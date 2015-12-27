Сколько стоит строительство небольшого дома

Насколько реальна ваша мечта о собственном доме? Давайте проверим это вместе с нашим калькулятором стоимости постройки небольшого загородного дома площадью в 100 квадратных метров. Также мы поговорим о самых популярных способах экономии на строительстве, которые вы можете использовать для сохранения собственного бюджета и его перераспределения.
Если говорить просто, старясь не вдаваться в статистку, которая в итоге все равно окажется абсолютно непрактичной в ваших личных условиях, то вам понадобится сумма, равная (самый минимум) 2,5 миллионам рублей для строительства маленького дома и его легкой отделки. К этой сумме следует прибавить стоимость участка, которая будет очень сильно зависеть от местоположения, а его цена может варьироваться от 300 до 2 миллионов рублей и даже более.
Более детальные просчеты, основанные, как правило, на самых дешевых и редко выполнимых вариантах (особенно для регионов, которые не имеют доступа к действительно самой бюджетным материалам), могут только ввести вас в заблуждение, предоставив вам цифры, которые могут вас подвести в конечном результате.
Итак, со стартовой суммой в 3 миллиона вы можете купить себе участок, залить фундамент (250 тыс. рублей), построить стены (1,4 тыс. рублей), провести коммуникации и отопление (400 тыс. рублей), поставить крышу (300 тыс. рублей), купить окна, двери, совершить легкую отделку дешевыми материалами (300 тыс. рублей). Так перед вами предстанет маленький дом площадью в 100 квадратных метров (2 или 3 спальни), без мебели и с минимальным ремонтом.
Для более реалистичной картины мы предлагаем вам прибавить к сумме в 3 миллиона еще 2 миллиона, если вы не хотите жить в самом бюджетном доме на улице, и еще 2 миллиона, если хотите получить дизайнерский ремонт с красивыми интерьерами и комфортной мебелью. Участок возле леса, но при этом вблизи города может расширить ваш бюджет еще на 1 миллион рублей.
Дорогие читатели! Мы очень просим вас для более достоверной информации в статье написать в комментариях, а сколько же стоит бюджетное строительство дома в вашем регионе (большая просьба – написать, где именно). Мы очень хотим давать вам лучшую, проверенную информацию, и потому просим вас скорректировать наши просчеты, исходя из вашего богатого опыта. Любая информация, сметы или просто пара цифр по памяти помогут всему нашему сообществу. Заранее большая благодарность от всех читателей homify!
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Оштукатуреные фасады блочного дома могут быть легкими движениями превращены в гораздо более интересную конструкцию. Подумайте об обрамлении декоративным камнем лишь углов или оконных проемов дома, о чисто декоративных ставнях с обеих сторон от окна, о небольших кованых светильниках или подвесных кашпо, а также о возможности покраски дома в несколько разных цветов, что может быть очень оригинальным и интересным решением.
При покупке сайдинга или штукатурке фасадов помните, что на солнце и с течением времени цвет становится более бледным и слегка сероватым, поэтому если даже вы хотите получить пастельный цвет, выбирайте более насыщенней, но именно нужный вам оттенок.
Современная наука в наше время позволяет создать дом на основе энергосберегающих технологий, которые при более весомых стартовых затратах впоследствии уменьшают как потребление энергии, так и ваши собственные расходы. Инновационные методы могут использоваться также и для отопления или кондиционирования воздуха в здании, используя, например, теплый воздух с температурой +10 по Цельсию из-под земли, технологию «солнечного дома», базирующуюся на специальном остеклении, и тепло, излучаемое самим человеком.
Одноэтажный небольшой дом будет стоить дешевле двухэтажного из-за возможности использовать более тонкие стены, на которые потом не будут опираться стены второго этажа. Кроме того, одноэтажный дом не требует многих дополнительных хлопот по обустройству отопления на два этажа, отведения места для лестницы и других мелочей.
Несмотря на то, что двухэтажный маленький дом выглядит более традиционно, вы можете обратиться к таким стилям архитектуры, как ранчо, бунгало или модернизм, чтобы увидеть красивые идеи декора маленького и одноэтажного дома.