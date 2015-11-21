Люксовый австрийский особняк

Минималистичный и очень вдохновляющий проект люксового австрийского

особняка наверняка заставит вас изумиться некоторым особенно роскошным дизайнерским приемам. Архитекторы и дизайнеры из фирмы PEDIT&PARTNER ARCHITEKTEN добивались именно такого эффекта – радостного удивления и восклицания при взгляде на их проект.

Австрийские люксовые проекты имеют одну особенность, которую обязательно хочется подчеркнуть. Многие из них базируются на модернизме, но в отличии от немецких, гораздо более охотно приглашают к себе в интерьер элементы шале, эклектики или гламура. Становясь средоточием нескольких трендов, они особенно радуют нас свежим сочетанием самых лучших стилей в мире.