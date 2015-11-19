Идеи дизайна современных лестниц

В этой статье мы приоткрывает завесу тайны над международными трендами в дизайне лестниц и рассказываем вам о самых модных идеях именитых дизайнеров. В нашей фото-подборке – проекты самых красивых, стильных и ультра-современных лестниц со всего света.

Просматривая собранные нами варианты, не забывайте и о том, что каждый из них действительно может быть когда-нибудь реализован в вашем собственном загородном доме. Если вы еще не начали собирать Книги идей на homify, где бы смогли любоваться всеми найденными вариантами декора для своего интерьера, вы можете начать с одной из этих невероятно стильных дизайнерских лестниц!

Интересно, что одной из трендовых идей в дизайне лестниц стала не только их форма или цвет, но и их расположение – в гостиной, иногда даже прямо за диваном. Традиционные лестничные холлы как будто уходят в прошлое, оставляя нас в обществе свободной планировки первого этажа.