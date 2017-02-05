17 небольших садов, которым найдется место в вашем доме

Когда мы молоды, то мечтаем иметь огромный сад, в котором так приятно проводить время с друзьями и просто наслаждаться природой. Но со временем приоритеты меняются и для зеленой зоны остается всем меньше места. Многие предпочитают использовать пространство для более практичных нужд, нежели для сада. И даже если хочется сохранить зеленый оазис, то возникает вопрос – где же его расположить?
В этой книге идей мы собрали для вас 17 примеров замечательных садов, которые занимают совсем немного места. Заинтригованы? Тогда вперед!
Эту идею вы сможете реализовать в любой комнате своего дома или даже в пространстве под лестницей. Для этого достаточно расставить горшки с массивными растениями по углам, а также добавить зеленые насаждения в отдельные участки пола.
Если вы не решаетесь обзавестись даже небольшим садом, потому что вечно забываете о поливе растений – возьмите на заметку этот вариант. Высаживайте кактусы и другие неприхотливые насаждения, которые выживают даже в пустыне. Грунт для них должен быть каменистым, чтобы хорошо удерживать влагу.
Пальмы являются отличным выбором для небольших садов. Они быстро растут, не требуют много места и радуют хозяев своими роскошными листьями.
Даже в одном крошечном саду можно гармонично соединить различные растения. Традиционная трава при этом используется в качестве базового элемента, а камни, гравий и кора позволят сделать дизайн сада гармоничным и целостным.
Тропический сад поможет вам создать в доме праздничную и непринужденную атмосферу! Такая стилистика идеально подходит для современных домов с террасой или бассейном.
Главная проблема садов, которые находятся внутри дома, состоит в том, что они могут быть источниками дополнительной пыли и загрязнений. Но если почву украсить стильными камнями и разноцветной мульчой – то содержать насаждения в чистоте будет гораздо проще.
Это отличная идея для маленького сада, который является точной копией большого. На крошечном пространстве отлично помещается трава, камни, гравий, стена из тростника и даже источник воды!
Если у вас есть немного места для вашего сада, почему бы не сделать его мобильным? Таким образом вы сможете перемещать растения, а также совмещать несколько видов на одной площади, используя контейнеры. Посмотрите на удачный пример такого компактного сада на фото.
Коридоры часто остаются без какого-либо декора, но зачем же пренебрегать этим пространством? Разместите там узкую полоску с зелеными насаждениями – и прекрасный сад готов!
Если у вас есть задний двор, то небольшой сад поможет сделать его более приятным и увлекательным. Даже без особых затрат времени и места, вы можете иметь отличный результат!
Высадив растения вдоль дорожек, вы сделаете пространство визуально шире и гораздо красивее. Вы можете при этом играть с декором и ограждением, чтобы достигнуть отменного результата. Для вдохновения рекомендуем обратить внимание на похожие проекты у специалистов.
Имея даже миниатюрные грядки в саду, вы сможете не только обеспечить семью экологически чистыми продуктами, но и прилично сэкономить. Такой подход сегодня в моде, так что присоединяйтесь!
Вертикальные сады являются прекрасным решением для небольших пространств, они сегодня очень популярны. С ними вы можете привнести частичку свежести и зелени в свой дом, даже если он не имеет ни одного свободного сантиметра. А главное, подобные сады не только красивы, но и просты в установке и обслуживании.
Зеленые насаждения при входе произведут хорошее впечатление на ваших гостей, как только они попадут во двор. Даже если места совсем мало – можно высадить всего несколько роскошных растений.
Еще один способ наполнить зеленью ваш двор – сделать крошечные насаждения по периметру. Таким образом вы не используете полезную площадь для сада, но украшаете при этом участок.
Кто сказал, что у вас нет места для сада? Поверьте, в вашем доме есть огромная область, которая может превратиться в зеленую зону. Речь идет о подземных садах. Такой подход поразит всех гостей, сделав интерьер удивительным и необычным.
Для небольших пространств настоятельно рекомендуется создать акцентную точку, которая заставит людей забыть о размерах. Скульптура в маленьком саду идеально станет таким фокусом. Это может быть что-то самое простое, как показано на фото.