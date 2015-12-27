Сколько стоит строительство небольшого дома

Насколько реальна ваша мечта о собственном доме? Давайте проверим это вместе с нашим калькулятором стоимости постройки небольшого загородного дома площадью в 100 квадратных метров. Также мы поговорим о самых популярных способах экономии на строительстве, которые вы можете использовать для сохранения собственного бюджета и его перераспределения.

Если говорить просто, старясь не вдаваться в статистку, которая в итоге все равно окажется абсолютно непрактичной в ваших личных условиях, то вам понадобится сумма, равная (самый минимум) 2,5 миллионам рублей для строительства маленького дома и его легкой отделки. К этой сумме следует прибавить стоимость участка, которая будет очень сильно зависеть от местоположения, а его цена может варьироваться от 300 до 2 миллионов рублей и даже более.