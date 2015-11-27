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13 красивых маленьких садов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Дизайн маленького сада – всегда вызов для хозяина, ведь нужно соблюсти гармонию между несколькими приоритетами! С одной стороны, мы хотим сохранить ощущение простора, с другой – найти место для отдыха, клумб и деревьев. Мы хотим сделать сад современным, но бюджетным. Красивым, но не требующим постоянного ухода.

Поиск золотой середины

Rural House, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Rural House, Lancashire

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Ответ кроется в том, что «золотая середина» в деле дизайна маленького сада у каждого своя. Кто-то готов пожертвовать выходным ради ухода за безумно красивыми, но прихотливыми цветами, а кто-то с легкостью потратит большие средства, чтобы потом быть более свободным.

Эсклюзивный и душевный подход

Ort der Kommunikation, design.s Richard Stanzel e. K. design.s Richard Stanzel e. K. Сад Мебель
design.s Richard Stanzel e. K.

design.s Richard Stanzel e. K.
design.s Richard Stanzel e. K.
design.s Richard Stanzel e. K.

В поисках своей собственной «золотой середины» не забывайте, что если какие-то проблемы или идеи вызывают у вас тоску или раздражение, но как вам кажется, они «обязательны» к воплощению или разрешению – просто подумайте еще раз. Наш сад призван в первую очередь быть нашим наслаждением, о чем данная фото-подборка и хочет вам напомнить.

Планировка как основа дизайна

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Сад в классическом стиле
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Маленький сад – это в первую очередь вопрос планировки. Грамотное расположение всех зон на участке поможет вам в будущем даже в декоре, ведь практичная сторона вопроса всегда влияет на все остальные.

Дело за профессионалами

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Планировку вашего сада лучше всего доверить профессионалу – он должен знать точные размеры вашего участка и сделать один-два наброска по расположению всех «модулей» сада. Но перед этим вы должны определиться с тем, что вам реально нужно.

Расставляем приоритеты

PEDRA-LBES, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад в средиземноморском стиле
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Список из традиционных идей для обустройства сада остается прежним: терасса возле дома, патио, беседка, пруд или бассейн, игровая площадка для детей, газон, клумбы и грядки, количество деревьев и парковая зона для прогулок с дорожками. Конечно же, в маленьком саду не найдется места для всего, но выставив точные требования, вы получите самое необходимое для вашей семьи.

Модули и зонирование

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Стекло Синий roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

После того, как вы определились со списком «модулей» сада, вам стоит обратить внимание на существующие вещи – уклон участка и рельеф, деревья и кустарники, которые уже растут на вашем участке и которые вы не собираетесь срубать, а также ориентацию по сторонам света для правильного расположения будущих деревьев.

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Точный план проекта

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле модерн
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Несколько проблем, с которыми сталкиваются новички в дизайне маленького участка, касаются вполне понятных, но часто забываемых элементов. Например, очень важно спланировать дальнейший рост растений, например, у деревьев – наращивание кроны и, самое главное, тень от нее. Следует расположить все так, чтобы в будущем деревья не повергли ваш сад во мрак.

Многоуровневые терассы

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кроме того, продумывая проект террасы, подумайте о многоуровневом варианте. Например, первый уровень при доме будет занимать столовая группа, а более нижний, углубляющийся в сад, будет местом для принятия солнечных ванн или частью детского комплекса с песочницей.

Практическая часть

Meble ogrodowe i tarasowe z betonu architektonicznego, Modern Line Modern Line Сад в стиле модерн
Modern Line

Modern Line
Modern Line
Modern Line

Также очень важно предусмотреть коммуникации таких элементов, как санузел, полив растений, бассейн и пруд, фонтанчик. Если вы будете иметь реальный план в начале работ, велика вероятность, что вам впоследствии не придется переделывать многие вещи.

Водные заботы

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Бассейн в стиле модерн
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Озаботиться системой стока воды для бассейна и во время сильных дождей, вырастить зеленую изгородь от соседей, а также дополнительную с ветреной стороны или со стороны водоема – от холодной влаги, тоже будет не лишним.

Идеи и решения

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Балконы и веранды в эклектичном стиле
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

Дизайн маленького сада зависит от маленьких идей, некоторые из которых, мы надеемся, вы почерпнете в иллюстрациях к данной статье. Главные правила декора в данном случае – контрасты, строгая геометрия и яркие краски – помогут вам сделать образ сада целостным.

Минимализм в дизайне сада

homify Балкон и терраса в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Совет от homify: если вы ищите идеальный стиль ландшафтного дизайна для маленького сада, обязательно подумайте об австралийском минимализме, который делает даже самые крохотные пространства роскошными!

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