Дешево и сердито… Как брошенный контейнер стал крутым домом.

Как может быть дом из контейнеров элегантным? Мы тоже не знали, пока не увидели среди портфолио дизайнеров homify этот проект. Специалисты из Ecosa Institute, расположенного в США, поделились с нами своей потрясающей работой и заставили поверить в будущее контейнерных домов.

Мятный оттенок для дизайна фасадов – настолько же ультрамодная тенденция, как и строительство частных домов из нескольких контейнеров. Любители креатива и просто интересных решений в дизайне наверняка оценят обе характеристики этого проекта.

И все же, первым вопросом в голове всегда остается: «А почему люди живут в контейнерах, а не строят традиционный дом из кирпича?» У многих вопрос упирается в бюджет и в нежелание строить дом из блоков, у других сильнее выражено стремление строить свою жизнь по собственным правилам, не опираясь на общественные авторитеты, а у третьих сама возможность преобразования загородной жизни вызывает такой восторг, что он сразу трансформируется в бурную деятельность.