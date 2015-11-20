Удивительно уютный современный дом

Современный проект загородного дома от французского бюро COURANTS LIBRES, понравится тем, кто ценит комфорт и простор образа жизни 21-ого века.
В этом доме вы найдете очень трендовый подход как к организации планировки во всем проекте, так и в дизайне интерьера. Французские интерпретации скандинавского стиля, идеальной детской для новорожденной дочки и современных идей для дизайна фасада наверняка не оставят вас равнодушными.
Смелый контраст черного, белого и серого выглядит сложнее благодаря необычной разноуровневой конструкции всего здания. Дополнительные структуры, позволяющие зонировать пространство на свежем воздухе, вносят в облик здания еще более креатива.
Минималистичная терраса, которая имеет все для того, что перенести очарование южной французской ривьеры прямо в этот сад, очень органично сочетается как с внешним обликом здания, так и с зеленым газоном. Расположенный прямо возле леса, этот участок имеет еще и природную защиту – от шума и пыли, и потому кажется настоящим современным раем.
На первом этаже нас ждет модная открытая планировка, где зоны гостиной, кухни и столовой плавно перетекают друг в друга. Здесь же вы найдете парадный и лестничный холлы. Все пространство этого уровня оформлено в стиле скандинавского минимализма, который отлично подходит под общий образ современного, но при этом семейного здания.
Молодая семья с новорожденной дочкой хотела найти компромисс между уютом и ультрамодными решениями, которые зачастую не совсем вписываются в облик домашнего коттеджа. Здесь – стильные и прямые линии, яркие краски и черные акценты сочетаются друг с другом и с элементами, которые призваны добавить интерьерам уюта – мягкой мебелью, текстилем, оттенками слоновой кости, охры и бежевого.
Особенно красиво оформлена стильная столовая, которая имеет лестничный холл с развешанной коллекцией иллюстраций на заднем плане. Разноцветные стулья собраны вокруг большого стола из натурального дерева, а сверху столовая группа освещается модными дизайнерскими светильниками.
Оформленная в классическом стиле детская комната своими розовыми красками заметно разбавляет общее скандинавское настроение в интерьере. А связующим звеном между двумя мирами –детским и взрослым, становятся легкие серые оттенки.
Стильная спальня с акцентной стеной цвета марсала тоже оформлена в скандинавском стиле с использованием нестандартного смешения винного и пастельных оттенков. Эклектичное настроение здесь позволяет сделать комнату максимально персонализированной и психологически приватной, принадлежащей только двоим.
Интерьер ванной комнаты повторяет идею стильного сочетания белого и серого оттенков, которое делает любую комнату современной и очень стильной. В принципе, такой вариант лучше всего подходит именно для декора ванной – ведь здесь следует минимумом эффектных элементов создать особенное настроение, располагающее к полному расслаблению, но при этом очень практичное в действительности.
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