Превосходная вилла

Лондонское архитектурное бюро Selencky///Parsons не привыкло идти на компромиссы. Каждый ее проект выглядит как самый изысканный способ создать образ жизни, достойный своего хозяина. На этой вилле нас ждет люкс, в самом лучшем своем проявлении – чистый, аккуратный, современный и, конечно же, созданный архитекторами homify.
Здесь на основе достаточно простых форм мы получаем великолепие роскоши. Дизайнерская мебель здесь не просто привлекает внимание, но и действительно удобна, приятна на ощупь и даже на запах и сделана из высококачественных материалов. Отделка призвана не просто сделать дом красивым, но и психологически уютным, поэтому дизайн интерьера здесь рассчитан на различную эмоциональную окраску каждой отдельно взятой функциональной зоны. Таким образом, проект от английских архитекторов поражает нас комплексным подходом, утонченной эстетикой и просто примером того, как мечта становится реальностью.
Шикарные зоны отдыха на свежем воздухе являются частью всего проекта и смотрятся просто превосходно в выбранной цветовой гамме – сочетании белого, деревянной отделки фасадов, а также оттенков бирюзы и голубой лагуны в бассейне.
Декоративные конструкции в дизайне экстерьера выглядят очень эффектно. И колонны, украшающие небольшую террасу для утреннего чая, и лаконичные выступы дымоходов, и наполовину прозрачная крыша навеса удивительно сочетаются с общим образом проекта – люксового и очень современного.
Белоснежные террасы со встроенными зонами бассейна, фонтанчика и зеленой клумбы замечательно зонируют достаточно небольшой участок. Несколько мест для отдыха равномерно распределены по всей его площади и создают в целом гармоничный комплекс для релаксации.
Светлая и просторная гостиная имеет огромное количество солнечного света внутри и оформлена в соответствии с люксовым статусом особняка. Мебель из натуральной кожи, эффектные стеклянные экраны для лестницы и двери-слайдеры, разрушающие границу между интерьером и террассой, выглядят удивительно гармонично.
Бриллиантом же среди драгоценностей этой потрясающей шкатулки под названием «частный особняк», становится кухня. Созданная на основе нескольких габаритных модулей – кухонного острова с барной стойкой, модуля для хранения и столовой группы ближе к бассейну, она выглядит маленьким оазисом, где вершатся чудеса кулинарии.
Стильный бирюзовый оттенок стульев из цветной пластмассы и с рельефом, имитирующим ракушки, очень эффектно подчеркивает светлый, белоснежно-кремовый интерьер.
Совет от homify: трендовое сочетание белоснежного оттенка и бирюзы является одним из самых модных в последнее время, и не только в минимализме и стиле коастал. Использовать его можно и в таких стилях, как гламурный шик, модернизм, эклектика и в скандинавском минимализме.
Мини-патио с двумя дизайнерскими креслами и столиком отлично подходит для 5 o’clock или утреннего круассана с кофе. С идеальным видом на бассейн и сад это место представляется определенно самым атмосферным в проекте.
Сбоку проект выглядит еще более современным – почти сплошное панорамное остекление этого фасада имеет продолжение и в виде стеклянных экранов балкона на втором уровне здания. Там, в приватной зоне, белоснежные оттенки создают еще более мечтательную атмосферу круглогодичного отдыха.
Удивительные мелкие дизайнерские идеи, вроде клумбы с декоративными луковичными, встроенной прямо в мощеную камнем террасу, или создание слева от кухни дополнительной гостиной, с видом на буфет с цветным стеклом и необыкновенной красоты подсветкой делают этот проект особенно впечатляющим.
Специально для вас на homify:
— Нестандартные и эклектичные идеи для декора интерьера.