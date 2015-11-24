Любителям аккуратных семейных коттеджей в пригороде мы представляем еще один прекрасный проект от архитектурной студии FingerHaus GmbH. Эргономичная планировка, светлый дизайн интерьера и основательная практичность – лучшие слова для описания этого милого дома.

Перфекционизм пригорода родился на основе мечты о приятной, тихой жизни в окружении красоты, цветущего сада и счастливых детей. Воплотить его можно, лишь точно следуя инструкции, не позволяя себе отклониться от цели и всеми средствами делая свою жизнь проще, симпатичнее и приятнее для себя и своих близких. Так, дома в пригороде, и особенно немецкие, помогают сделать быт для хозяйки гораздо более привлекательным, комнаты – более солнечными, а места для игр детей – более просторными. Взрослым как бонус достаются приватные гардеробные и ванные комнаты, а семейный сад разгорается не только яркими красками цветов, но и теплотой семейных выходных.