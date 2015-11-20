Удивительно уютный современный дом

Смелый контраст черного, белого и серого выглядит сложнее благодаря необычной разноуровневой конструкции всего здания. Дополнительные структуры, позволяющие зонировать пространство на свежем воздухе, вносят в облик здания еще более креатива.

Минималистичная терраса, которая имеет все для того, что перенести очарование южной французской ривьеры прямо в этот сад, очень органично сочетается как с внешним обликом здания, так и с зеленым газоном. Расположенный прямо возле леса, этот участок имеет еще и природную защиту – от шума и пыли, и потому кажется настоящим современным раем.