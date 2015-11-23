Сочетание цветов в интерьере спальни по фэн-шуй

Фэн-шуй – это популярная восточная практика организации пространства. В ее основе лежит теория о том, что расположение предметов и сочетание цветов в интерьере оказывает определяющее влияние на судьбу человека, который в нем живет. Считается, что следуя главным правилам фэн-шуй, вы сможете наполнить свою жизнь любовью, богатством, здоровьем и благополучием.
Давно подмечено, что цветовая палитра помещения несет в себе не только эстетическую составляющую, но и колоссальную энергетику. Вы замечали, что пребывая в интерьере одного оттенка вы чувствуете небывалый прилив сил, а другого – наоборот, их упадок и сонливость? Наверняка, подобный опыт имел место в вашей жизни.
Подобную восприимчивость часто связывают с вибрациями и характеристиками определенных цветов. Особенно важно изучить возможное влияние тех или иных оттенков при создании интерьера спальной комнаты, которая служит основным местом для отдыха и восстановления сил.
Предлагаем ознакомится с главными принципами фэн-шуй, которые касаются данного вопроса. Далее мы расскажем, как нужно сочетать цвета в спальне и каким образом это повлияет на вашу жизнь.
Интерьер спальни в голубых тонах предназначен для тех, кто ведет активный образ жизни. Именно такая стилистика комнаты будет успокаивать человека, восстанавливать силы и очищать мысли.
Не даром голубой цвет ассоциируется с водой, которая является природным источником чистоты и размеренности. Также он заключает в себе небесные силы, обладая мощной энергетикой и защищая от негативных воздействий различного характера.
Сочетать голубой цвет лучше всего с естественными оттенками дерева, бежевыми и желтыми тонами.
Зеленый цвет в интерьере спальни считается одним из самых предпочтительных, если верить фэн-шуй. Он олицетворяет собой природную энергию всего живого и способствует умиротворению, восстановлению сил и полноценному отдыху.
Проснувшись в спальне с зелеными стенами, вы наверняка почувствуете прилив бодрости и готовность покорять новые вершины. Особенно рекомендованы оттенки зеленой гаммы молодым людям, для которых развитие и самосовершенствование являются первоочередными задачами.
Старайтесь отдавать предпочтение не слишком насыщенным тонам, а слегка приглушенным, более глубоким. Чтобы спальня не выглядела чрезмерно темной, комбинируйте зеленые фрагменты декора с нейтральными цветами, такими как белый или светло-бежевый.
В спальне, где присутствует насыщенная шоколадная палитра, вам будет уютно и спокойно. Такая гамма притягивает успех и богатство, поэтому ее часто выбирают представители бизнеса.
Рекомендованные цвета-компаньоны для темно-коричневого – это бирюзовый, бежевый и желтый. Но помните, что согласно положениям восточной теории организации пространства, в интерьере спальни должно быть всего несколько главных цветов и лишь один из них может содержать узоры или структурные особенности. Поэтому лучше сделать глубокий коричневый оттенок приоритетным, а с помощью остальных просто подчеркнуть его красоту и натуральность.
Для того, чтобы интерьер в подобном цвете не был угрюмым и мрачным, обязательно установите у изголовья кровати настенные светильники. Подробнее об их разновидностях и правилах подбора читайте в Книге идей
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Фиолетовый цвет не так часто можно встретить в интерьере спальни. Вместе с тем, в системе фэн-шуй данный оттенок занимает почетное место и является представителем огненной стихии.
Оформление спальни с использованием данной тональности уравновесит ваши духовные порывы, подарит самообладание и заложит фундамент для достижения лидерства в той отрасли, в которой вы работаете.
Совмещать между собой лучше сразу несколько оттенков фиолетового, чтобы он не действовал угнетающе. Также рекомендуем комбинировать этот цвет с коричневым, белым и серым. Пребывая в гармонии с ними, он будет еще активнее воздействовать на вашу судьбу и самочувствие.
Современные дизайнеры интерьера очень любят использовать серую гамму для обустройства спальни. Однако, согласно положениям фэн-шуй, к данной палитре следует относиться с осторожностью.
Дело в том, что обилие серого цвета в интерьере спальной комнаты может привести к депрессии и замедлению жизненных ритмов. Поэтому выбирайте светлые цвета-компаньоны, такие как молочный, желтый и белоснежный. Старайтесь избегать холодных оттенков серых тонов, ведь они могут выглядеть строго и угнетающе. И наоборот, теплые и насыщенные серые оттенки окажут стимулирующее воздействие и очистят энергетику.
Также стоит отметить то, что данный цвет рекомендован для комнат, находящихся на западной или северной стороне вашего жилища. В этом случае он максимально проявит свои самые благотворные черты.
Для спальни в классическом стиле очень уместным является использование пастельных оттенков в интерьере. Все они прекрасно сочетаются и дополняют друг друга, наполняя пространство уютом и спокойствием.
Согласно положениям фэн-шуй, данная палитра отлично подходит именно для интерьеров спальных комнат. Эти мягкие и легкие для восприятия цвета не только облагораживают пространство, но и дарят обитателям чувство уверенности, стабильности, размеренности в действиях и помыслах.
К пастельным тонам относят все вариации светло-коричневого, бежевого, кремового, абрикосового. Они принадлежат в градации фэн-шуй к стихии Земли, что определяет их могущественность и колоссальную энергетику.
Огненный красный цвет многие боятся привносить в интерьер своей спальни. И, как оказалось, совершенно напрасно.
Если верить системе фэн-шуй, аккуратное внедрение его в дизайн комнаты для отдыха способно улучшить качество вашей семейной жизни. Так, всего несколько ярко-красных элементов в спальне молодоженов позволит их чувствам расцветать с каждым днем и не угасать даже по истечению длительного времени.
Столь активный цвет должен в обязательном порядке быть второстепенным, оставляя главное место спокойным оттенкам. Красный превосходно сочетается с желтым, бежевым, золотистым и коричневым тонами.
Не бойтесь сочных деталей в интерьере спальни и со временем вы обязательно почувствуете прилив сил и всплеск эмоций.
Изумительным оттенкам бирюзового цвета фэн-шуй приписывает оздоровительные свойства. Считается, что этот цвет омолаживает организм, наполняет его силами и положительно влияет на иммунитет. Особенно рекомендован данный оттенок молодым барышням. Он активизирует их природное начало и наполнит женственными флюидами.
В сочетании с белым или бежевым цветом, бирюза образует гармоничное единство, благотворно влияющее на мысли и чувства человека. В такой спальне вам будут снится самые спокойные сны, а пробуждение будет легким и приятным.
Интерьер спальни по фэн-шуй может быть ярким и солнечным, если выполнить его в желтых тонах. Этот цвет относят к стихии Огня, что определяет его неуемную энергетику, активность и позитив.
Однако, сторонники названной восточной практики предостерегают от чрезмерного использования такого насыщенного оттенка в комнате, предназначенной для отдыха. Его желательно разбавлять нейтральными тонами – белым, коричневым или кофейным. Подобные сочетания наполнят пространство теплом и оптимизмом, излучая положительные вибрации. Энергетика данного цвета невероятно мощная, поэтому его предпочитают действенные молодые люди и творческие личности.
Насыщенный оттенок цветов ароматной сирени больше нравится женской половине человечества. И это вполне закономерно, ведь он очень нежный, изящный и теплый. Сочетать сиреневый цвет принято с розовой, белой и серебристой палитрой.
Этот цвет фэн-шуй классифицирует как огненный, но без агрессивной и слишком активной энергетики. В интерьер спальни он привнесет гармонию и расслабление.
Находясь в такой комнате, вы забудете обо всех проблемах и стрессах окружающего мира, по-настоящему хорошо отдохнете и выспитесь.