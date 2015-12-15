16 лучших кухонь в стиле кантри

В дизайне кухне в стиле кантри очень важен выбор бытовой техники, достаточно традиционной на вид или специально созданной в стиле кантри для подобных проектов. А слишком современные вы всегда можете встроить в сам гарнитур или же в одном из уголков кухни выделить специальное место с техникой, чтобы она не так бросалась в глаза.