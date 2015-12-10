Что такое эко-дом

В первую очередь дом оценивается по материалам, из которых он был построен. Чаще всего при оценке не принимаются во внимание пластмассовые трубы и элементы, так как их использование занимает лишь очень малую часть проекта.

Строительство дома из дерева, самана, глины и других природных материалов считается экологичным, и из-за одной только этой характеристики коттедж можно назвать эко-домом. Кроме того, очень важно качество и местное происхождение материла, хотя данные моменты уже второстепенны.

Многие, называемые эко-, дома внутри могут использовать в дизайне интерьера пластмассовую или мебель из ДСП или МДФ и все равно находиться в данном сегменте.

Конечно же, такие широко раскрытые рамки эко-дома создались во многом благодаря рекламе и маркетингу, ведь модная приставка «эко-» была желанной для очень большого количества проектов, нуждающихся в альтернативных рекламных компаниях, направленных на определенную аудиторию.

И все же, построить дом полностью из экологически чистых материалов в холодном и даже теплом климате, часто бывает невозможно. Ведь даже для производства гвоздей, отверток и шурупов, и даже для того, чтобы привезти древесину на место стройки, требуются десятки заводов по всему миру, выпускающие те или иные инструменты и автомобили.