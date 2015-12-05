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Дешево и сердито… Как брошенный контейнер стал крутым домом.

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в стиле модерн
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Как может быть дом из контейнеров элегантным? Мы тоже не знали, пока не увидели среди портфолио дизайнеров homify этот проект. Специалисты из Ecosa Institute, расположенного в США, поделились с нами своей потрясающей работой и заставили поверить в будущее контейнерных домов.

Мятный оттенок для дизайна фасадов – настолько же ультрамодная тенденция, как и строительство частных домов из нескольких контейнеров. Любители креатива и просто интересных решений в дизайне наверняка оценят обе характеристики этого проекта.

И все же, первым вопросом в голове всегда остается: «А почему люди живут в контейнерах, а не строят традиционный дом из кирпича?» У многих вопрос упирается в бюджет и в нежелание строить дом из блоков, у других сильнее выражено стремление строить свою жизнь по собственным правилам, не опираясь на общественные авторитеты, а у третьих сама возможность преобразования загородной жизни вызывает такой восторг, что он сразу трансформируется в бурную деятельность.

Урбанистический экстерьер

Container home front street view homify Дома в стиле модерн Железо / Сталь
homify

Container home front street view

homify
homify
homify

Кроме того, строительство дома из контейнеров – отчасти «зеленая технология», позволяющая вторично использовать уже списанные со счетов материалы. Так, контейнеры ставятся на определенный фундамент, соединяются вместе, утепляются, при желании надстраивается второй этаж, терраса, создается проект ландшафтного дизайна и подвод коммуникаций – и ваш дом готов!

Для разных стран цены на новые и бывшие в употреблении контейнеры очень разнятся, поэтому для кого-то этот вариант будет бюджетным, когда для других – совершенно не рациональным. Но существующее заблуждение на счет того, что такие дома пригодны лишь для жизни в теплом климате, в корне не верны, ведь все зависит вовсе не от контейнера, а от метода его утепления.

Возможность сделать что-то совершенно новое

Living room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living room

homify
homify
homify

Дизайн интерьера дома, построенного из транспортных контейнеров – до сих пор поле для ярких и интересных экспериментов. Найти абсолютно идеальное и стандартное решение – может стать очень интригующей задачей.

В данном проекте традиционное смешение стиля индастриал и минимализм в интерьере выглядит очень стильно и элегантно. Покраска стен в мягкий серый оттенок позволяет декорировать дом с учетом материала его строительства и сопутствующей атмосферы.

Столовая

Dining area homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Dining area

homify
homify
homify

Оформленная в стиле восточного минимализма комната имеет даже перегородки из рисовой бумаги и очень узнаваемый внешний вид. И действительно, благодаря своей компактности и лаконичности данный стиль как никакой другой может сделать дом из контейнеров стильным и модным.

Кухня

Galley kitchen homify Кухня в стиле модерн
homify

Galley kitchen

homify
homify
homify

Дизайн интерьера кухни, на стыке модерна и индастриала, выглядит очень эффектным за счет использования деревянных фасадов, глянцевой мозаики и профессиональной подсветки.

Площадь кухни как раз равняется одному транспортному контейнеру, хотя они бывают совсем разных габаритов. Очень важна при выборе определенного контейнера его высота, ведь если узкие комнаты еще можно сделать более широкими за счет двух контейнеров, то высота в большинстве комнат скорее всего будет использоваться стандартная (минус материалы отделки, утепление, системы по типу теплого пола и другие).

Приватная зона

Master bedroom and bathroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Master bedroom and bathroom

homify
homify
homify

На втором уровне мы обнаружим спальню с ванной комнатой. Строя дом из транспортных контейнеров, можно почти не заботиться о весе мебели и материалов отделки на втором этаже. Хотя иногда, под особо габаритные проекты на первом устанавливаются дополнительные подпорки, если вы хотите, например, установить джакузи или организовать отделку пола натуральным камнем.

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