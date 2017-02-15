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10 детских комнат, отражающих хобби вашего ребенка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Cor PR 2011 - Suíte da Menina, Rolim de Moura Arquitetura e Interiores Rolim de Moura Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн
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Понимая, как быстротечно время, мы искренне стараемся продлить годы безмятежного детства для наших малышей. Но с другой стороны мы таскаем их по всевозможным кружкам и секциям, которые занимают много часов их жизни. И делаем это лишь потому, чтобы они как можно больше попробовали и быстрее нашли то, что действительно по душе.

При этом не стоит забывать, что времена, когда можно было проработать на одном месте всю жизнь, уже давно ушло. Мир меняется так стремительно, что сегодняшнее невинное хобби может стать высокодоходным бизнесом завтра, а послезавтра уже совершенно уйдет из топов.

Потому гораздо важнее, чтобы ребенок был мобильным, постоянно увлекающимся то тем, то другим. А вам лишь нужно попытаться создать условия для его развития, максимально поддерживая тогда, когда что-то заинтересует его настолько сильно, что иногда будет казаться, что вся его жизнь вращается вокруг этого.

Дайте проявиться его интересам внутри дома, создайте вместе интерьер, в котором будет место (и самое лучшее!) его сегодняшнему хобби, даже если понимаете, что уже через год все может измениться. Растите, познавайте мир и развивайтесь вместе с ним! Это самое ценное, что может дать вам ребенок, а вовсе не та пресловутая кружка воды, о которой говорили наши прабабушки.

​Морская стихия

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Детская комнатa в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Уже сотни лет маленьких мальчиков воспитывают как первооткрывателей, сопровождая их детство соответствующей атрибутикой в виде потрясающих парусников, звездных карт и телескопов. И даже если он никогда не станет моряком, само море он точно полюбит. Впрочем, как и все мы!

​Мне бы в небо

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Одно из распространенных детских мечтаний – желание летать. Миниатюрные самолеты, парапланы, парашюты помогут декорировать комнату. Не забудьте оставить побольше воздуха в комнате, не утяжеляйте палитру используемых оттенков и почаще гуляйте с ребенком на улице. Небо над головой действительно вдохновляет!

​Этника в детской

Apartamento Ipanema, andre piva arquitetura andre piva arquitetura Детская комната в стиле модерн
andre piva arquitetura

andre piva arquitetura
andre piva arquitetura
andre piva arquitetura

А девочки в это время собирают красивые штучки со всего мира, украшая ими свой дом и пытаясь понять, так ли там на самом деле хорошо. Что тоже стимулирует изучение культуры разных стран и народов и поиск своего географического дома.

​Ни дня без музыки

Quarto Gêmeos, studio scatena arquitetura studio scatena arquitetura Детская комната в стиле модерн
studio scatena arquitetura

studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura
studio scatena arquitetura

Качественно оборудовать комнату для занятия музыкой, особенно если там будут использоваться электроинструменты с практически ненормируемой громкостью, достаточно сложно. Не забудьте про звукопоглощающие панели и попробуйте разместить приватные комнаты как можно дальше.

​Серферский рай

WARSZAWA / ANIN - 220M2, razoo-architekci razoo-architekci Детские комната в эклектичном стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Если места в детской достаточно, там можно разместить и более весомые элементы хобби. Повесить на стену супер-велосипед, скейт или доску для серфа. А чтобы было не слишком грустно на суше, оформить все так, будто ты уже на берегу, вглядываешься в горизонт в ожидании волны.

​Любимые герои фильмов или мультиков

KABLANG, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

Они могут проявиться не только в мелком декоре и игрушках, но и занять всю стену в виде качественных фото-обоев. Которые совсем не сложно будет заменить при смене интереса.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мечта игромана

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Признаем, не все мы любим то время, когда наш ребенок сидит за компьютером. Стоит признать, что в современное время – это один из почти необходимых этапов развития. Но важно, чтобы в один прекрасный день наши дети осознали – реальный мир гораздо круче всех виртуальных иллюзий.

​Тотальный люкс

Casa Cor PR 2011 - Suíte da Menina, Rolim de Moura Arquitetura e Interiores Rolim de Moura Arquitetura e Interiores Детская комната в стиле модерн
Rolim de Moura Arquitetura e Interiores

Rolim de Moura Arquitetura e Interiores
Rolim de Moura Arquitetura e Interiores
Rolim de Moura Arquitetura e Interiores

Окружите свою девочку самыми красивыми вещами, пусть она растет, осознавая себя самой любимой в мире принцессой. Не соглашайтесь на дешевую бутафорию. Люкс так люкс!

​Ода баскетболу

Basketbol Temalı Çocuk Odası, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Детская комната в стиле модерн Дерево Белый
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Если у вас растет очень спортивный ребенок, не стоит пытаться ограничивать его активность дома. Просто создайте максимально безопасные условия для него и окружающей мебели.

​Гол!!!

Apartamento Granja Julieta, Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Детская комната в стиле модерн
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras

Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras

Нам очень понравилась идея с настенным декором и зеленым ковром в комнате для любителя футбола.

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