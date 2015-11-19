Идеи дизайна современных лестниц

В этой статье мы приоткрывает завесу тайны над международными трендами в дизайне лестниц и рассказываем вам о самых модных идеях именитых дизайнеров. В нашей фото-подборке – проекты самых красивых, стильных и ультра-современных лестниц со всего света.
Просматривая собранные нами варианты, не забывайте и о том, что каждый из них действительно может быть когда-нибудь реализован в вашем собственном загородном доме. Если вы еще не начали собирать Книги идей на homify, где бы смогли любоваться всеми найденными вариантами декора для своего интерьера, вы можете начать с одной из этих невероятно стильных дизайнерских лестниц!
Интересно, что одной из трендовых идей в дизайне лестниц стала не только их форма или цвет, но и их расположение – в гостиной, иногда даже прямо за диваном. Традиционные лестничные холлы как будто уходят в прошлое, оставляя нас в обществе свободной планировки первого этажа.
Шикарная идея для дизайна лестницы в современном коттедже – устройство декоративной экспозиции и прекрасное сочетание белого цвета и оттенков древесины. В данном случае дизайнер использовал искусственные растения, гальку и два стильных подсвечника.
В этом лестничном холле прекрасно все – будто висящая в воздухе деревянная лестница карамельного оттенка, стильные дизайнерские светильники и зеркальная отделка стены в дальнем конце комнаты, которая делает лестницу и светильники визуально дублированными и создает эффект особенно длинного деревянного подиума.
Интересный вариант с абсолютно нестандартным подходом к использованию древесины в дизайне лестниц мы можем найти в современном доме, декорированном на стыке модернизма и кантри. Вместе эти традиции в дизайне рождают действительно креативные решения.
Маленькая, аккуратная и безумно стильная лестница в этой комнате выглядит достойной обложки глянцевого журнала. Особенно трендовый оттенок древесины со сложным рисунком использован для отделки ступеней, которые держатся на лаконичном стальном каркасе.
Использование даже лестницы в практичном плане – кредо стиля скандинавский минимализм, который извлекает выгоду из самых простых вещей. Создание маленькой библиотеки под ступенями поможет сэкономить вам пару квадратных метров и сделает вашу лестницу визуально невидимой.
Нестандартный подход к обустройству лестницы, как ранее это делали по всей средневековой Европе, на самом деле имеет вполне современный каркас, лишь декорированный натуральным камнем.
Лестница с мраморными ступенями и прозрачными стеклянными экранами выглядит очень стильно в модном коттедже, оформленном в эклектичном стиле. Немаловажную роль здесь играет и яркий контраст белого и канареечно-желтого, использованный в декоре лестничного холла.
В этой очаровательной квартире, оформленной в глянце с использование таких прекрасных оттенков, как шоколадный и каменный серый, лестница стала частью модуля хранения в гостиной, тем самым создавая в этой комнате более уютную атмосферу. Вся мебель гостиной и столовой здесь отлично сочетается и с дизайном лестницы, стены возле которой оформлены декоративными квадратными панелями.
Еще один шикарный вариант в дизайне лестниц – винтовая лестница со стеклянными экранами – идеально подходит для люксовой виллы в стиле модернизм, минимализм, ар-деко и даже коастал. Здесь особенное очарование изогнутого стекла отлично сочетается с пластичной динамикой самой белой конструкции, которая благодаря дизайнеру выглядит почти невесомой, плавно сходящей со второго уровня.
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