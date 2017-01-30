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9 ошибок при декорировании интерьера

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
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Создание декора – это захватывающий процесс. Иногда заказчики стремятся объединить все самое лучшее, тем самым интерьер снабжается многими лишними предметами. Поэтому зачастую случаются ошибки. Вы узнаете в этой статье, что нужно избегать при декорировании дома.

1. Слишком минималистский дизайн

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Гостиная в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Минималистский стиль может быть отличным вариантом для небольшого пространства. Но это не значит, что в интерьере не должно быть ничего. Он должен стать простым и функциональным. Поэтому оставьте только то, что нужно и полезно

2. Плохое освещение

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末川協建築設計事務所

末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所

Освещение является ключевым элементом в отделке. Некачественное освещение может испортить даже самый элегантный декор. Поэтому важно количество света и его вид, а также окружающие материалы.

3. Слишком много видов материала и цвета

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Кухня в рустикальном стиле Мрамор
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Для украшения нет точной формулы, но есть некоторые основные шаги, которым вы должны следовать. Сначала выберите стиль, цветовую палитру и материалы для помещения. Хорошо использовать нейтральные тона как базу, 2 дополнительных цвета. Выберите 2 основных материала.

4. Неправильное использование пространств

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Когда у нас есть несколько метров для декора, мы должны проявлять большую осторожность в расположении мебели. Она должна быть компактной, складной. Не препятствовать движению.

5. Беспорядок

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Ванная комната в стиле кантри
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Беспорядок является врагом номер 1 для интерьера. Некоторые детали могут загромоздить интерьер. Поэтому позаботьтесь о местах хранения. Для маленького пространства добавьте открытые полки.

6. Детали воруют элегантность

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Иногда у нас есть идеальный дизайн, но часто мелкие детали нарушают баланс. Например, здесь пластиковая штора не вписывается в интерьер, нарушает гармонию.

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7. Скукота

homify
homify

homify
homify
homify

Иногда декор может быть скучным, однообразным. Например, спроектируйте с архитекторами блок фасада в другом стиле, внутри помещения добавьте дополнительные элементы, такие как подушки, ковры или шторы, чтобы избежать монотонности.

8. Коридоры

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Коридоры также имеют значение. Украсьте их – повесьте картины, поставьте интересные шкафчики, то есть организуйте пространство и функционально, и эстетично.

9. Много деталей

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Гостиная в рустикальном стиле
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

Оригинальность интерьеру придают декоративные элементы, но их не должно быть чересчур много. Следите, чтобы они были сочетаемыми, не выбивались из общей картины. Для акцента можно использовать еще различные текстуры.

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