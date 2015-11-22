Дом-лайнер

Интересный проект в стиле облегченного модернизма от архитектурного бюро PEDROHENRIQUE Arquiteto подарит вам несколько свежих идей в дизайне частной архитектуры.
В стиле модернизм очень важно первое впечатление – чаще всего, оно и будет вашим основным на протяжении всего осмотра проекта. Этот дом с первого мгновения кажется светлым, просторным и современным, полным едва уловимых игр с геометрией пространства и создания на основе простых форм чего-то необыкновенного. Например, дома вашей мечты.
Кто сказал, что лаконичный модернизм не может выглядеть мощно и вызывающе? Этот проект – наглядное доказательство того, что данный стиль может вести себя очень оригинально в различных ситуациях. Дом, похожий на лайнер, выглядит очень динамично и основательно, как любой крупный корабль. В нем можно увидеть и непрекращающееся движение, и все условия для полноценного отдыха.
Нестандартным выступом, который является и навесом для террасы, и основой для балкона на втором этаже, архитектор решал вполне практичные задачи. Соседи справа имеют непосредственный вид на эту зону, и чтобы не огораживать свой участок сплошным забором, было принято решение о декоративных зеленых посадках по всему периметру. Теперь новая конструкция загораживает террасу от взглядов и солнечного света, при это позволяя организовать панорамное остекление в гостиной с очень высокими окнами. Бонусом в данной идее стала возможность организации большого балкона – практически терассы – на втором этаже здания.
Через пустырь от данного участка находится еще и большая дорога, от которой хозяева тоже хотели как можно более отгородиться. На помощь пришел разноуровневый забор и продуманная схема остекления, которая позволяет контролировать вид из окна и общий облик здания.
Совет от homify: владельцам больших окон, выходящих на оживленные участки трассы или жилые здания, мы предлагаем воспользоваться рулонными (римскими) шторами, которые позволяют закрывать в таких окнах верхнюю половину, оставляя нижнюю солнечной, светлой, но при этом комфортно ощущающейся.
Очень минималистичная и солнечная кухня имеет нестандартную планировку – гарнитур в форме буквы П организовывает пространство таким образом, что в середине комнаты появляется очень большая барная стойка для семейных завтраков или даже нестандартных встреч с друзьями.
Лаконичная лестница с металлическим каркасом и натуральным деревом на перилах и ступенях ощущается очень легкой в аналогичном по отделке холле. Дизайн интерьера, выдержанный в строгой цветовой гамме из двух оттенков, всегда выглядит эффектно, и в данном случае он призван обратить наше внимание на потрясающие природные рисунки и оттенки древесины.
С тем же уклоном в монохромные интерьеры оформлены и другие комнаты дома. В ванной выбор пал на белый и серый оттенки, которые позволяют наслаждаться отделкой натуральным камнем и эффектным минималистичным видом интерьера.
Кроме гостиной с панорамным остеклением, окна которой мы видели на первой фотографии, еще нескольким комнатам на первом этаже удалось создать максимально комфортные условия. Теперь они – под защитой забора, с собственными патио и частью сада, а также огромным количеством солнечного света в интерьере.
Расширяем кругозор вместе с homify:
— Элегантная мексиканская вилла;