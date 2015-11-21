Люксовый австрийский особняк

Минималистичный и очень вдохновляющий проект люксового австрийского
особняка наверняка заставит вас изумиться некоторым особенно роскошным дизайнерским приемам. Архитекторы и дизайнеры из фирмы PEDIT&PARTNER ARCHITEKTEN добивались именно такого эффекта – радостного удивления и восклицания при взгляде на их проект.
Австрийские люксовые проекты имеют одну особенность, которую обязательно хочется подчеркнуть. Многие из них базируются на модернизме, но в отличии от немецких, гораздо более охотно приглашают к себе в интерьер элементы шале, эклектики или гламура. Становясь средоточием нескольких трендов, они особенно радуют нас свежим сочетанием самых лучших стилей в мире.
Сложный проект, зеркальная, металлическая и отделка деревянной черепицей заставляют восторгаться внешним видом этого фасада достаточно долго. В свете вечерней подсветки и с горами на заднем плане этот особняк становится просто сюрреалистичным, похожим на дом с картинки или визуализацию. На самом же деле это действительно реализованный проект, в котором живет настоящая семья, наслаждаясь окружающими пейзажами и очарованием горного края.
Международный уровень такого проекта виден невооруженным глазом – архитектурное бюро, базирующееся в Вене, Австрия, имеет в своем портфолио лишь проекты с передовым, модным и особенно стильным дизайном.
Официальное название проекта выглядит достаточно строго, и использование большого количества металлических конструкций и нейтральных, серовато-коричневых цветов его оправдывает. На третьем уровне здания мы можем найти большую террасу на крыше со стеклянными экранами, а зона отдыха возле бассейна украшена дизайнерскими светильниками в виде белых шаров.
Строгое сочетание металла и деревянного гонта выглядит в индустриальном духе – небольшие окна в черных рамах здесь только подтверждают это настроение фасада, выходящего на улицу. А вход на цокольный этаж выполнен с особым, практичным размахом.
В гостиной и парадной столовой, которые разделяет лишь стильный камин, мы можем найти панорамное остекление с видом на зеленый участок. Периметр последнего вдоль забора украшен зелеными насаждениями, а в самом садике хватит места для отдыха и игр детей.
Особенно эффектно выглядит дизайнерский проект лестницы – отделка декоративным серым камнем с особенно брутальным рельефом выглядит просто фантастично. Сочетание таких брутальных материалов, как этот камень и сталь, с теплыми оттенками дерева и столь хрупкого стекла делает эту лестницу по-своему очаровательной.
На втором и третьем уровне мы найдем приватные комнаты с панорамным остеклением, которые имеют вид на горную долину и городок. Здесь, на уровне крыш, спальни остаются приватными даже с полностью открытыми окнами, а отделка пола деревом карамельного оттенка создает очарование деревянного домика типа шале.
Оригинальный полукруглый скат крыши влияет на потолок в ванной комнате. В ней есть изогнутое окно с видом на лес и холмы, украшенные хвойными деревьями. Данный изгиб позволил дизайнеру воплотить особенную идею о ванной комнате в футуристическом ретро-стиле, пастельных оттенков, с будто игрушечной, пластмассовой мебелью и общим, немного космическим настроением.
Этот проект оставляет неизгладимое впечатление. Стильный, эксклюзивный и особенно интересный он выглядит, как идеальный вариант современного дома на узком участке, который нуждается в защите приватности со стороны улицы.
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