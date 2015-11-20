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Отличный дом на участке с крутым склоном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Дома в стиле кантри
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Интересный проект от архитектурного бюро HAMMERER ZTGMBH . Architekten обещает показать вам, как красив может быть современный деревянный дом и как создать стильный проект на очень крутом склоне.

На фоне горного пейзажа такой дом, несомненно, выглядит еще более эффектно, но и сам по себе, с оригинальными дизайнерскими решениями и особенно привлекательной модной отделкой интерьеров деревом, он стоит того, чтобы на него взглянуть.

Современный экстерьер

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Дома в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Нас всегда восхищает то, как строгие и минималистичные линии сочетаются с натуральной древесиной. В этом проекте мы видим еще и модное панорамное остекление, простые формы и достаточно брутальный выбор в общем дизайне экстерьера.

Строительство на крутом участке всегда имеет определенные особенности, но этот проект сильно отличается от большинства похожих. Буквальное встраивание дома в холм произошло благодаря профессионализму архитектора особенно органично. Пышная газонная трава, шикарно создающая атмосферу отдыха и изобилия природы, здесь красиво прикрыла факт нестандартности постройки.

Шикарные виды

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Дома в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

На этой фотографии мы видим, насколько захватывающие виды открываются с этой высоты. Кроме того, мы можем заметить, что современный деревянный дом – лишь пристройка к основному каменному зданию. Оба дома очень гармонично сочетаются между собой, представляя собой теперь уже комплекс жилых строений.

Гостиная

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Гостиная в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Гостиная, оформленная в современной вариации стиля шале, выглядит очень брутально, благодаря особенному декору каминной зоны и деревянным стенам. Очень привлекательный эффект создает и сочетание строгого минималистичного кожаного дивана с атмосферной деревянного дома. Над входом – металлическая голова горного козла, особенно красиво подчеркивающая брутальность деревянного бруса. Поражает, насколько аккуратно произведена отделка стен в этой комнате, частично оштукатуренных.

Каминная

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Гостиная в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Еще одна гостиная комната с большим очагом, называется каминной и имеет просто обворожительный вид на горы. Здесь для отдыха оборудованы два прекрасных места – у панорамного окна и на низком диванчике без спинки, пришедшем в этот интерьер из арабской традиции.

Санузел

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Ванная комната в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

На первом этаже рядом с гостиной вы найдем и маленький санузел, который совмещает в своем интерьере современную отделку деревом с элементами стиля шале. Здесь особенно строгая мебель имеет острую, прямоугольную форму, что является прекрасным выбором для санузла в деревянном доме.

Ванная комната

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Ванная комната в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Фантастическая ванная комната, расположенная за стеклянным экраном, из хозяйской спальни выглядит как картинка! Дизайнерские пуфики на маленьких ножках в ковбойском стиле идеально подходят для поддержания атмосферы люксового шале, который давно стал эклектичным явлением. Также очень хорошим приемом стало вытянутое по ширине остекление в этой комнате, которое суммируется из окон в спальне и ванной, делая помещение особенно солнечным.

Вечерний вид

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Гостиная в стиле кантри
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Когда сумерки окутывают горные пики и последние лучи розового заката видны на их самой верхушке, дом выглядит еще более очаровательным. С этого ракурса мы видим гостиную с двумя ярко-красными креслами и телескоп, который позволяет наблюдать за красотой, расположенной сразу за горами.

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