17 небольших садов, которым найдется место в вашем доме

Когда мы молоды, то мечтаем иметь огромный сад, в котором так приятно проводить время с друзьями и просто наслаждаться природой. Но со временем приоритеты меняются и для зеленой зоны остается всем меньше места. Многие предпочитают использовать пространство для более практичных нужд, нежели для сада. И даже если хочется сохранить зеленый оазис, то возникает вопрос – где же его расположить?

В этой книге идей мы собрали для вас 17 примеров замечательных садов, которые занимают совсем немного места. Заинтригованы? Тогда вперед!