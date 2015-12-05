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Освещение на террасе – 10 лучших идей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Donice podświetlane, Hydroponika - Wnętrz i zieleń Hydroponika - Wnętrz i zieleń Балкон, веранда и террасаОсвещение
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Мы нашли лучшие идеи по обустройству освещения на террасе самыми легкими способами. От модных светящихся кашпо до обычной гирлянды – наши варианты преобразят вашу террасу до неузнаваемости и сделают каждый ужин на свежем воздухе праздничным!

Очень важно выбрать оттенок освещения, и если вам хочется создать особенно очаровательную атмосферу, лучше выбирать теплые, желтые оттенки, и даже в стиле светильника склоняться к традиционным – в горячем испанском колониальном стиле, в виде свечей или огня, или выбрать турецкий огненно-рыжий мозаичный светильник.

Подсветка входа в дом

TERRACE homify Веранда и терраса в тропическом стиле
homify

TERRACE

homify
homify
homify

Еще один очень привлекательный вариант создания стильного освещения на террасе – организовать подсветку по бокам от входа или над ним. Вы можете использовать два низких или высоких напольных светильника, два настенных или же гирлянду, которая будет роскошно ниспадать с козырька, что будет просто волшебно!

Гирляндой можно украсить и другие конструкции террасы – навес или перголу, вертикальный сад или забор, и не стоит недооценивать ее и ставить в разряд только новогодних украшений, ведь она может делать вашу жизнь праздником круглый год!

Очаровательные гирлянды с сиреневым, лиловым, бледно-розовым или оттенком цвета фуксии идеально впишутся в ультра-модный дизайн вашего сада. А оттенки желтого, красного и оранжевого подойдут традиционному саду. Голубые и ярко белые следует использовать лишь при предварительной оценке, ведь они часто создают слишком урбанистичную атмосферу на террасе.

Подсветка козырька террасы

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. Балкон и терраса в стиле минимализм Плитка Серый
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Самый простой вариант подсветки – на козырьке террасы. Здесь всегда найдется место нескольким светильникам, и подводка электричества не доставит вам особых хлопот.

Подсветка козырька, как и любой другой тип освещения на террасе, должна соответствовать выбранному вами стилю экстерьера. Для традиционного дома подойдут деревянные и кованые светильники, для современного – глянцевые, из тонированного стекла и металлические. Этнические марокканские помогут вам сделать террасу в стиле арабского патио, а простая точеная или неоновая подсветка подойдет под строгие стили, типа минимализма и модернизма.

Еще одна идея – подсветка углов здания крупными светильниками, напольными или настенными, эффектно обрамляет зону террасы и создает комфортные видимые границы.

Подсветка ступеней

cobertura elegante e colorida, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

Один из самых простых и при этом безумно эффектных вариантов – подсветка ступеней, выглядит просто потрясающе, особенно если расположить их на видном месте на вашей террасе.

Ступени могут вести как из сада на вашу террасу, так и с террасы на следующий ее уровень – площадку для принятия солнечных ванн, к бассейну или джакузи.

Подсветка растений и подиума

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Балкон и терраса в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Еще две идеи для модной и стильной подсветки на вашей террасе – подсветка вертикального сада или высоких растений, а также подиума (разницы между двумя уровнями террасы или между уровнем пола в доме и террасой).

Такие эффекты чаще всего организуются точечной подсветкой, но для подиума может быть использована неоновая линия, иногда даже с мерцающим эффектом.

Светящиеся кашпо

Donice podświetlane, Hydroponika - Wnętrz i zieleń Hydroponika - Wnętrz i zieleń Балкон, веранда и террасаОсвещение
Hydroponika – Wnętrz i zieleń

Hydroponika - Wnętrz i zieleń
Hydroponika – Wnętrz i zieleń
Hydroponika - Wnętrz i zieleń

Модные светящиеся кашпо для растений уже давно радуют глаз в дизайнерских ресторанах на крышах по всему миру, а теперь они дошли до террас коттеджей в пригороде. Разнообразные вариации и тематики – от светящегося неоном куба до романтичной фигурки домика или птички – такие кашпо станут настоящим украшением вашего сада! Некоторые из них работают на солнечных батареях, но более крупным и потому энергоемким вариантам нужда электропроводка, вмонтированная в террасу.

Настоящий костер

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Встроенный в террасу настоящий модуль для организации костра – очень модная и свежая идея в дизайне загородного дома. А еще можно использовать элемент огня для светящегося панно на одной из стен дома, например, с использованием цветного стекла или мозаики, заказав подобный элемент у профессионалов.

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Освещение в полу

Restauro Vecchio Casale, Zago Studio Architects Zago Studio Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Zago Studio Architects

Zago Studio Architects
Zago Studio Architects
Zago Studio Architects

Еще одной похожей идеей станет подсветка в полу террасы – маленькие светильники, которые указывают вам дорогу к столовой группе или патио или, наоборот, сопровождая вас в сад.

Комплексный подход

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Совмещение сразу нескольких идей из нашей фото-подборки для освещения вашей террасы может вылиться в профессиональный дизайн-проект, как этот от студии дизайна Асии Орловой.

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