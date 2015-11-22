Немецкий стандарт дома на одну семью

В этой статье мы познакомим вас с эталонным современным немецким коттеджем, который может быть рассмотрен как традиционный представитель пригородного модернизма. Проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH понравился нам еще и своей легкостью – светлыми фасадами, почти воздушным, но при этом практичным интерьером.

В основе немецкого загородного дома лежит любовь к своей семье и желание сделать ее жизнь максимально комфортной. Такие интерьеры легко убирать, экстерьеры – обновлять, а комнаты изменять по велению моды или в зависимости от собственного настроения. Стандартной проблемы постоянного изменения детской комнаты здесь и вовсе не существует – постепенная замена предметов, раз в несколько лет – перекраска стен и вы получаете растущий вместе с вашим ребенком интерьер.