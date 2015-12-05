Освещение на террасе – 10 лучших идей!

Еще один очень привлекательный вариант создания стильного освещения на террасе – организовать подсветку по бокам от входа или над ним. Вы можете использовать два низких или высоких напольных светильника, два настенных или же гирлянду, которая будет роскошно ниспадать с козырька, что будет просто волшебно!

Гирляндой можно украсить и другие конструкции террасы – навес или перголу, вертикальный сад или забор, и не стоит недооценивать ее и ставить в разряд только новогодних украшений, ведь она может делать вашу жизнь праздником круглый год!

Очаровательные гирлянды с сиреневым, лиловым, бледно-розовым или оттенком цвета фуксии идеально впишутся в ультра-модный дизайн вашего сада. А оттенки желтого, красного и оранжевого подойдут традиционному саду. Голубые и ярко белые следует использовать лишь при предварительной оценке, ведь они часто создают слишком урбанистичную атмосферу на террасе.