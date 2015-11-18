Шикарный деревянный коттедж

Как сделать небольшой деревянный дом шикарным, очень красивым и удобным для жизни одной семьи? Архитектурное бюро JROTH ответило на этот наш вопрос своим уже реализованным проектом, полным укромных уголков, привлекательных решений и красоты натурального дерева.

В этом доме все выглядит так, будто предназначено исключительно для благополучной и счастливой жизни. Здесь нет места темным краскам, а вся планировка рассчитана на наличие детей в доме. Кроме того, на участке возле леса вы найдете изумительной красоты клумбы, недавно посаженные фруктовые деревья и гараж, оформленный в стиле основного дома