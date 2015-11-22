Превосходная вилла

Лондонское архитектурное бюро Selencky///Parsons не привыкло идти на компромиссы. Каждый ее проект выглядит как самый изысканный способ создать образ жизни, достойный своего хозяина. На этой вилле нас ждет люкс, в самом лучшем своем проявлении – чистый, аккуратный, современный и, конечно же, созданный архитекторами homify.

Здесь на основе достаточно простых форм мы получаем великолепие роскоши. Дизайнерская мебель здесь не просто привлекает внимание, но и действительно удобна, приятна на ощупь и даже на запах и сделана из высококачественных материалов. Отделка призвана не просто сделать дом красивым, но и психологически уютным, поэтому дизайн интерьера здесь рассчитан на различную эмоциональную окраску каждой отдельно взятой функциональной зоны. Таким образом, проект от английских архитекторов поражает нас комплексным подходом, утонченной эстетикой и просто примером того, как мечта становится реальностью.