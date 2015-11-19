Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи дизайна современных лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

В этой статье мы приоткрывает завесу тайны над международными трендами в дизайне лестниц и рассказываем вам о самых модных идеях именитых дизайнеров. В нашей фото-подборке – проекты самых красивых, стильных и ультра-современных лестниц со всего света.

Просматривая собранные нами варианты, не забывайте и о том, что каждый из них действительно может быть когда-нибудь реализован в вашем собственном загородном доме. Если вы еще не начали собирать Книги идей на homify, где бы смогли любоваться всеми найденными вариантами декора для своего интерьера, вы можете начать с одной из этих невероятно стильных дизайнерских лестниц!

Интересно, что одной из трендовых идей в дизайне лестниц стала не только их форма или цвет, но и их расположение – в гостиной, иногда даже прямо за диваном. Традиционные лестничные холлы как будто уходят в прошлое, оставляя нас в обществе свободной планировки первого этажа.

Глянцевый модернизм

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Шикарная идея для дизайна лестницы в современном коттедже – устройство декоративной экспозиции и прекрасное сочетание белого цвета и оттенков древесины. В данном случае дизайнер использовал искусственные растения, гальку и два стильных подсвечника.

Очаровательная эклектика

Dom w Gorzowie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

В этом лестничном холле прекрасно все – будто висящая в воздухе деревянная лестница карамельного оттенка, стильные дизайнерские светильники и зеркальная отделка стены в дальнем конце комнаты, которая делает лестницу и светильники визуально дублированными и создает эффект особенно длинного деревянного подиума.

Стильный кантри-шик

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Интересный вариант с абсолютно нестандартным подходом к использованию древесины в дизайне лестниц мы можем найти в современном доме, декорированном на стыке модернизма и кантри. Вместе эти традиции в дизайне рождают действительно креативные решения.

Глянцевый минимализм

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz Гостиная в стиле модерн
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

Маленькая, аккуратная и безумно стильная лестница в этой комнате выглядит достойной обложки глянцевого журнала. Особенно трендовый оттенок древесины со сложным рисунком использован для отделки ступеней, которые держатся на лаконичном стальном каркасе.

Скандинавский минимализм

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Использование даже лестницы в практичном плане – кредо стиля скандинавский минимализм, который извлекает выгоду из самых простых вещей. Создание маленькой библиотеки под ступенями поможет сэкономить вам пару квадратных метров и сделает вашу лестницу визуально невидимой.

Историческое настроение

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Нестандартный подход к обустройству лестницы, как ранее это делали по всей средневековой Европе, на самом деле имеет вполне современный каркас, лишь декорированный натуральным камнем.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Ультра-модный коктейль

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Лестница с мраморными ступенями и прозрачными стеклянными экранами выглядит очень стильно в модном коттедже, оформленном в эклектичном стиле. Немаловажную роль здесь играет и яркий контраст белого и канареечно-желтого, использованный в декоре лестничного холла.

Современный гламур

LOFT - ALTORIA - GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

В этой очаровательной квартире, оформленной в глянце с использование таких прекрасных оттенков, как шоколадный и каменный серый, лестница стала частью модуля хранения в гостиной, тем самым создавая в этой комнате более уютную атмосферу. Вся мебель гостиной и столовой здесь отлично сочетается и с дизайном лестницы, стены возле которой оформлены декоративными квадратными панелями.

Люксовый коастал

Casa da Praia / Beach House, Luciano Teston Luciano Teston Гостиная в классическом стиле
Luciano Teston

Luciano Teston
Luciano Teston
Luciano Teston

Еще один шикарный вариант в дизайне лестниц – винтовая лестница со стеклянными экранами – идеально подходит для люксовой виллы в стиле модернизм, минимализм, ар-деко и даже коастал. Здесь особенное очарование изогнутого стекла отлично сочетается с пластичной динамикой самой белой конструкции, которая благодаря дизайнеру выглядит почти невесомой, плавно сходящей со второго уровня.

Специально для вас на homify:

Райская вилла с водопадом;

Тропические проекты в архитектуре и дизайне.

Натяжные потолки - за и против
А вы любите минималистичные или традиционные лестницы?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо