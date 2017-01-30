9 ошибок при декорировании интерьера

Создание декора – это захватывающий процесс. Иногда заказчики стремятся объединить все самое лучшее, тем самым интерьер снабжается многими лишними предметами. Поэтому зачастую случаются ошибки. Вы узнаете в этой статье, что нужно избегать при декорировании дома.
Минималистский стиль может быть отличным вариантом для небольшого пространства. Но это не значит, что в интерьере не должно быть ничего. Он должен стать простым и функциональным. Поэтому оставьте только то, что нужно и полезно
Освещение является ключевым элементом в отделке. Некачественное освещение может испортить даже самый элегантный декор. Поэтому важно количество света и его вид, а также окружающие материалы.
Для украшения нет точной формулы, но есть некоторые основные шаги, которым вы должны следовать. Сначала выберите стиль, цветовую палитру и материалы для помещения. Хорошо использовать нейтральные тона как базу, 2 дополнительных цвета. Выберите 2 основных материала.
Когда у нас есть несколько метров для декора, мы должны проявлять большую осторожность в расположении мебели. Она должна быть компактной, складной. Не препятствовать движению.
Беспорядок является врагом номер 1 для интерьера. Некоторые детали могут загромоздить интерьер. Поэтому позаботьтесь о местах хранения. Для маленького пространства добавьте открытые полки.
Иногда у нас есть идеальный дизайн, но часто мелкие детали нарушают баланс. Например, здесь пластиковая штора не вписывается в интерьер, нарушает гармонию.
Иногда декор может быть скучным, однообразным. Например, спроектируйте с архитекторами блок фасада в другом стиле, внутри помещения добавьте дополнительные элементы, такие как подушки, ковры или шторы, чтобы избежать монотонности.
Коридоры также имеют значение. Украсьте их – повесьте картины, поставьте интересные шкафчики, то есть организуйте пространство и функционально, и эстетично.
Оригинальность интерьеру придают декоративные элементы, но их не должно быть чересчур много. Следите, чтобы они были сочетаемыми, не выбивались из общей картины. Для акцента можно использовать еще различные текстуры.