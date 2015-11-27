13 красивых маленьких садов

В поисках своей собственной «золотой середины» не забывайте, что если какие-то проблемы или идеи вызывают у вас тоску или раздражение, но как вам кажется, они «обязательны» к воплощению или разрешению – просто подумайте еще раз. Наш сад призван в первую очередь быть нашим наслаждением, о чем данная фото-подборка и хочет вам напомнить.