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Что такое эко-дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
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Деревянный эко-дом, построенный архитектурной студией NORMA | NOVA ARQUITECTURAEM MADEIRA послужит нам прекрасной иллюстрацией того, что такое эко-дом и в чем именно он экологичен.

Тренд на эко-дома

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Популярность эко-домов в США, Канаде и Западной Европе неуклонно растет с каждым годом, удобно располагаясь в нишe загородного строительства. При этом, в Латинской Америке и странах Азии многие стандартные дома тоже можно считать экологичными, хотя здесь строители преследуют другие, связанные с бюджетным возведением, цели.

Качество, происхождение и экологичность материалов

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

В первую очередь дом оценивается по материалам, из которых он был построен. Чаще всего при оценке не принимаются во внимание пластмассовые трубы и элементы, так как их использование занимает лишь очень малую часть проекта.

Строительство дома из дерева, самана, глины и других природных материалов считается экологичным, и из-за одной только этой характеристики коттедж можно назвать эко-домом. Кроме того, очень важно качество и местное происхождение материла, хотя данные моменты уже второстепенны.

Многие, называемые эко-, дома внутри могут использовать в дизайне интерьера пластмассовую или мебель из ДСП или МДФ и все равно находиться в данном сегменте.

Конечно же, такие широко раскрытые рамки эко-дома создались во многом благодаря рекламе и маркетингу, ведь модная приставка «эко-» была желанной для очень большого количества проектов, нуждающихся в альтернативных рекламных компаниях, направленных на определенную аудиторию.

И все же, построить дом полностью из экологически чистых материалов в холодном и даже теплом климате, часто бывает невозможно. Ведь даже для производства гвоздей, отверток и шурупов, и даже для того, чтобы привезти древесину на место стройки, требуются десятки заводов по всему миру, выпускающие те или иные инструменты и автомобили.

Расположение и окружение

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Термину «эко» также созвучно словосочетание «домик на природе», где участок, расположенный возле леса, пруда, в глубине рощи, возле моря или рядом с заповедником, используется для семейного и, очень важно, круглогодичного проживания.

Чистый воздух, удаленность не только от трасс и крупных населенных пунктов, но также от больших заводов, фабрик и различных промышленных зон получается даже более важным, чем наличие живописного озера.

Альтернативные источники энергии

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Спальня в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Использование солнечных батарей  – одна из самых популярных тенденций в деле эко-строительства. Автономная система электроснабжения также может стать причиной, почему коттедж называют эко-домом, даже если он построен из обычных материалов. Также популярны солнечные дома, использующие остекление для обогрева.

Низкое потребление энергии

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Ванная комната в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Низкое потребление энергии домом тоже может считаться эко-составляющей проекта, если такая характеристика предусмотрена. Сортировка отходов – самые первый, маленький шажок навстречу чистой планете, далее приводит к таким экологичным способам очистки бытовых стоков, как BioDeka, или осознанное сведение к минимуму наличия различных бытовых приборов в доме.

Очень остро стоит вопрос отопления, ведь уголь, газ и электричество никак нельзя назвать экологичными способами обогрева. Существуют, например, специальные системы, которые закладываются под домом еще до начала его строительства, и без расхода энергии качают теплый воздух с большой глубины прямо из-под земли. Ее температура – около +10 градусов, что позволяет в дальнейшем сэкономить на обогреве дома.

Чистая вода

Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) Кухня в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Еще одной очень важной частью эко-дома может стать автономное водоснабжение с помощью локальной скважины и собственного резервуара – отдельно для питья и хозяйственных нужд.

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Casa em Cabeça Santa (Penafiel, Portugal), NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood) NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)
NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

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