Современность в лучшем виде!

Стильная ванная комната оформлена в современном стиле с использованием стандартной для модернизма цветовой гаммы – из черного, белого и серого оттенков, с добавлением металлических элементов и их блеска. Текстиль в ванную комнату подобран с учетом легкого, но заметного контраста – салатовый оттенок стал главным декоративным акцентом в комнате.

Окна в пол дарят максимум солнечного света, а специальные шторы позволяют сохранить приватность, оставляя лишь нижнюю часть окна открытой и доступной для взгляда, что тем не менее достаточно для комфортного самочувствия.

Специально для вас на homify:

— Передовой латиноамериканский модерн;

— Идеи модного дизайна гостиной.