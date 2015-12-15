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16 лучших кухонь в стиле кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
cuisines, ateliers poivre d'ane ateliers poivre d'ane КухняРаковины и краны
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Сегодня дизайнеры homify поделятся с вами своей драгоценной коллекцией кухонь, оформленных в стиле кантри. Милые и яркие, светлые и контрастные – выбирайте вариант дизайна на свой вкус и создавайте собственные Книги Идей на тему вашего идеального дома!

Кантри-шик

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Кухня в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Вместе мы точно сможем найти для вас самые лучшие решения по отделке, ремонту, обустройству, дизайну и декору вашей кухни и воплотим их в реальность! Присоединяйтесь к нашему сообществу мечтателей на homify! :)

Традиционный кантри

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Кухня в рустикальном стиле
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

Кухня в стиле кантри – это не просто очарование деревенского или загородного образа жизни в тихом месте. Красота древесины, светлых тонов, солнечного света и особой атмосферы уютного семейного дома подкупает нас, заставляя мечтать именно о такой кухне.

Кантри с нотками рустик

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Множество вариантов декора кухни в стиле кантри помогут вам найти различные элементы в дизайне, которые в целом приведут вас к поэлементному созданию кухни вашей мечты.

Средиземноморский кантри

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Гостиная в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

При добавлении фотографии в Книгу Идей вы можете добавить к ней комментарий, чтобы не забыть, что именно вам понравилось, ведь эти фотографии красивы во всем!

Кухня как целый мир

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Кухня в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Каждая из кухонь в стиле кантри создается вокруг целого мира одной семьи. Все модули кухни просчитываются профессиональным дизайнером вместе с хозяйкой, узнавая ее реальные потребности, количество членов семьи и их собственные нужды.

Романтичный кантри

KUCHNIA MAMY, anna jaje anna jaje Кухня в рустикальном стиле
anna jaje

anna jaje
anna jaje
anna jaje

Кухня в стиле кантри, как никакая другая, подойдет для дизайна интерьера в загородном доме. Она может отлично смотреться как в срубе или каркасном доме, так и в блочном или кирпичном.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Кантри по правилам

cuisines, ateliers poivre d'ane ateliers poivre d'ane КухняРаковины и краны
ateliers poivre d&#39;ane

ateliers poivre d'ane
ateliers poivre d&#39;ane
ateliers poivre d'ane

Главное – соблюсти несколько правил, которые помогут вам сделать ее максимально соответсвующей традиционному формату.

Дерево как основа

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Кухня в стиле кантри
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Изначально все кухни в стиле кантри создавались на основе массива дерева, поэтому если даже у вас нет возможности купить такой гарнитур, позаботьтесь о том, чтобы другие элементы в интерьеры были сделаны из натуральной древесины.

Цветовая гамма

London Hip To Gable Loft Conversion and Extension, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Кухня в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

London Hip To Gable Loft Conversion and Extension

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Также очень важна цветовая гамма кухни, включающая в себя, как правило, деревенские природные оттенки – древесные, злаковые, все оттенки зеленой листвы, васильковый, лавандовый, ванильный. Особенно популярно использование цветов и изображение таких растений, как подсолнух и пшеница.

Просторная и светлая

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani КухняСтолешницы
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Кухня в стиле кантри должна быть просторной, иметь достаточное количество рабочих поверхностей, о чем должен заранее позаботиться ваш кухонный планировщик или дизайнер. Здесь важно соблюсти баланс в планировке, чтобы каждому уголку хватало солнечного света и позитивного настроения.

Этническая предрасположенность

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Кантри может быть также дополнен итальянскими, американскими, английскими, французскими или даже арабскими элементами, оставаясь верным своей основе. Например, на этой фотографии вы видите проект кухни в стиле итальянского кантри.

Текстиль в интерьере кухни

STILE TOSCANO, Studio fotografico di David Butali Studio fotografico di David Butali Кухня в классическом стиле
Studio fotografico di David Butali

Studio fotografico di David Butali
Studio fotografico di David Butali
Studio fotografico di David Butali

Важной частью декора в стиле кантри является текстиль. Однотонный, в традиционную клетку и полоску или с изображениями сценок деревенской жизни он отлично дополнит любую кухню.

Ретро-кантри

Apartament - Warszawa, t t Кухня в классическом стиле
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Чаще всего на окнах таких кухонь мы найдем легкие шторы, вдоль гарнитура – маленькие коврики, а также несколько типов полотенец – застольных, для рук, возле печи и для вытирания посуды после мытья.

Кантри и современность

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

В дизайне кухне в стиле кантри очень важен выбор бытовой техники, достаточно традиционной на вид или специально созданной в стиле кантри для подобных проектов. А слишком современные вы всегда можете встроить в сам гарнитур или же в одном из уголков кухни выделить специальное место с техникой, чтобы она не так бросалась в глаза.

Натуральные материалы

Painted and Oak Rencraft Кухня в стиле кантри Дерево Белый
Rencraft

Painted and Oak

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Оригинальная кухня в стиле кантри использует лишь натуральные материалы – древесину, керамическую плитку, глиняную и керамическую посуду, а самые долговечные вещи были из металлов.

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