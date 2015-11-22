В этой статье мы познакомим вас с эталонным современным немецким коттеджем, который может быть рассмотрен как традиционный представитель пригородного модернизма. Проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH понравился нам еще и своей легкостью – светлыми фасадами, почти воздушным, но при этом практичным интерьером.
В основе немецкого загородного дома лежит любовь к своей семье и желание сделать ее жизнь максимально комфортной. Такие интерьеры легко убирать, экстерьеры – обновлять, а комнаты изменять по велению моды или в зависимости от собственного настроения. Стандартной проблемы постоянного изменения детской комнаты здесь и вовсе не существует – постепенная замена предметов, раз в несколько лет – перекраска стен и вы получаете растущий вместе с вашим ребенком интерьер.
Немецкий стандарт дома на одну семью нравится нам не только красотой и функциональностью, но и сдержанностью – здесь вы не найдете дополнительных парадных комнат, но наверняка удивитесь простору гостиной или террасы.
Кроме того, немецкий дизайн интерьера хорошо вписывается в международные тренды – его можно дополнить либо глянцевыми элементами, либо яркими акцентами и даже капелькой этники или гламурного шика – по предмету на одну зону, если вы пожелаете.
В этом проекте мы видим, что отсутствие традиционного высокого забора оставляет красивые виды из окон первого этажа, а также позволяет создать красивую веранду и парадные клумбы между зданием и проезжей частью. Из-за небольшого трафика на дороге такой вариант отлично подошел этому проекту в тихом пригороде, где нет необходимости в полной закрытости.
Парадный вход дома отлично показывает общее направление в дизайне этого проекта – символичные силуэты, красивые и сильные контрасты цветов – бежевого и черного. А легкие, едва заметные переходы в оттенках от сиреневых цветов и грифельного серого горшка и в интерьерах станут основой дизайн-проекта.
Попадая в прихожую, вы тут же видите деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Ступени ее украшены стильными и привлекательными полукруглыми ковриками карамельного цвета, а два кашпо с зелеными растениями украшают зону под ними.
Традиционный кожаный диван трендовой формы и конфигурации является сердцем гостиной, а маленький столик от IKEA помогает добавить небольшой комнате комфорта. Наличие домашних растений создает здесь более дружественную атмосферу, а контраст оттенков – цвета морской волны и бежевого, а также зеленого и белых стен – выглядит очень современно.
Особенно стильно выглядит дизайн интерьера кухни и столовой, которые объединяют традиционные оттенки, используемые в декора семейного коттеджа, с трендовыми дизайнерскими приемами. Эффектно смотрятся здесь и металлические ручки фасадов, и глянцевый модуль хранения, и стильные минималистичные кресла в столовой.
Оформленная в коричневых тонах спальня родителей довольно традиционна. Скошенный потолок оклеен бежевыми обоями с едва заметной текстурой, а напротив кровати – шкаф-купе в стиле восточного минимализма.
Простая ванная комната со встроенным в особенный модуль сливом находится под мансардным скосом потолка. Таким образом, здесь создается очень уютный уголок для релаксации.
Еще одна терраса, со стороны внутреннего дворика, изготовлена из натуральной древесины и достаточно просторна для семьи. Здесь есть место и для обеда, и для детских игр, и даже для занятий аэробикой для мамы.
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