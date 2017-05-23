30 волшебных детских комнат в пастельных тонах

Прошло то время, когда гендерное деление при рождении осуществлялось предельно просто: голубая ленточка – мальчикам, розовая – девочкам. Современный дизайн интерьера в детских комнатах использует всю палитру, но предпочитает все же ее приглушенные варианты. Мода на пастельные оттенки нигде не смотрится столь органично, как в детских комнатах.

Посмотрим, что интересного приготовили дизайнеры homify кроме удивительно нежной пастельной палитры.