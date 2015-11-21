Восхитительное современное бунгало

Оригинальный проект от студии архитектуры 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS,LDA обещает рассказать вам, где кроется эксклюзивность частного бунгало и почему они так популярны даже спустя несколько веков после первого прихода в Европу.
Это без преувеличения восхитительное бунгало выглядит очень современно, хотя и во многом копирует традиционную планировку. Его очарование не только в дизайне и декоре, но в общем облике, включая выбор отделки фасадов и конфигурации остекления.
Мы приглашаем вас оценить данный проект и подумать, а что вы действительно хотели бы иметь в своем доме из идей, воплощенных здесь. Возможно, вы сами удивитесь, насколько оригинальны будут ваши желания.
Отделка экстерьера в современном стиле и трендовом цвете марсала выглядит особенно элегантно в сочетании с минималистичными террасами, мощением натуральных оттенков и в планировке типа бунгало, которая заключается в наличии лишь одного этажа, двух открытых фасадах – переднем и заднем, и достаточно закрытых боковых.
Современные бунгало, конечно же, гораздо просторнее традиционных, с большим количеством комнат и окон, но неизменно имеют почти полностью глухие боковые фасады и большие веранды.
Также как и традиционные бунгало, данный проект имеет огромные веранды, опоясывающие главную постройку. Здесь достаточно места не просто для семейного отдыха и детских игр, но и для встреч с друзьями. Встроенная в пол и потолок подсветка выглядит сказочно, а пуфы, напоминающие груши, очень стильные.
Самую потрясающую часть дома – квадратный и очень просторный эркер с остеклением с трех сторон – занимает столовая и маленькая зона для отдыха с диванчиком цвета слоновой кости. Особенно оригинальной частью дизайна интерьера здесь стал потолок черного цвета и потрясающий вид на старый яблоневый сад, посаженный в две линии и создающий удивительную перспективу.
Остальная часть участка покрыта идеальным газоном, который одинаково красив и весной, и осенью, а по периметру мы найдем зеленые посадки эко-забора, который помогает сохранить не столько приватность, сколько психологический комфорт. Так как соседей с этой стороны у бунгало нет (лишь несколько гектаров плодоносящих виноградников), здесь в течение всего года царит особенно приятная атмосфера.
Отдельным, особенно креативным местечком для отдыха стал подиум с лаунжем при столовой. Здесь дизайн интерьера выглядит даже слегка футуристично, а больше всего любят это место дети.
В целях избежания стандартных приемов в дизайне интерьера архитектор нашел прекрасную возможность разнообразить облик холла с помощью панорамного остекления и вида на сплошной забор, украшенный вертикальным озеленением. Благодаря полу из натуральной древесины и профессиональной подсветке, это место похоже на тропическую виллу.
Дизайн интерьера это комнаты, декорированной в простых охристых тонах и с особым вниманием к выбору текстиля, выглядит удивительно расслабляющим на вид. Отсутствие ярких красок делает интерьер нейтральным, а встроенные деревянные модули гардероба помогают организовать закрытое хранение вещей.
Выбор цветовой гаммы в этом интерьере играл первостепенную роль – несколько оттенков серого, коричневого, черный и слоновая кость разгружает интерьер А мебель с мягкими сглаженными углами, текстильное изголовье и плотные шторы создают многослойность самыми простыми способами.
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