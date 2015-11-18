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Шикарный деревянный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
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Как сделать небольшой деревянный дом шикарным, очень красивым и удобным для жизни одной семьи? Архитектурное бюро JROTH ответило на этот наш вопрос своим уже реализованным проектом, полным укромных уголков, привлекательных решений и красоты натурального дерева.

В этом доме все выглядит так, будто предназначено исключительно для благополучной и счастливой жизни. Здесь нет места темным краскам, а вся планировка рассчитана на наличие детей в доме.  Кроме того, на участке возле леса вы найдете изумительной красоты клумбы, недавно посаженные фруктовые деревья и гараж, оформленный в стиле основного дома

Эко-романтика

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Дома на одну семью Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Эко-настроение в этом проекте буквально выведено на новый уровень – это не элементы, которыми разбавляется городская квартира, а целый образ жизни, проживаемой в восхищении красотами природы, своим новым и красивым домом и прекрасными деньками в окружении леса и щебета птиц.

Модная гостиная

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Шикарный современный прием в дизайне гостиной – оборудование части комнаты в огромном эркере с 4-мя просторными окнами – просто поражает! Только представьте, как прекрасна эта комната, когда в воскресное зимнее утро за окном идет снег или в первый день лета вы спускаетесь из спальни наверху и видите яркое, уже по-настоящему жаркое солнце, согревающее ваш дом.

Кухня и столовая

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Столовая комната в стиле кантри Дерево Коричневый
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Оформленные в стиле рустик эти два помещения выглядят очень традиционно, но при этом могут удивить вас современной бытовой техникой, барной стойкой с красивой подсветкой и достаточно умным и функциональным размещением мебели. На кухне, например, мы не найдем даже маленькой столовой группы – она полностью вынесена за зону кулинарии, что очень удобно для хозяйки. Барная стойка здесь используется не только взрослыми, но и детьми. Для них – свежевыжатые соки и молочные коктейли.

Особенно привлекательно в столовой выглядит потолок – конусообразный, он уходит далеко вверх, повышая общую высоту стен в помещении. Современное остекление без расстекловки тоже вносит свой вклад в то, чтобы сделать стиль рустик более модным и придать ему большего комфорта.

Спальня

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Спальня в стиле кантри Дерево Коричневый
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Еще одна комната с нестандартной крышей – одна из спален. Она выглядит, как келья в старинном замке. Небольшая площадь помещения делает ее очень уютной, а отделка стен, пола и потолка деревом, а также использование мебели из массива древесины выглядит очень атмосферно.

Ванная комната

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Ванная комната в стиле кантри Плитка Бежевый
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Ванная комната в деревянном доме – всегда вопрос отделочных материалов. В этом проекте дизайнер решил остановиться на керамической мозаике, узор которой действительно оригинален и не повторяется. Отдельное окно в маленькой ванной – тоже большое преимущество, как и мебель из натурального дерева, которая добавляет интерьеру особого шарма в стиле рустик.

Парадный подъезд

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Дома на одну семью Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Подъездная дорога слева ведет к небольшому гаражу, тоже построенному из дерева, а дорожка с сочетанием газонном травы и натурального камня – к парадному входу в дом. Крыльцо здесь достаточно просторное, рассчитанное на широкую распашную дверь. Над ним – балкончик для спальни на втором этаже, которая, как и гостиная, может похвастаться наличием камина.

Дизайн экстерьера в этом проекте не так прост, как кажется изначально. Каждый оттенок точно просчитан дизайнерами и проверен также на обесцвечивание из-за солнца и погодных условий. Цвет крыши выбран темно-серым, отражающим небо так, что он становится слегка голубоватым, а дымоход оформлен тем же натуральным камнем, что и цоколь дома и гаража. Общий романтичный образ довершают изящные клумбы, красивый газон, милый балкончик и светлый оттенок здания, который снаружи практически не выдает свой слегка рыжеватый отлив.

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