Сочетание цветов в интерьере спальни по фэн-шуй

Фэн-шуй – это популярная восточная практика организации пространства. В ее основе лежит теория о том, что расположение предметов и сочетание цветов в интерьере оказывает определяющее влияние на судьбу человека, который в нем живет. Считается, что следуя главным правилам фэн-шуй, вы сможете наполнить свою жизнь любовью, богатством, здоровьем и благополучием.

Давно подмечено, что цветовая палитра помещения несет в себе не только эстетическую составляющую, но и колоссальную энергетику. Вы замечали, что пребывая в интерьере одного оттенка вы чувствуете небывалый прилив сил, а другого – наоборот, их упадок и сонливость? Наверняка, подобный опыт имел место в вашей жизни.

Подобную восприимчивость часто связывают с вибрациями и характеристиками определенных цветов. Особенно важно изучить возможное влияние тех или иных оттенков при создании интерьера спальной комнаты, которая служит основным местом для отдыха и восстановления сил.

Предлагаем ознакомится с главными принципами фэн-шуй, которые касаются данного вопроса. Далее мы расскажем, как нужно сочетать цвета в спальне и каким образом это повлияет на вашу жизнь.