домик с горкой в детской комнате

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Детская комната в стиле модерн
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Многие фирмы, специализирующиеся на детской мебели, могут вам предложить несколько вариантов такой красивой мебели, что совмещает и замок, и горку, и кроватку, и диванчик, и манежик…

Шалаш-вигвам для вашего малыша

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Детская комната в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Уютный домик для ребенка можно получить и еще проще. Купите или смастерите сами подобный вигвам. Уверены, ваш малыш будет в восторге.

Классическая роскошь в детской комнате

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Детская комнатa в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Подойдет для детской комнаты в пастельных тонах и классический стиль с изящной хрустальной люстрой, роскошной мебелью и изысканным текстилем.

Скандинавский минимализм в пастельных тонах

Квартира в ЖК Антарес., Tutto design Tutto design Детская комнатa в стиле минимализм
Tutto design

Квартира в ЖК Антарес.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Пастельная гамма подходит практически под любой стиль интерьера, в том числе и скандинавский с эко-нотками.

Эргономичная расстановка мебели в детской комнате для новорожденного

декор детской для новорожденного Tatiana Zaitseva Design Studio Детская комнатa в стиле минимализм Изделия из древесины Белый компактная мебель,кровати для детей,безопасность детей
Tatiana Zaitseva Design Studio

декор детской для новорожденного

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Выбрать правильную палитру для интерьера, конечно же, важно, но еще важнее — расставить правильно саму мебель, чтобы не пришлось нести подгузник через всю комнату.

Детская комната с необычной геометрией

Весенний ветер rudakova.ru Детская комнатa в скандинавском стиле ДСП Бирюзовый игровая,декоративные подушки,постер,полки из древесины,лаунж кресло,кресло-мешок
rudakova.ru

Весенний ветер

rudakova.ru
rudakova.ru
rudakova.ru

Для меблировки комнаты необычной формы существуют те же самые правила расстановки элементов. Например, то, что нуждается в большем освещении, ставится по-ближе к окну.

Трендовая мебель для детской комнаты

Детская комната для двух детей 10, 4 кв.м. , A R C H I T I Z M A R C H I T I Z M Детская комнатa в скандинавском стиле
A R C H I T I Z M

Детская комната для двух детей 10, 4 кв.м.

A R C H I T I Z M
A R C H I T I Z M
A R C H I T I Z M

Именитые дизайнеры тоже не обходят вниманием детские комнаты. Далее их креативные находки тиражируются мебельными студиями, а потом попадают в дома и вполне обычных людей.

Спальня для младенца в пастельных тонах

"Prime-Design", Дизайн-бюро № 11 Дизайн-бюро № 11 Детские комната в эклектичном стиле
Дизайн-бюро № 11

Prime-Design

Дизайн-бюро № 11
Дизайн-бюро № 11
Дизайн-бюро № 11

Спальня для младенца нуждается не только в кроватке-колыбельке, но и в удобном диванчике. Здесь пастельная гамма работает больше для расслабления мамы, а уж через нее — и малыша.

Волшебные бабочки на стенах и изысканная люстра

Apartment "Triumf", Natali Vasilinka Natali Vasilinka Детские комната в эклектичном стиле
Natali Vasilinka

Apartment Triumf

Natali Vasilinka
Natali Vasilinka
Natali Vasilinka

Объемный декор эффектно украсит окрашенные стены.

Невероятная нежность с классическими элементами

Дизайн интерьера детской комнаты в двухэтажном доме, 120 кв. м, Московская область Ad-home Детская комнатa в классическом стиле
Ad-home

Дизайн интерьера детской комнаты в двухэтажном доме, 120 кв. м, Московская область

Ad-home
Ad-home
Ad-home

Не бойтесь сделать в детской комнате слишком сложный дизайн интерьера. Ребенок акцентируется как раз на мелочах.

Царская спальня для любимой дочери

Детская комната Архитектурное Бюро 'Капитель' Детская комнатa в классическом стиле Булагина Елена,Интерьер,Дизайн,Архитектор,Детская,Москва,Девочка,Классика,Капитель,Бюро,Студия
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>

Детская комната

Архитектурное Бюро "Капитель"
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитектурное Бюро "Капитель"

Эталонная классическая спальня. Браво!

Игровая зона для ваших детей

Игровая комната "Zootopia" vol. 2 Студия дизайна Дарьи Одарюк Детские комната в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Игровая комната Zootopia vol. 2

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Если есть возможность выделить для игровой целую комнату, сделайте ее похожей на эту.

Плюшевая нежность для детской спальни

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Невозможно представить ребенка, который не захочет потискать такого плюшевого красавца. Просто чистите и стирайте его по-чаще и он не будет аллергенным пыле-сборником.

Эко-минимализм в три яруса

homify Детская комнатa в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Не только кошки любят залезать как можно выше! Если позволяет высота потолков (например, в комнате в мансарде), сделайте игровую зону повыше и оградите безопасной сеткой.

Пастельная гамма для детской в морском стиле

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Традиционную палитру детской в морском стиле тоже можно смягчить выбрав более светлые оттенки синего.

Функциональное удобство для рабочего места в детской комнате

Акварельные карандаши, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Акварельные карандаши

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Обратите внимание на необычную форму письменного стола. Хотите такой же?

Качественный текстиль в самых разнообразных вариациях

Квартира в ЖК Розмарин, MARION STUDIO MARION STUDIO Детские комната в эклектичном стиле
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Розмарин

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Это удобное местечко понравится не только мягким игрушкам.

Мансарда для принцессы

Dom w Holandii, Finchstudio Finchstudio Детская комнатa в скандинавском стиле
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

Уютная мансардная спальня вполне подойдет для вашего ребенка.Только не обшивайте ее рыжим деревом! Выберите белый с разнообразными пастельными.

Пастельная геометрия для детской комнаты

QUARTO INFANTIL, Locus Arquitetura Locus Arquitetura Детская комната в стиле модерн
Locus Arquitetura

Locus Arquitetura
Locus Arquitetura
Locus Arquitetura

Зеркальная отделка для фасадов габаритных шкафов увеличит не только пространство комнаты, но и общее количество красоты.

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