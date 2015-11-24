Любителям аккуратных семейных коттеджей в пригороде мы представляем еще один прекрасный проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH. Эргономичная планировка, светлый дизайн интерьера и основательная практичность – лучшие слова для описания этого милого дома.
Перфекционизм пригорода родился на основе мечты о приятной, тихой жизни в окружении красоты, цветущего сада и счастливых детей. Воплотить его можно, лишь точно следуя инструкции, не позволяя себе отклониться от цели и всеми средствами делая свою жизнь проще, симпатичнее и приятнее для себя и своих близких. Так, дома в пригороде, и особенно немецкие, помогают сделать быт для хозяйки гораздо более привлекательным, комнаты – более солнечными, а места для игр детей – более просторными. Взрослым как бонус достаются приватные гардеробные и ванные комнаты, а семейный сад разгорается не только яркими красками цветов, но и теплотой семейных выходных.
В которой раз мы знакомим вас с потрясающим проектом, который имеет просто идиллический внешний вид, а также комфортное разделение зоны подъезда автомобиля и крыльца, которое очень важно для семейной жизни в пригороде. Но он еще и лишен таких устаревших понятий, как сплошные высокие заборы, симметричные и оттого менее приватные фасады и конфигурации остекления
Рельефный участок с этой стороны решили оставить холмистым, организовав здесь импровизированные полянки для игр с луговыми травами, газоном и каскадной клумбой. Возле самого здания приютилась небольшая столовая группа на террасе, которая выглядит особенно романтично.
Как мы видим с этого места фотосъемки, панорамное остекление оставляет помещения дома приватными, потому что виды из окна были специально подобраны архитектором. Здесь мы найдем луга и поля, лес и соседскую крышу, но никак не участок и подъезд соседского автомобиля.
Дизайн интерьера в теплых тонах изумительно сочетается с белоснежной отделкой стен и черными рамами. Разноцветные стулья в столовой, двусветное освещение и стильный диван с интересными спинками – очень модное решение.
Очаровательный угловой камин, расположенный примерно посередине первого этажа здания, виден из столовой и гостиной и своим теплом обогревает кухню и коридор. Традиционную отделку керамической плиткой пола возле очага заменили на стеклянный экран, более трендовый вариант в этом сезоне.
Удивительно светлая и позитивная спальня с угловым, но при этом все равно панорамным остеклением выглядит очень солнечно. Отсюда открывается вид на соседний холм и лес на нем, оттенки которых повторяются и в дизайне интерьера.
В другом углу второго уровня расположена спальня родителей, оформленная в стиле минимализм. Те же самые провинциальные нотки здесь воплощены в дизайне постельного белья с иллюстрациями цветов в модном стиле наив.
Практичная и простая ванная комната имеет большую площадь и светлый дизайн интерьера и расположена в третьем углу второго этажа. Здесь мы найдем и выход на отдельный балкончик, на котором можно расслабиться после горячей ванны и вдохнуть свежего вечернего воздуха перед сном.
Отдельная душевая кабина расположена в естественной нише, спланированной еще на этапе архитектурного проектирования. Стильное сочетание белого, черного и коричневого цветов выглядит очень подходяще для столь маленького пространства и выигрышно подчеркивает привлекательную сантехнику.
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— Чудеса эргономики в открытой планировке;