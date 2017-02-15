10 детских комнат, отражающих хобби вашего ребенка

Понимая, как быстротечно время, мы искренне стараемся продлить годы безмятежного детства для наших малышей. Но с другой стороны мы таскаем их по всевозможным кружкам и секциям, которые занимают много часов их жизни. И делаем это лишь потому, чтобы они как можно больше попробовали и быстрее нашли то, что действительно по душе.
При этом не стоит забывать, что времена, когда можно было проработать на одном месте всю жизнь, уже давно ушло. Мир меняется так стремительно, что сегодняшнее невинное хобби может стать высокодоходным бизнесом завтра, а послезавтра уже совершенно уйдет из топов.
Потому гораздо важнее, чтобы ребенок был мобильным, постоянно увлекающимся то тем, то другим. А вам лишь нужно попытаться создать условия для его развития, максимально поддерживая тогда, когда что-то заинтересует его настолько сильно, что иногда будет казаться, что вся его жизнь вращается вокруг этого.
Дайте проявиться его интересам внутри дома, создайте вместе интерьер, в котором будет место (и самое лучшее!) его сегодняшнему хобби, даже если понимаете, что уже через год все может измениться. Растите, познавайте мир и развивайтесь вместе с ним! Это самое ценное, что может дать вам ребенок, а вовсе не та пресловутая кружка воды, о которой говорили наши прабабушки.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ
Уже сотни лет маленьких мальчиков воспитывают как первооткрывателей, сопровождая их детство соответствующей атрибутикой в виде потрясающих парусников, звездных карт и телескопов. И даже если он никогда не станет моряком, само море он точно полюбит. Впрочем, как и все мы!
Одно из распространенных детских мечтаний – желание летать. Миниатюрные самолеты, парапланы, парашюты помогут декорировать комнату. Не забудьте оставить побольше воздуха в комнате, не утяжеляйте палитру используемых оттенков и почаще гуляйте с ребенком на улице. Небо над головой действительно вдохновляет!
А девочки в это время собирают красивые штучки со всего мира, украшая ими свой дом и пытаясь понять, так ли там на самом деле хорошо. Что тоже стимулирует изучение культуры разных стран и народов и поиск своего географического дома.
Качественно оборудовать комнату для занятия музыкой, особенно если там будут использоваться электроинструменты с практически ненормируемой громкостью, достаточно сложно. Не забудьте про звукопоглощающие панели и попробуйте разместить приватные комнаты как можно дальше.
Если места в детской достаточно, там можно разместить и более весомые элементы хобби. Повесить на стену супер-велосипед, скейт или доску для серфа. А чтобы было не слишком грустно на суше, оформить все так, будто ты уже на берегу, вглядываешься в горизонт в ожидании волны.
Они могут проявиться не только в мелком декоре и игрушках, но и занять всю стену в виде качественных фото-обоев. Которые совсем не сложно будет заменить при смене интереса.
Признаем, не все мы любим то время, когда наш ребенок сидит за компьютером. Стоит признать, что в современное время – это один из почти необходимых этапов развития. Но важно, чтобы в один прекрасный день наши дети осознали – реальный мир гораздо круче всех виртуальных иллюзий.
Окружите свою девочку самыми красивыми вещами, пусть она растет, осознавая себя самой любимой в мире принцессой. Не соглашайтесь на дешевую бутафорию. Люкс так люкс!
Если у вас растет очень спортивный ребенок, не стоит пытаться ограничивать его активность дома. Просто создайте максимально безопасные условия для него и окружающей мебели.
Нам очень понравилась идея с настенным декором и зеленым ковром в комнате для любителя футбола.
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