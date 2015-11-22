Дом-лайнер

Кто сказал, что лаконичный модернизм не может выглядеть мощно и вызывающе? Этот проект – наглядное доказательство того, что данный стиль может вести себя очень оригинально в различных ситуациях. Дом, похожий на лайнер, выглядит очень динамично и основательно, как любой крупный корабль. В нем можно увидеть и непрекращающееся движение, и все условия для полноценного отдыха.

Нестандартным выступом, который является и навесом для террасы, и основой для балкона на втором этаже, архитектор решал вполне практичные задачи. Соседи справа имеют непосредственный вид на эту зону, и чтобы не огораживать свой участок сплошным забором, было принято решение о декоративных зеленых посадках по всему периметру. Теперь новая конструкция загораживает террасу от взглядов и солнечного света, при это позволяя организовать панорамное остекление в гостиной с очень высокими окнами. Бонусом в данной идее стала возможность организации большого балкона – практически терассы – на втором этаже здания.