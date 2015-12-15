16 лучших кухонь в стиле кантри

Сегодня дизайнеры homify поделятся с вами своей драгоценной коллекцией кухонь, оформленных в стиле кантри. Милые и яркие, светлые и контрастные – выбирайте вариант дизайна на свой вкус и создавайте собственные Книги Идей на тему вашего идеального дома!
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Кухня в стиле кантри – это не просто очарование деревенского или загородного образа жизни в тихом месте. Красота древесины, светлых тонов, солнечного света и особой атмосферы уютного семейного дома подкупает нас, заставляя мечтать именно о такой кухне.
Множество вариантов декора кухни в стиле кантри помогут вам найти различные элементы в дизайне, которые в целом приведут вас к поэлементному созданию кухни вашей мечты.
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Каждая из кухонь в стиле кантри создается вокруг целого мира одной семьи. Все модули кухни просчитываются профессиональным дизайнером вместе с хозяйкой, узнавая ее реальные потребности, количество членов семьи и их собственные нужды.
Кухня в стиле кантри, как никакая другая, подойдет для дизайна интерьера в загородном доме. Она может отлично смотреться как в срубе или каркасном доме, так и в блочном или кирпичном.
Главное – соблюсти несколько правил, которые помогут вам сделать ее максимально соответсвующей традиционному формату.
Изначально все кухни в стиле кантри создавались на основе массива дерева, поэтому если даже у вас нет возможности купить такой гарнитур, позаботьтесь о том, чтобы другие элементы в интерьеры были сделаны из натуральной древесины.
Также очень важна цветовая гамма кухни, включающая в себя, как правило, деревенские природные оттенки – древесные, злаковые, все оттенки зеленой листвы, васильковый, лавандовый, ванильный. Особенно популярно использование цветов и изображение таких растений, как подсолнух и пшеница.
Кухня в стиле кантри должна быть просторной, иметь достаточное количество рабочих поверхностей, о чем должен заранее позаботиться ваш кухонный планировщик или дизайнер. Здесь важно соблюсти баланс в планировке, чтобы каждому уголку хватало солнечного света и позитивного настроения.
Кантри может быть также дополнен итальянскими, американскими, английскими, французскими или даже арабскими элементами, оставаясь верным своей основе. Например, на этой фотографии вы видите проект кухни в стиле итальянского кантри.
Важной частью декора в стиле кантри является текстиль. Однотонный, в традиционную клетку и полоску или с изображениями сценок деревенской жизни он отлично дополнит любую кухню.
Чаще всего на окнах таких кухонь мы найдем легкие шторы, вдоль гарнитура – маленькие коврики, а также несколько типов полотенец – застольных, для рук, возле печи и для вытирания посуды после мытья.
В дизайне кухне в стиле кантри очень важен выбор бытовой техники, достаточно традиционной на вид или специально созданной в стиле кантри для подобных проектов. А слишком современные вы всегда можете встроить в сам гарнитур или же в одном из уголков кухни выделить специальное место с техникой, чтобы она не так бросалась в глаза.
Оригинальная кухня в стиле кантри использует лишь натуральные материалы – древесину, керамическую плитку, глиняную и керамическую посуду, а самые долговечные вещи были из металлов.
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