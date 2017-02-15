10 детских комнат, отражающих хобби вашего ребенка

Понимая, как быстротечно время, мы искренне стараемся продлить годы безмятежного детства для наших малышей. Но с другой стороны мы таскаем их по всевозможным кружкам и секциям, которые занимают много часов их жизни. И делаем это лишь потому, чтобы они как можно больше попробовали и быстрее нашли то, что действительно по душе.

При этом не стоит забывать, что времена, когда можно было проработать на одном месте всю жизнь, уже давно ушло. Мир меняется так стремительно, что сегодняшнее невинное хобби может стать высокодоходным бизнесом завтра, а послезавтра уже совершенно уйдет из топов.

Потому гораздо важнее, чтобы ребенок был мобильным, постоянно увлекающимся то тем, то другим. А вам лишь нужно попытаться создать условия для его развития, максимально поддерживая тогда, когда что-то заинтересует его настолько сильно, что иногда будет казаться, что вся его жизнь вращается вокруг этого.

Дайте проявиться его интересам внутри дома, создайте вместе интерьер, в котором будет место (и самое лучшее!) его сегодняшнему хобби, даже если понимаете, что уже через год все может измениться. Растите, познавайте мир и развивайтесь вместе с ним! Это самое ценное, что может дать вам ребенок, а вовсе не та пресловутая кружка воды, о которой говорили наши прабабушки.