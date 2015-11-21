Восхитительное современное бунгало

Оригинальный проект от студии архитектуры 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS,LDA обещает рассказать вам, где кроется эксклюзивность частного бунгало и почему они так популярны даже спустя несколько веков после первого прихода в Европу.

Это без преувеличения восхитительное бунгало выглядит очень современно, хотя и во многом копирует традиционную планировку. Его очарование не только в дизайне и декоре, но в общем облике, включая выбор отделки фасадов и конфигурации остекления.

Мы приглашаем вас оценить данный проект и подумать, а что вы действительно хотели бы иметь в своем доме из идей, воплощенных здесь. Возможно, вы сами удивитесь, насколько оригинальны будут ваши желания.