Передовой минимализм на фоне природы

Сочетание привлекательных природных пейзажей и международных трендов в архитектуре – всегда захватывающее зрелище! Приглашая вас на фото-прогулку по этому проекту, мы также надеемся, что вы разделите с нами сладостное наслаждение по поводу просто удивительных приемов в дизайне и декоре этого особняка.

Проектное бюро Pavillonchamps Atelier d’Architecture, базирующееся в Бельгии, подарит нам минуты, наполненных эстетикой и восхищением, за что мы им особенно благодарны. Профессионалы из маленького городка Арае, который находится почти на пересечении границ трех государств (Бельгии, Германии и Нидерландов), создали действительно впечатляющий проект, которым нам не терпится с вами поделиться.

Минимализм в окружении природы всегда смотрится оригинально – строгие и брутальные акценты пытаются стать частью пышного зеленого мира, цветущего сада или небольшой поляны возле озера. Здесь минимализм ведет себя особенно интересно – захватывая внимание, он преобразует наше представление о природе, заставляя ее стать частью дизайна и поразить нас в общем облике проекта.