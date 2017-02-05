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17 небольших садов, которым найдется место в вашем доме

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
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Когда мы молоды, то мечтаем иметь огромный сад, в котором так приятно проводить время с друзьями и просто наслаждаться природой. Но со временем приоритеты меняются и для зеленой зоны остается всем меньше места. Многие предпочитают использовать пространство для более практичных нужд, нежели для сада. И даже если хочется сохранить зеленый оазис, то возникает вопрос – где же его расположить? 

В этой книге идей мы собрали для вас 17 примеров замечательных садов, которые занимают совсем немного места. Заинтригованы? Тогда вперед!

1. Сад по всей комнате

Stone Courtyard House, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Эту идею вы сможете реализовать в любой комнате своего дома или даже в пространстве под лестницей. Для этого достаточно расставить горшки с массивными растениями по углам, а также добавить зеленые насаждения в отдельные участки пола. 

2. Сад-пустыня

Diseño de Jardín y Andador Padilla, Arqca Arqca Сад в стиле модерн
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Если вы не решаетесь обзавестись даже небольшим садом, потому что вечно забываете о поливе растений – возьмите на заметку этот вариант. Высаживайте кактусы и другие неприхотливые насаждения, которые выживают даже в пустыне. Грунт для них должен быть каменистым, чтобы хорошо удерживать влагу. 

3. Сад с пальмами

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад в стиле минимализм
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Пальмы являются отличным выбором для небольших садов. Они быстро растут, не требуют много места и радуют хозяев своими роскошными листьями.

4. Много садов в одном

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад в стиле минимализм
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

Даже в одном крошечном саду можно гармонично соединить различные растения. Традиционная трава при этом используется в качестве базового элемента, а камни, гравий и кора позволят сделать дизайн сада гармоничным и целостным. 

5. Тропический сад

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Сад в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Тропический сад поможет вам создать в доме праздничную и непринужденную атмосферу! Такая стилистика идеально подходит для современных домов с террасой или бассейном.  

6. Сад с камнями

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Главная проблема садов, которые находятся внутри дома, состоит в том, что они могут быть источниками дополнительной пыли и загрязнений. Но если почву украсить стильными камнями и разноцветной мульчой – то содержать насаждения в чистоте будет гораздо проще. 

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7. Все в одном

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Это отличная идея для маленького сада,  который является точной копией большого. На крошечном пространстве отлично помещается трава, камни, гравий, стена из тростника и даже источник воды!

8. Мобильный сад

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Сад в азиатском стиле
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

Если у вас есть немного места для вашего сада, почему бы не сделать его мобильным? Таким образом вы сможете перемещать растения, а также совмещать несколько видов на одной площади, используя контейнеры. Посмотрите на удачный пример такого компактного сада на фото. 

9. Сад в коридоре

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta Сад в тропическом стиле
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

Коридоры часто остаются без какого-либо декора, но зачем же пренебрегать этим пространством? Разместите там узкую полоску с зелеными насаждениями – и прекрасный сад готов! 

10. Сад во дворе

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если у вас есть задний двор, то небольшой сад поможет сделать его более приятным и увлекательным. Даже без особых затрат времени и места, вы можете иметь отличный результат! 

11. Вдоль дорожек

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Высадив растения вдоль дорожек, вы сделаете пространство визуально шире и гораздо красивее. Вы можете при этом играть с декором и ограждением, чтобы достигнуть отменного результата. Для вдохновения рекомендуем обратить внимание на похожие проекты у специалистов

12. Практичное садоводство

​London Kitchen Garden - Small Garden Design by LS+L homify Сад в рустикальном стиле Дерево Многоцветный kitchen garden,Potager,Town garden,Small garden
homify

​London Kitchen Garden – Small Garden Design by LS+L

homify
homify
homify

Имея даже миниатюрные грядки в саду, вы сможете не только обеспечить семью экологически чистыми продуктами, но и прилично сэкономить. Такой подход сегодня в моде, так что присоединяйтесь! 

13. Вертикальный сад

Varanda Higienópolis , HZ Paisagismo HZ Paisagismo Сад в тропическом стиле
HZ Paisagismo

HZ Paisagismo
HZ Paisagismo
HZ Paisagismo

Вертикальные сады являются прекрасным решением для небольших пространств, они сегодня очень популярны. С ними вы можете привнести частичку свежести и зелени в свой дом, даже если он не имеет ни одного свободного сантиметра. А главное, подобные сады не только красивы, но и просты в установке и обслуживании.

14. Сад при входе

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo Сад в стиле модерн
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

Зеленые насаждения при входе произведут хорошее впечатление на ваших гостей, как только они попадут во двор. Даже если места совсем мало – можно высадить всего несколько роскошных растений.

15. Микро-сады по углам

Jardinera en escuadra, Vivero Sofia Vivero Sofia Сад в стиле минимализм
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

Еще один способ наполнить зеленью ваш двор – сделать крошечные насаждения по периметру. Таким образом вы не используете полезную площадь для сада, но украшаете при этом участок.  

16. Подземный сад

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Кто сказал, что у вас нет места для сада? Поверьте, в вашем доме есть огромная область, которая может превратиться в зеленую зону. Речь идет о подземных садах. Такой подход поразит всех гостей, сделав интерьер удивительным и необычным.  

17. Сад со скульптурой

Feng Shui en una vivienda de Premià de Dalt, Feng Shui Cristina Jové Feng Shui Cristina Jové Сад в азиатском стиле
Feng Shui Cristina Jové

Feng Shui Cristina Jové
Feng Shui Cristina Jové
Feng Shui Cristina Jové

Для небольших пространств настоятельно рекомендуется создать акцентную точку, которая заставит людей забыть о размерах. Скульптура в маленьком саду идеально станет таким фокусом. Это может быть что-то самое простое, как показано на фото.

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