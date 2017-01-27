Компактный, но очень стильный и просторный дом

Для комфортного проживания в окружении восхитительной природы необязательно строить огромный дом, который требует довольно много площади для своего размещения. Можно создать компактный современный дом, который по комфорту не будет уступать самым стильным и продуманным жилым строениям. Для реализации такого проекта потребуется не так много сил, времени и средств. Но при желании создать внутри дома шикарные хоромы можно всегда.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один оригинальный проект компактного блочного дома, который выглядит просто шикарно! Вы сможете увидеть его проект и то, что получилось в результате его реализации. Здесь использованы самые современные технологии, применены лучшие экологичные современные строительные материалы и конструктивные элементы. Дизайн этого жилища создавался опытными дизайнерами, которые постарались воплотить в жизнь не только свои идеи, но и все желания хозяев этого уникального проекта.

Расположить такой дом можно на самых различных площадках, много места он не занимает, но его жилая площадь довольно большая. Главное – выбрать место, которое будет наиболее приятным и приемлемым для его жильцов. Обстановка, которая будет окружать дом, играет немаловажную роль в создании положительной атмосферы для каждого члена семьи. Красивые виды, приятная для глаз местность, которую он украсит собой, это одна из составляющих, позволяющая ему органично вписаться в окружающую среду. Полная гармония внутри дома и с его внешней стороны создадут самую благоприятную атмосферу для приятного отдыха, восстановления сил и продуктивной работы вне дома.

Предлагаем вам ближе познакомиться с этим проектом и оценить его привлекательность и практичность.