Освещение на террасе – 10 лучших идей!

Мы нашли лучшие идеи по обустройству освещения на террасе самыми легкими способами. От модных светящихся кашпо до обычной гирлянды – наши варианты преобразят вашу террасу до неузнаваемости и сделают каждый ужин на свежем воздухе праздничным!
Очень важно выбрать оттенок освещения, и если вам хочется создать особенно очаровательную атмосферу, лучше выбирать теплые, желтые оттенки, и даже в стиле светильника склоняться к традиционным – в горячем испанском колониальном стиле, в виде свечей или огня, или выбрать турецкий огненно-рыжий мозаичный светильник.
Еще один очень привлекательный вариант создания стильного освещения на террасе – организовать подсветку по бокам от входа или над ним. Вы можете использовать два низких или высоких напольных светильника, два настенных или же гирлянду, которая будет роскошно ниспадать с козырька, что будет просто волшебно!
Гирляндой можно украсить и другие конструкции террасы – навес или перголу, вертикальный сад или забор, и не стоит недооценивать ее и ставить в разряд только новогодних украшений, ведь она может делать вашу жизнь праздником круглый год!
Очаровательные гирлянды с сиреневым, лиловым, бледно-розовым или оттенком цвета фуксии идеально впишутся в ультра-модный дизайн вашего сада. А оттенки желтого, красного и оранжевого подойдут традиционному саду. Голубые и ярко белые следует использовать лишь при предварительной оценке, ведь они часто создают слишком урбанистичную атмосферу на террасе.
Самый простой вариант подсветки – на козырьке террасы. Здесь всегда найдется место нескольким светильникам, и подводка электричества не доставит вам особых хлопот.
Подсветка козырька, как и любой другой тип освещения на террасе, должна соответствовать выбранному вами стилю экстерьера. Для традиционного дома подойдут деревянные и кованые светильники, для современного – глянцевые, из тонированного стекла и металлические. Этнические марокканские помогут вам сделать террасу в стиле арабского патио, а простая точеная или неоновая подсветка подойдет под строгие стили, типа минимализма и модернизма.
Еще одна идея – подсветка углов здания крупными светильниками, напольными или настенными, эффектно обрамляет зону террасы и создает комфортные видимые границы.
Один из самых простых и при этом безумно эффектных вариантов – подсветка ступеней, выглядит просто потрясающе, особенно если расположить их на видном месте на вашей террасе.
Ступени могут вести как из сада на вашу террасу, так и с террасы на следующий ее уровень – площадку для принятия солнечных ванн, к бассейну или джакузи.
Еще две идеи для модной и стильной подсветки на вашей террасе – подсветка вертикального сада или высоких растений, а также подиума (разницы между двумя уровнями террасы или между уровнем пола в доме и террасой).
Такие эффекты чаще всего организуются точечной подсветкой, но для подиума может быть использована неоновая линия, иногда даже с мерцающим эффектом.
Модные светящиеся кашпо для растений уже давно радуют глаз в дизайнерских ресторанах на крышах по всему миру, а теперь они дошли до террас коттеджей в пригороде. Разнообразные вариации и тематики – от светящегося неоном куба до романтичной фигурки домика или птички – такие кашпо станут настоящим украшением вашего сада! Некоторые из них работают на солнечных батареях, но более крупным и потому энергоемким вариантам нужда электропроводка, вмонтированная в террасу.
Встроенный в террасу настоящий модуль для организации костра – очень модная и свежая идея в дизайне загородного дома. А еще можно использовать элемент огня для светящегося панно на одной из стен дома, например, с использованием цветного стекла или мозаики, заказав подобный элемент у профессионалов.
Еще одной похожей идеей станет подсветка в полу террасы – маленькие светильники, которые указывают вам дорогу к столовой группе или патио или, наоборот, сопровождая вас в сад.
Совмещение сразу нескольких идей из нашей фото-подборки для освещения вашей террасы может вылиться в профессиональный дизайн-проект, как этот от студии дизайна Асии Орловой.
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