Передовой минимализм на фоне природы

Сочетание привлекательных природных пейзажей и международных трендов в архитектуре – всегда захватывающее зрелище! Приглашая вас на фото-прогулку по этому проекту, мы также надеемся, что вы разделите с нами сладостное наслаждение по поводу просто удивительных приемов в дизайне и декоре этого особняка.
Проектное бюро Pavillonchamps Atelier d’Architecture, базирующееся в Бельгии, подарит нам минуты, наполненных эстетикой и восхищением, за что мы им особенно благодарны. Профессионалы из маленького городка Арае, который находится почти на пересечении границ трех государств (Бельгии, Германии и Нидерландов), создали действительно впечатляющий проект, которым нам не терпится с вами поделиться.
Минимализм в окружении природы всегда смотрится оригинально – строгие и брутальные акценты пытаются стать частью пышного зеленого мира, цветущего сада или небольшой поляны возле озера. Здесь минимализм ведет себя особенно интересно – захватывая внимание, он преобразует наше представление о природе, заставляя ее стать частью дизайна и поразить нас в общем облике проекта.
Интересное планировочное решение данной виллы, где на первом этаже вы найдете приватные спальни и ванные комнаты, а на втором – общественные помещения, гостиную, кухню и столовую, выглядит особенно удачным в данном проекте.
Просторный участок позволяет по-настоящему наслаждаться жизнью на природе, прогуливаясь по владениям и ощущая настоящий простор!
Со стороны заднего дворика на втором уровне по всей ширине дома расположены деревянные галереи, изящно оформленные колоннами из дерева цвета ореха.
Стиль американский кантри выражен в этом интерьере в выборе цветовой гаммы, формах мягкой мебели и варианте отделки белым сайдингом стен комнаты. Выход из гостиной на дополнительное патио под крышей с шезлонгами и столиком удобен для использования в любое время года.
Солнечная кухня особенно удивительна своим лаконичным подходом к дизайну интерьера, который при всей своей простоте выглядит удивительно уютным и стильным. Современная бытовая техника скрыта от глаз за кухонным островом, являющимся барной стойкой со стороны столовой.
Возле кухни есть выход на дополнительную столовую на террасе – морковного цвета стулья здесь смотрятся особенно эффектно. Отделка фасадов здания тонкими деревянными планками выглядит очень стильно и современно, при этом сохраняя эко-настроение постройки.
Для защиты дома с панорамным остеклением, построенного в современном стиле, редко подходят даже самые легкие шторы. В данном проекте вопрос был решен с помощью еле заметных жалюзи шоколадного цвета, которые идеально вписались в дизайн интерьера и экстерьера в проекте.
Расположение загородного дома на границе с сельскохозяйственными угодьями все равно заставляет архитектора заботиться о приватности каждой зоны. Так, например, цокольный этаж с отделкой натуральным камнем вовсе не имеет окон на эту сторону. На втором уровне, находящимся на уровне дороги, мы видим специально возведенную стену с окнами для защиты просторной террасы от посторонних глаз. Основная же часть участка скрыта за фасадом самого здания и именно на эту сторону выходят деревянные галереи с прекрасным видом вдаль.
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