Современность в лучшем виде!

Представляем вам еще один современный немецкий проект, который наверняка порадует вас идеями в стиле модернизм, которые можно легко повторить и в собственном доме. Проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH выглядит роскошно, благодаря сочетанию современного дизайна и гламурного антуража. Глянцевые поверхности, блестящие люстры, мраморная столешница и черные фасады кухни – все элементы этого дома соединяются вместе, создавая настоящий черно-белый карнавал, полный изысканности и шика.
Маленькие сюрпризы в дизайне экстерьера этого проекта от шикарного модуля двухуровневого освещения, выпирающего в сторону патио, цвета крыши (смолисто-черного) до контрастной отделки фасадов, сочетающей белую и зеленую штукатурку, делают этот проект белоснежного дома в пригороде особенно привлекательным на вид.
Модернизм может быть действительно роскошным стилем. Он – лишь холст для импровизации в дизайне интерьера, мебели и декоре. Практичная основа вовсе не заставляет вас отказываться даже от некоторых классических приемов, но всегда напоминает вам о важности эксплуатационных свойств каждого элемента.
Так, модернизм может быть похож на эклектику, только с меньшим количеством мебели и ярких предметов, на минимализм, если хочет показаться более строгим, и даже на гламурный шик, если позволит себе немного роскоши, позолоты и ярких розовых акцентов. Но в этом доме, построенном и оформленном в стиле модернизм, мы найдем лаконичную французскую эстетику, едва уловимую и оттого сразу узнаваемую. Более тонкие и плавные линии, чем у немецкого модернизма, кухня с оттенками ар-деко и особенный подход к поэлементному выбору декора выдают в этом коттедже явное устремление в сторону Парижа.
Использование красного оттенка в некоторых интерьерах тоже типично для многих французских, но именно из-за основы из немецкого модернизма данный стиль превращается в эргономичный, достаточно яркий и гармоничный, а для кого-то – даже идеальный вариант для семейной жизни.
Двусветный модуль с панорамным остеклением является частью столовой со вторым светом, которая рассчитана на прием гостей и маленькие домашние вечеринки. Отсюда открывается прекрасный вид на собственный садик с террасой и патио, а также на идеальную лужайку с пышным зеленым газоном.
Мансардная спальня, оформленная в спокойных тонах с использование разноцветных оттенков, выделяется еще большей эргономичностью – в самом лучшем смысле этого слова. Здесь удобство плавно сочетается с эстетикой, и даже такая мелочь, как идеально подобранные растения возле окна и горизонтальные шоколадные жалюзи, выглядят просто идеально.
Просторный шкаф-купе, составленный из трех модулей с тремя раздвижными дверцами, повторяет цветовые оттенки дизайна интерьера помещения.
Стильная ванная комната оформлена в современном стиле с использованием стандартной для модернизма цветовой гаммы – из черного, белого и серого оттенков, с добавлением металлических элементов и их блеска. Текстиль в ванную комнату подобран с учетом легкого, но заметного контраста – салатовый оттенок стал главным декоративным акцентом в комнате.
Окна в пол дарят максимум солнечного света, а специальные шторы позволяют сохранить приватность, оставляя лишь нижнюю часть окна открытой и доступной для взгляда, что тем не менее достаточно для комфортного самочувствия.
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— Передовой латиноамериканский модерн;