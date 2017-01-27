Компактный, но очень стильный и просторный дом

Для комфортного проживания в окружении восхитительной природы необязательно строить огромный дом, который требует довольно много площади для своего размещения. Можно создать компактный современный дом, который по комфорту не будет уступать самым стильным и продуманным жилым строениям. Для реализации такого проекта потребуется не так много сил, времени и средств. Но при желании создать внутри дома шикарные хоромы можно всегда.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один оригинальный проект компактного блочного дома, который выглядит просто шикарно! Вы сможете увидеть его проект и то, что получилось в результате его реализации. Здесь использованы самые современные технологии, применены лучшие экологичные современные строительные материалы и конструктивные элементы. Дизайн этого жилища создавался опытными дизайнерами, которые постарались воплотить в жизнь не только свои идеи, но и все желания хозяев этого уникального проекта.
Расположить такой дом можно на самых различных площадках, много места он не занимает, но его жилая площадь довольно большая. Главное – выбрать место, которое будет наиболее приятным и приемлемым для его жильцов. Обстановка, которая будет окружать дом, играет немаловажную роль в создании положительной атмосферы для каждого члена семьи. Красивые виды, приятная для глаз местность, которую он украсит собой, это одна из составляющих, позволяющая ему органично вписаться в окружающую среду. Полная гармония внутри дома и с его внешней стороны создадут самую благоприятную атмосферу для приятного отдыха, восстановления сил и продуктивной работы вне дома.
Предлагаем вам ближе познакомиться с этим проектом и оценить его привлекательность и практичность.
Вот так выглядит уже реализованный проект с одной из сторон фасада. Создается впечатление, что он собран из отдельных независимых друг от друга блоков. С виду дом компактен, выглядит не очень большим, без особых архитектурных изысков. Для его наружной отделки неслучайно выбрано дерево. Этот материал является наиболее достойным для этих целей, так как позволяет сделать жилище не только теплым, но и максимально экологичным. Контуры дома как бы заключены в алюминиевый каркас. Этот металл в сочетании с деревом выглядит очень стильно и современно. Дом имеет просторную террасу, расположенную на открытой площадке второго этажа. Ее ограждение выполнено из такого же материала, что и элементы каркаса.
Это здание имеет прочный фундамент, на фасаде также есть небольшая площадка для отдыха на свежем воздухе. Дом со всех сторон окружает шикарная природа. Место для его сооружения выбрано очень удачно! Наслаждаться свежим воздухом в такой зеленой зоне и на свежем воздухе можно бесконечно.
Это фото дома сделано очень удачно. В вечернее время лучше всего можно рассмотреть не только его фасадную часть, но и заглянуть внутрь. Из такого ракурса видно хорошо освещенные просторные комнаты, гостиную, кухню, а также лестницу, ведущую на второй этаж. Благодаря большим оконным проемам дом максимально наполнен естественным светом и солнечным теплом. При этом можно с огромным удовольствием наслаждаться открывающимися из окон видами. Большая лужайка, окружающая дом позволяет очень комфортно здесь отдыхать не только в кругу семьи, но и с друзьями.
Стоит обратить внимание на роскошную ванную комнату, которая была спланирована и обустроена на втором этаже. Она находится напротив спальни, и выполнена из дерева и стекла. Принимать ванну здесь – сплошное наслаждение! Отсюда открывается вид на соседние здания, расположенные в поселке, на шикарную зелень сада и восхитительное голубое небо. Солнце наполняет комнату своим теплом и светом, делая ванную особенно приятной в солнечные дни, романтичной и немного грустной, когда на улице дождь или просто плохая погода.
Зеркало, установленное на одной из стен, делает комнату визуально еще более просторной и светлой. Встроенная ванна обшита светлым деревом, она имеет ровные и четкие контуры. Комната довольно комфортная и стильная.
Также привлекательно выглядит этот дом и в дневное время. На просторной террасе, обустроенной на нижнем уровне фасада дома очень светло и солнечно. Здесь можно проводить много времени, расположившись в красивых плетеных креслах, за столиком с чашечкой кофе или чая, наслаждаясь утренним свежим воздухом, дневным теплом или созерцанием заходящего солнца.
Блок второго этажа немного сдвинут на фасад и благодаря этому над террасой создается естественное затенение террасы. Широкие стеклянные раздвижные двери ведут на эту просторную площадку непосредственно из гостиной и кухни. Большие окна делают комнаты внутри дома светлыми и яркими. Внутренняя отделка выполнена в светлых тонах, поэтому дом изнутри выглядит очень приятным и оптимистичным.
В соответствии с планом, размеры дома составляют 15,50х13,00 м. Это довольно просторный дом, в котором достаточно места для всей семьи. Здесь есть кабинет, обустроена отдельная комната для ребенка, есть гостевая комната. На первом этаже также размещен рабочий кабинет, а просторная гостиная соединена со столовой и кухней. Между этими тремя комнатами отсутствуют перегородки, и все зоны условно разделены только мебелью.
В соответствии с этим планом, вход в дом находится с правой стороны. Пройдя через просторную прихожую можно зайти, минуя кухню, в светлую столовую и гостиную. Здесь же размещена широкая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Ванная комната расположена справа от входной двери. В ванную комнату первого этажа можно войти со стороны кухни.
На втором этаже только две комнаты – спальня для родителей и просторная ванная комната, фото которой представлено выше. В ванной установлены две раковины, ванна и душевая кабина. Вход в спальню расположен справа, здесь есть два небольшие окна по бокам от кровати и одно огромное окно занимает практически всю стену на переднем плане. Лежа в удобной, мягкой кровати можно наслаждаться прекрасными видами, которые из него открываются.
Из коридора второго этажа можно выйти на террасу, которая имеет довольно большие размеры – 37,01 м. Этого места достаточно, чтобы не только отдыхать здесь в кругу семьи, но и устраивать вечеринки.
Чудесный компактный дом, просторный и светлый. Мы уверены, что этот проект вдохновит вас на создание такого же чудесного жилища!
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