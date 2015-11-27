13 красивых маленьких садов

Дизайн маленького сада – всегда вызов для хозяина, ведь нужно соблюсти гармонию между несколькими приоритетами! С одной стороны, мы хотим сохранить ощущение простора, с другой – найти место для отдыха, клумб и деревьев. Мы хотим сделать сад современным, но бюджетным. Красивым, но не требующим постоянного ухода.
Ответ кроется в том, что «золотая середина» в деле дизайна маленького сада у каждого своя. Кто-то готов пожертвовать выходным ради ухода за безумно красивыми, но прихотливыми цветами, а кто-то с легкостью потратит большие средства, чтобы потом быть более свободным.
В поисках своей собственной «золотой середины» не забывайте, что если какие-то проблемы или идеи вызывают у вас тоску или раздражение, но как вам кажется, они «обязательны» к воплощению или разрешению – просто подумайте еще раз. Наш сад призван в первую очередь быть нашим наслаждением, о чем данная фото-подборка и хочет вам напомнить.
Маленький сад – это в первую очередь вопрос планировки. Грамотное расположение всех зон на участке поможет вам в будущем даже в декоре, ведь практичная сторона вопроса всегда влияет на все остальные.
Планировку вашего сада лучше всего доверить профессионалу – он должен знать точные размеры вашего участка и сделать один-два наброска по расположению всех «модулей» сада. Но перед этим вы должны определиться с тем, что вам реально нужно.
Список из традиционных идей для обустройства сада остается прежним: терасса возле дома, патио, беседка, пруд или бассейн, игровая площадка для детей, газон, клумбы и грядки, количество деревьев и парковая зона для прогулок с дорожками. Конечно же, в маленьком саду не найдется места для всего, но выставив точные требования, вы получите самое необходимое для вашей семьи.
После того, как вы определились со списком «модулей» сада, вам стоит обратить внимание на существующие вещи – уклон участка и рельеф, деревья и кустарники, которые уже растут на вашем участке и которые вы не собираетесь срубать, а также ориентацию по сторонам света для правильного расположения будущих деревьев.
Несколько проблем, с которыми сталкиваются новички в дизайне маленького участка, касаются вполне понятных, но часто забываемых элементов. Например, очень важно спланировать дальнейший рост растений, например, у деревьев – наращивание кроны и, самое главное, тень от нее. Следует расположить все так, чтобы в будущем деревья не повергли ваш сад во мрак.
Кроме того, продумывая проект террасы, подумайте о многоуровневом варианте. Например, первый уровень при доме будет занимать столовая группа, а более нижний, углубляющийся в сад, будет местом для принятия солнечных ванн или частью детского комплекса с песочницей.
Также очень важно предусмотреть коммуникации таких элементов, как санузел, полив растений, бассейн и пруд, фонтанчик. Если вы будете иметь реальный план в начале работ, велика вероятность, что вам впоследствии не придется переделывать многие вещи.
Озаботиться системой стока воды для бассейна и во время сильных дождей, вырастить зеленую изгородь от соседей, а также дополнительную с ветреной стороны или со стороны водоема – от холодной влаги, тоже будет не лишним.
Дизайн маленького сада зависит от маленьких идей, некоторые из которых, мы надеемся, вы почерпнете в иллюстрациях к данной статье. Главные правила декора в данном случае – контрасты, строгая геометрия и яркие краски – помогут вам сделать образ сада целостным.
Совет от homify: если вы ищите идеальный стиль ландшафтного дизайна для маленького сада, обязательно подумайте об австралийском минимализме, который делает даже самые крохотные пространства роскошными!
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