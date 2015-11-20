Отличный дом на участке с крутым склоном

Интересный проект от архитектурного бюро HAMMERER ZTGMBH . Architekten обещает показать вам, как красив может быть современный деревянный дом и как создать стильный проект на очень крутом склоне.

На фоне горного пейзажа такой дом, несомненно, выглядит еще более эффектно, но и сам по себе, с оригинальными дизайнерскими решениями и особенно привлекательной модной отделкой интерьеров деревом, он стоит того, чтобы на него взглянуть.